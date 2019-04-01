Seçim Samsun Havza Seçim Sonuçları – Havza Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Havza Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Sebahattin Özdemir
Sebahattin Özdemir
AK Parti
%55,7
13.118 oy
Mehtap Yeşilbaş
Mehtap Yeşilbaş
CHP
%28,9
6.818 oy
Diğer
%15
3.633 oy
Samsun - Havza İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 136 / 149
  • %91,3
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %55,7
  • %28,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %15,4
  • %55,7
  • %28,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %15,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,7
  • %19,6
  • %17,4
  • %0
  • %0
  • %5,3
  • %57,7
  • %19,6
  • %17,4
  • %0
  • %0
  • %5,3
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
yukleniyor
Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Sebahattin Özdemir AK Parti
  • Mehtap Yeşilbaş CHP
  • Mahmut Karahan Bağımsız
  • Mustafa Turan Bağımsız
  • Şenol Tunçay SP
  • Katılım oranı % 87,7
  • Toplam seçmen31.238
  • Kullanılan oy24.873
  • Geçerli oy23.569
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.236
  • 30 Mar 1428.253
  • 30 Mar 1426.377
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Havza Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 136 / 149
  • %91,3
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %55,7
  • %55,7
  • %0
  • %55,7
  • %55,7
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %28,9
  • %28,9
  • %0
  • %28,9
  • %28,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALÇ BAF ÇRŞ HVZ KVK LDK TRM VZR ASR SLP TKY AYV YKK ATK CNK İLK OND
19 Mayıs
yukleniyor
Alaçam
yukleniyor
Asarcık
yukleniyor
Atakum
yukleniyor
Ayvacık
yukleniyor
Bafra
yukleniyor
Canik
yukleniyor
Çarşamba
yukleniyor
Havza
yukleniyor
İlkadım
yukleniyor
Kavak
yukleniyor
Ladik
yukleniyor
Salıpazarı
yukleniyor
Tekkeköy
yukleniyor
Terme
yukleniyor
Vezirköprü
yukleniyor
Yakakent
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Sebahattin Özdemir AK Parti
  • Mehtap Yeşilbaş CHP
  • Mahmut Karahan Bağımsız
  • Mustafa Turan Bağımsız
  • Şenol Tunçay SP
  • Katılım oranı % 87,7
  • Toplam seçmen31.238
  • Kullanılan oy24.873
  • Geçerli oy23.569
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.236
  • 30 Mar 1428.253
  • 30 Mar 1426.377
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Havza Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Havza Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 136 / 149
  • %91,3
  • AK Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • SP
  • DP
  • %55,7
    13.118 oy
  • %28,9
    6.818 oy
  • %11,8
    2.782 oy
  • %2
    468 oy
  • %1,2
    294 oy
  • %55,7
    13.118 oy
  • %28,9
    6.818 oy
  • %11,8
    2.782 oy
  • %2
    468 oy
  • %1,2
    294 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,7
    15.216 oy
  • %19,6
    5.176 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    504 oy
  • %0
    0 oy
  • %57,7
    15.216 oy
  • %19,6
    5.176 oy
  • %0
  • %1,9
    504 oy
  • %0
  • DSP
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,4
    88 oy
  • %0
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    88 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %17,4
    4.594 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %17,4
    4.594 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,1
    807 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    807 oy
  • %0
  • %0,3
    80 oy
  • %0

Samsun İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Samsun ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Samsun Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.456 / 3.486
  • %99,1
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • %47,5
    376.570 oy
  • %26,8
    212.498 oy
  • %20,8
    164.758 oy
  • %1,6
    12.528 oy
  • %1,5
    11.648 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • %54,8
    422.199 oy
  • %0
  • %0,2
    1.512 oy
  • %0,1
    879 oy
  • %1,8
    13.798 oy
  • DP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • %0,6
    5.042 oy
  • %0,6
    4.561 oy
  • %0,2
    1.973 oy
  • %0,2
    1.536 oy
  • %0,2
    1.470 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.418 oy
  • %0,1
    671 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    4.130 oy
  • %25,2
    194.072 oy
  • %15,9
    122.177 oy
  • %0
  • %0,5
    4.130 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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