Seçim Elazığ Seçim Sonuçları – 31 Mart 2019 Elazığ Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Elazığ Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Şahin Şerifoğulları
AK Parti
%40,4
72.866 oy
Bilal Çoban
MHP
%34,5
62.123 oy
Diğer
%26
45.258 oy
Elazığ İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 734 / 739
  • %99,3
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • Diğer
  • %40,4
  • %34,5
  • %17
  • %2,8
  • %0
  • %5,3
  • %40,4
  • %34,5
  • %17
  • %2,8
  • %0
  • %5,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,8
  • %29,1
  • %0
  • %2,6
  • %7
  • %5,4
  • %55,8
  • %29,1
  • %0
  • %2,6
  • %7
  • %5,4
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
7
3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
Ağın
yukleniyor
Alacakaya
yukleniyor
Arıcak
yukleniyor
Baskil
yukleniyor
Karakoçan
yukleniyor
Keban
yukleniyor
Kovancılar
yukleniyor
Maden
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Palu
yukleniyor
Sivrice
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şahin Şerifoğulları AK Parti
  • Bilal Çoban MHP
  • Ali Şekerdağ İYİ Parti
  • Haluk Arslan SP
  • Mehmet Kılıçtepe HDP
  • Katılım oranı % 78,2
  • Toplam seçmen241.886
  • Kullanılan oy188.767
  • Geçerli oy180.247
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14226.063
  • 30 Mar 14195.264
  • 30 Mar 14188.621
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Elazığ İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 734 / 739
  • %99,3
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %74,9
  • %40,4
  • %34,5
  • %74,9
  • %40,4
  • %34,5
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %17
  • %17
  • %0
  • %17
  • %17
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %2,8
  • %0
  • %2,8
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
10
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
Ağın
yukleniyor
Alacakaya
yukleniyor
Arıcak
yukleniyor
Baskil
yukleniyor
Karakoçan
yukleniyor
Keban
yukleniyor
Kovancılar
yukleniyor
Maden
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Palu
yukleniyor
Sivrice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şahin Şerifoğulları AK Parti
  • Bilal Çoban MHP
  • Ali Şekerdağ İYİ Parti
  • Haluk Arslan SP
  • Mehmet Kılıçtepe HDP
  • Katılım oranı % 78,2
  • Toplam seçmen241.886
  • Kullanılan oy188.767
  • Geçerli oy180.247
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14226.063
  • 30 Mar 14195.264
  • 30 Mar 14188.621
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Elazığ İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 7 9 -2
  • MHP 3 1 +2
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 1 -1
  • SP 0 1 -1
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 2 -2
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 1 1 0
  • Diğer 0 0 0

Elazığ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Elazığ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Elazığ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 734 / 739
  • %99,3
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %40,4
    72.866 oy
  • %34,5
    62.123 oy
  • %17
    30.732 oy
  • %4,8
    8.622 oy
  • %2,8
    5.002 oy
  • %40,4
    72.866 oy
  • %34,5
    62.123 oy
  • %17
    30.732 oy
  • %4,8
    8.622 oy
  • %2,8
    5.002 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,8
    7.187 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
  • %3,8
    7.187 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %0,2
    324 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %0,1
    165 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    324 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %0,1
    165 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    349 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    349 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7
    13.266 oy
  • %0,8
    1.436 oy
  • %0,4
    665 oy
  • %0
    0 oy
  • %7
    13.266 oy
  • %0,8
    1.436 oy
  • %0,4
    665 oy
  • %0

Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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