Seçim Elazığ Arıcak Seçim Sonuçları – Arıcak Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Arıcak Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ferit Yıldırım
Ferit Yıldırım
AK Parti
%37,3
1.040 oy
Mehmet Yılmaz Yalçınkaya
BBP
%36,8
1.026 oy
Diğer
%26
720 oy
Elazığ - Arıcak İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %37,3
  • %25,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %37,4
  • %37,3
  • %25,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %37,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %17,6
  • %0,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %82
  • %17,6
  • %0,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %82
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
Ağın
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Alacakaya
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Arıcak
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Baskil
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Karakoçan
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Keban
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Maden
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Merkez
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Palu
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Sivrice
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ferit Yıldırım AK Parti
  • Mehmet Yılmaz Yalçınkaya BBP
  • Hamit Temizsoy MHP
  • Mehmet Arda BTP
  • Kaan Ziya Yenihal SP
  • Katılım oranı % 92,8
  • Toplam seçmen3.150
  • Kullanılan oy2.923
  • Geçerli oy2.786
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.341
  • 30 Mar 142.187
  • 30 Mar 142.061
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Arıcak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %62,6
  • %37,3
  • %25,2
  • %62,6
  • %37,3
  • %25,2
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
Ağın
yukleniyor
Alacakaya
yukleniyor
Arıcak
yukleniyor
Baskil
yukleniyor
Karakoçan
yukleniyor
Keban
yukleniyor
Kovancılar
yukleniyor
Maden
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Palu
yukleniyor
Sivrice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ferit Yıldırım AK Parti
  • Mehmet Yılmaz Yalçınkaya BBP
  • Hamit Temizsoy MHP
  • Mehmet Arda BTP
  • Kaan Ziya Yenihal SP
  • Katılım oranı % 92,8
  • Toplam seçmen3.150
  • Kullanılan oy2.923
  • Geçerli oy2.786
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.341
  • 30 Mar 142.187
  • 30 Mar 142.061
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Arıcak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Arıcak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • MHP
  • BTP
  • SP
  • %37,3
    1.040 oy
  • %36,8
    1.026 oy
  • %25,2
    703 oy
  • %0,3
    9 oy
  • %0,3
    8 oy
  • %37,3
    1.040 oy
  • %36,8
    1.026 oy
  • %25,2
    703 oy
  • %0,3
    9 oy
  • %0,3
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %17,6
    363 oy
  • %19,9
    411 oy
  • %0,4
    8 oy
  • %0
    0 oy
  • %17
    351 oy
  • %17,6
    363 oy
  • %19,9
    411 oy
  • %0,4
    8 oy
  • %0
  • %17
    351 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,2
    519 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,8
    99 oy
  • %0
    0 oy
  • %25,2
    519 oy
  • %0
  • %4,8
    99 oy
  • %0

Elazığ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Elazığ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Elazığ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 739 / 739
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %40,5
    73.058 oy
  • %34,4
    62.173 oy
  • %17
    30.751 oy
  • %4,8
    8.622 oy
  • %2,8
    5.018 oy
  • %40,5
    73.058 oy
  • %34,4
    62.173 oy
  • %17
    30.751 oy
  • %4,8
    8.622 oy
  • %2,8
    5.018 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,8
    7.187 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
  • %3,8
    7.187 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • DSP
  • Diğer
  • %0,2
    324 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %0,1
    165 oy
  • %0
    7 oy
  • %0,2
    324 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %0,1
    165 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    349 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    349 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • Bağımsız
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %7
    13.266 oy
  • %0,8
    1.436 oy
  • %0,4
    665 oy
  • %0
  • %7
    13.266 oy
  • %0,8
    1.436 oy
  • %0,4
    665 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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