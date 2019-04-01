Seçim Elazığ Maden Seçim Sonuçları – Maden Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Maden Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Orhan Yavuz
Orhan Yavuz
MHP
%44,6
1.519 oy
Musa Orhan
Musa Orhan
İYİ Parti
%40,2
1.369 oy
Diğer
%15
515 oy
Elazığ - Maden İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %44,6
  • %40,2
  • %14,4
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • %44,6
  • %40,2
  • %14,4
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,5
  • %0
  • %44,1
  • %3,6
  • %0,9
  • %48,8
  • %2,5
  • %0
  • %44,1
  • %3,6
  • %0,9
  • %48,8
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
Ağın
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Alacakaya
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Arıcak
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Baskil
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Karakoçan
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Keban
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Kovancılar
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Maden
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Merkez
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Palu
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Sivrice
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Orhan Yavuz MHP
  • Musa Orhan İYİ Parti
  • Ersin Tolan AK Parti
  • Mehmet Altındal SP
  • Şaban Yürekli DSP
  • Katılım oranı % 90,1
  • Toplam seçmen3.998
  • Kullanılan oy3.604
  • Geçerli oy3.403
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.694
  • 30 Mar 143.428
  • 30 Mar 143.288
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Maden Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %59
  • %44,6
  • %14,4
  • %59
  • %44,6
  • %14,4
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %40,2
  • %40,2
  • %0
  • %40,2
  • %40,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
Ağın
yukleniyor
Alacakaya
yukleniyor
Arıcak
yukleniyor
Baskil
yukleniyor
Karakoçan
yukleniyor
Keban
yukleniyor
Kovancılar
yukleniyor
Maden
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Palu
yukleniyor
Sivrice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Orhan Yavuz MHP
  • Musa Orhan İYİ Parti
  • Ersin Tolan AK Parti
  • Mehmet Altındal SP
  • Şaban Yürekli DSP
  • Katılım oranı % 90,1
  • Toplam seçmen3.998
  • Kullanılan oy3.604
  • Geçerli oy3.403
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.694
  • 30 Mar 143.428
  • 30 Mar 143.288
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Maden Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Maden Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %44,6
    1.519 oy
  • %40,2
    1.369 oy
  • %14,4
    490 oy
  • %0,3
    10 oy
  • %0,3
    9 oy
  • %44,6
    1.519 oy
  • %40,2
    1.369 oy
  • %14,4
    490 oy
  • %0,3
    10 oy
  • %0,3
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,5
    82 oy
  • %0
    0 oy
  • %44,1
    1.451 oy
  • %1,1
    35 oy
  • %0,2
    8 oy
  • %2,5
    82 oy
  • %0
  • %44,1
    1.451 oy
  • %1,1
    35 oy
  • %0,2
    8 oy
  • BTP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • %0,2
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    2 oy
  • %3,6
    118 oy
  • %0,9
    31 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %3,6
    118 oy
  • %0,9
    31 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,5
    1.561 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %47,5
    1.561 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Elazığ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Elazığ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Elazığ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 734 / 739
  • %99,3
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %40,4
    72.866 oy
  • %34,5
    62.123 oy
  • %17
    30.732 oy
  • %4,8
    8.622 oy
  • %2,8
    5.002 oy
  • %40,4
    72.866 oy
  • %34,5
    62.123 oy
  • %17
    30.732 oy
  • %4,8
    8.622 oy
  • %2,8
    5.002 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,8
    7.187 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
  • %3,8
    7.187 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %0,2
    324 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %0,1
    165 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    324 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %0,1
    165 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    349 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    349 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7
    13.266 oy
  • %0,8
    1.436 oy
  • %0,4
    665 oy
  • %0
    0 oy
  • %7
    13.266 oy
  • %0,8
    1.436 oy
  • %0,4
    665 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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