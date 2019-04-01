Seçim Elazığ Karakoçan Seçim Sonuçları – Karakoçan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Karakoçan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ayhan Akbaba
Ayhan Akbaba
AK Parti
%48,2
3.662 oy
Mahmut Ercan
HDP
%32,6
2.481 oy
Diğer
%19
1.457 oy
Elazığ - Karakoçan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • Diğer
  • %48,2
  • %32,6
  • %1,4
  • %0,7
  • %0
  • %17,1
  • %48,2
  • %32,6
  • %1,4
  • %0,7
  • %0
  • %17,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,7
  • %51,7
  • %0,4
  • %0
  • %0
  • %16,2
  • %31,7
  • %51,7
  • %0,4
  • %0
  • %0
  • %16,2
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
Ağın
yukleniyor
Alacakaya
yukleniyor
Arıcak
yukleniyor
Baskil
yukleniyor
Karakoçan
yukleniyor
Keban
yukleniyor
Kovancılar
yukleniyor
Maden
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Palu
yukleniyor
Sivrice
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ayhan Akbaba AK Parti
  • Mahmut Ercan HDP
  • Alican Karadoğan SP
  • Selçuk Perdeci MHP
  • Mehmet Zeyneloğlu İYİ Parti
  • Katılım oranı % 80,3
  • Toplam seçmen9.889
  • Kullanılan oy7.945
  • Geçerli oy7.600
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.912
  • 30 Mar 147.354
  • 30 Mar 147.063
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karakoçan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,5
  • %48,2
  • %1,4
  • %49,5
  • %48,2
  • %1,4
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %0,7
  • %0,7
  • %0
  • %0,7
  • %0,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %32,6
  • %0
  • %32,6
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
Ağın
yukleniyor
Alacakaya
yukleniyor
Arıcak
yukleniyor
Baskil
yukleniyor
Karakoçan
yukleniyor
Keban
yukleniyor
Kovancılar
yukleniyor
Maden
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Palu
yukleniyor
Sivrice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ayhan Akbaba AK Parti
  • Mahmut Ercan HDP
  • Alican Karadoğan SP
  • Selçuk Perdeci MHP
  • Mehmet Zeyneloğlu İYİ Parti
  • Katılım oranı % 80,3
  • Toplam seçmen9.889
  • Kullanılan oy7.945
  • Geçerli oy7.600
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.912
  • 30 Mar 147.354
  • 30 Mar 147.063
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karakoçan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Karakoçan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 33 / 33
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %48,2
    3.662 oy
  • %32,6
    2.481 oy
  • %16,9
    1.288 oy
  • %1,4
    103 oy
  • %0,7
    53 oy
  • %48,2
    3.662 oy
  • %32,6
    2.481 oy
  • %16,9
    1.288 oy
  • %1,4
    103 oy
  • %0,7
    53 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,7
    2.240 oy
  • %51,7
    3.654 oy
  • %14,7
    1.037 oy
  • %0,4
    26 oy
  • %0
    0 oy
  • %31,7
    2.240 oy
  • %51,7
    3.654 oy
  • %14,7
    1.037 oy
  • %0,4
    26 oy
  • %0
  • BTP
  • CHP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0,2
    13 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    13 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    76 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    76 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Elazığ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Elazığ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Elazığ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 739 / 739
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %40,5
    73.058 oy
  • %34,4
    62.173 oy
  • %17
    30.751 oy
  • %4,8
    8.622 oy
  • %2,8
    5.018 oy
  • %40,5
    73.058 oy
  • %34,4
    62.173 oy
  • %17
    30.751 oy
  • %4,8
    8.622 oy
  • %2,8
    5.018 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,8
    7.187 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
  • %3,8
    7.187 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • DSP
  • Diğer
  • %0,2
    324 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %0,1
    165 oy
  • %0
    7 oy
  • %0,2
    324 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %0,1
    165 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    349 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    349 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • Bağımsız
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %7
    13.266 oy
  • %0,8
    1.436 oy
  • %0,4
    665 oy
  • %0
  • %7
    13.266 oy
  • %0,8
    1.436 oy
  • %0,4
    665 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Elazığ Karakoçan Yerel Seçim Sonuçları Elazığ Karakoçan İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Elazığ İlçe Seçim Sonuçları Elazığ Karakoçan Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Elazığ Karakoçan Belediye Başkan Adayları