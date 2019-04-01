Seçim Elazığ Kovancılar Seçim Sonuçları – Kovancılar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kovancılar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hacı Akpınar
Hacı Akpınar
AK Parti
%45,1
5.142 oy
Mehmet Nuri Çolak
MHP
%33,3
3.788 oy
Diğer
%22
2.459 oy
Elazığ - Kovancılar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %45,1
  • %33,3
  • %5,8
  • %1,4
  • %0
  • %14,4
  • %45,1
  • %33,3
  • %5,8
  • %1,4
  • %0
  • %14,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,7
  • %7,8
  • %7,1
  • %1,1
  • %0
  • %32,4
  • %51,7
  • %7,8
  • %7,1
  • %1,1
  • %0
  • %32,4
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
Ağın
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Alacakaya
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Arıcak
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Baskil
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Karakoçan
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Keban
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Kovancılar
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Maden
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Merkez
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Palu
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Sivrice
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hacı Akpınar AK Parti
  • Mehmet Nuri Çolak MHP
  • Yusuf Tangüner SP
  • Ali Haydar Kılıç HDP
  • Fatma Baş CHP
  • Katılım oranı % 78,1
  • Toplam seçmen15.381
  • Kullanılan oy12.010
  • Geçerli oy11.389
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.150
  • 30 Mar 1411.692
  • 30 Mar 1411.242
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kovancılar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %78,4
  • %45,1
  • %33,3
  • %78,4
  • %45,1
  • %33,3
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,4
  • %1,4
  • %0
  • %1,4
  • %1,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %5,8
  • %0
  • %5,8
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
Ağın
yukleniyor
Alacakaya
yukleniyor
Arıcak
yukleniyor
Baskil
yukleniyor
Karakoçan
yukleniyor
Keban
yukleniyor
Kovancılar
yukleniyor
Maden
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Palu
yukleniyor
Sivrice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hacı Akpınar AK Parti
  • Mehmet Nuri Çolak MHP
  • Yusuf Tangüner SP
  • Ali Haydar Kılıç HDP
  • Fatma Baş CHP
  • Katılım oranı % 78,1
  • Toplam seçmen15.381
  • Kullanılan oy12.010
  • Geçerli oy11.389
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.150
  • 30 Mar 1411.692
  • 30 Mar 1411.242
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kovancılar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kovancılar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 51 / 51
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • HDP
  • CHP
  • %45,1
    5.142 oy
  • %33,3
    3.788 oy
  • %14,3
    1.627 oy
  • %5,8
    659 oy
  • %1,4
    161 oy
  • %45,1
    5.142 oy
  • %33,3
    3.788 oy
  • %14,3
    1.627 oy
  • %5,8
    659 oy
  • %1,4
    161 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,7
    5.807 oy
  • %7,8
    876 oy
  • %26,8
    3.012 oy
  • %7,1
    794 oy
  • %1,1
    121 oy
  • %51,7
    5.807 oy
  • %7,8
    876 oy
  • %26,8
    3.012 oy
  • %7,1
    794 oy
  • %1,1
    121 oy
  • BTP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0,1
    12 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    37 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    44 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    37 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    44 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Elazığ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Elazığ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Elazığ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 734 / 739
  • %99,3
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %40,4
    72.866 oy
  • %34,5
    62.123 oy
  • %17
    30.732 oy
  • %4,8
    8.622 oy
  • %2,8
    5.002 oy
  • %40,4
    72.866 oy
  • %34,5
    62.123 oy
  • %17
    30.732 oy
  • %4,8
    8.622 oy
  • %2,8
    5.002 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,8
    7.187 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
  • %3,8
    7.187 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %0,2
    324 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %0,1
    165 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    324 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %0,1
    165 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    349 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    349 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7
    13.266 oy
  • %0,8
    1.436 oy
  • %0,4
    665 oy
  • %0
    0 oy
  • %7
    13.266 oy
  • %0,8
    1.436 oy
  • %0,4
    665 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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