31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları
Şahin Şerifoğulları
AK Parti
%40,5
73.058 oy
Bilal Çoban
MHP
%34,4
62.173 oy
Diğer
%26
45.300 oy
Elazığ - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 739 / 739
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Şahin Şerifoğulları AK Parti
- Bilal Çoban MHP
- Ali Şekerdağ İYİ Parti
- Haluk Arslan SP
- Mehmet Kılıçtepe HDP
- Katılım oranı % 78,2
- Toplam seçmen241.886
- Kullanılan oy189.056
- Geçerli oy180.531
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14226.063
- 30 Mar 14195.264
- 30 Mar 14188.621
- Açılan sandık
- 739 / 739
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Şahin Şerifoğulları AK Parti
- Bilal Çoban MHP
- Ali Şekerdağ İYİ Parti
- Haluk Arslan SP
- Mehmet Kılıçtepe HDP
- Katılım oranı % 78,2
- Toplam seçmen241.886
- Kullanılan oy189.056
- Geçerli oy180.531
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14226.063
- 30 Mar 14195.264
- 30 Mar 14188.621
Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 739 / 739
- %100
Elazığ İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Elazığ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ağın Ali Uslu % 100 % 28,8 % 37 % 20,7 % 12,6 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ağın Ali Uslu % 100 % 28,83 % 36,95 % 20,7 % 12,57 % 0 % 0,77 SP
- Ağın (30 Mar 14) % 40 % 50,93 % 3 % 0 % 0 % 3,52 SP
- Alacakaya Başaran Yaşlı % 100 % 49,5 % 7,7 % 5,3 % 0 % 0 % 36,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Alacakaya Başaran Yaşlı % 100 % 49,48 % 7,69 % 5,35 % 0 % 0 % 36,93 SP
- Alacakaya (30 Mar 14) % 40,06 % 2,82 % 0,57 % 0 % 1,51 % 49,87 Bağımsız
- Arıcak Ferit Yıldırım % 100 % 37,3 % 25,2 % 0 % 0 % 0 % 36,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Arıcak Ferit Yıldırım % 100 % 37,33 % 25,23 % 0 % 0 % 0 % 36,83 BBP
- Arıcak (30 Mar 14) % 17,61 % 0,39 % 0 % 0 % 0 % 25,18 DP
- Baskil İhsan Akmurat % 100 % 49,8 % 48,6 % 0 % 1 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Baskil İhsan Akmurat % 100 % 49,77 % 48,57 % 0 % 1 % 0 % 0,42 SP
- Baskil (30 Mar 14) % 65,47 % 30,46 % 1,72 % 0 % 0,46 % 1,76 SP
- Karakoçan Ayhan Akbaba % 100 % 48,2 % 1,4 % 0 % 0,7 % 32,6 % 16,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Karakoçan Ayhan Akbaba % 100 % 48,18 % 1,36 % 0 % 0,7 % 32,64 % 16,95 SP
- Karakoçan (30 Mar 14) % 31,71 % 0,37 % 0 % 0 % 51,73 % 14,68 SP
- Keban Fethiye Atlı % 100 % 26,8 % 16,3 % 0 % 0 % 0 % 32,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Keban Fethiye Atlı % 100 % 26,76 % 16,32 % 0 % 0 % 0 % 32,68 Bağımsız
- Keban (30 Mar 14) % 58,57 % 12,49 % 0,96 % 0 % 0 % 27,65 SP
- Kovancılar Hacı Akpınar % 100 % 45,1 % 33,3 % 1,4 % 0 % 5,8 % 14,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kovancılar Hacı Akpınar % 100 % 45,15 % 33,26 % 1,41 % 0 % 5,79 % 14,29 SP
- Kovancılar (30 Mar 14) % 51,65 % 7,79 % 1,08 % 0 % 7,06 % 26,79 SP
- Maden Orhan Yavuz % 100 % 14,4 % 44,6 % 0 % 40,2 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Maden Orhan Yavuz % 100 % 14,4 % 44,64 % 0 % 40,23 % 0 % 0,29 SP
- Maden (30 Mar 14) % 44,13 % 2,49 % 3,59 % 0 % 0,94 % 47,48 DP
- Merkez Şahin Şerifoğulları % 100 % 40,5 % 34,4 % 0 % 17 % 2,8 % 4,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Şahin Şerifoğulları % 100 % 40,47 % 34,44 % 0 % 17,03 % 2,78 % 4,78 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 55,83 % 29,14 % 7,03 % 0 % 2,64 % 3,81 SP
- Palu Efrayim Ünalan % 100 % 50 % 47,7 % 1 % 0 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Palu Efrayim Ünalan % 100 % 49,95 % 47,68 % 0,97 % 0 % 0 % 1,27 SP
- Palu (30 Mar 14) % 42,01 % 37,94 % 0,21 % 0 % 0 % 13,86 HÜDA-PAR
- Sivrice Turgay Gündoğan % 100 % 48,2 % 49,2 % 0 % 0 % 0 % 1,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sivrice Turgay Gündoğan % 100 % 48,17 % 49,19 % 0 % 0 % 0 % 1,69 Bağımsız
- Sivrice (30 Mar 14) % 49,98 % 15,4 % 6,59 % 0 % 0 % 25,54 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Elazığ Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 739 / 739
- %100
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