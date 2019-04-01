Seçim Elazığ Merkez Seçim Sonuçları – Merkez Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Şahin Şerifoğulları
Şahin Şerifoğulları
AK Parti
%40,5
73.058 oy
Bilal Çoban
Bilal Çoban
MHP
%34,4
62.173 oy
Diğer
%26
45.300 oy
Elazığ - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 739 / 739
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • Diğer
  • %40,5
  • %34,4
  • %17
  • %2,8
  • %0
  • %5,3
  • %40,5
  • %34,4
  • %17
  • %2,8
  • %0
  • %5,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,8
  • %29,1
  • %0
  • %2,6
  • %7
  • %5,4
  • %55,8
  • %29,1
  • %0
  • %2,6
  • %7
  • %5,4
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
Ağın
yukleniyor
Alacakaya
yukleniyor
Arıcak
yukleniyor
Baskil
yukleniyor
Karakoçan
yukleniyor
Keban
yukleniyor
Kovancılar
yukleniyor
Maden
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Palu
yukleniyor
Sivrice
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şahin Şerifoğulları AK Parti
  • Bilal Çoban MHP
  • Ali Şekerdağ İYİ Parti
  • Haluk Arslan SP
  • Mehmet Kılıçtepe HDP
  • Katılım oranı % 78,2
  • Toplam seçmen241.886
  • Kullanılan oy189.056
  • Geçerli oy180.531
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14226.063
  • 30 Mar 14195.264
  • 30 Mar 14188.621
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 739 / 739
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %74,9
  • %40,5
  • %34,4
  • %74,9
  • %40,5
  • %34,4
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %17
  • %17
  • %0
  • %17
  • %17
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %2,8
  • %0
  • %2,8
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
Ağın
yukleniyor
Alacakaya
yukleniyor
Arıcak
yukleniyor
Baskil
yukleniyor
Karakoçan
yukleniyor
Keban
yukleniyor
Kovancılar
yukleniyor
Maden
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Palu
yukleniyor
Sivrice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şahin Şerifoğulları AK Parti
  • Bilal Çoban MHP
  • Ali Şekerdağ İYİ Parti
  • Haluk Arslan SP
  • Mehmet Kılıçtepe HDP
  • Katılım oranı % 78,2
  • Toplam seçmen241.886
  • Kullanılan oy189.056
  • Geçerli oy180.531
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14226.063
  • 30 Mar 14195.264
  • 30 Mar 14188.621
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 739 / 739
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %40,5
    73.058 oy
  • %34,4
    62.173 oy
  • %17
    30.751 oy
  • %4,8
    8.622 oy
  • %2,8
    5.018 oy
  • %40,5
    73.058 oy
  • %34,4
    62.173 oy
  • %17
    30.751 oy
  • %4,8
    8.622 oy
  • %2,8
    5.018 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,8
    7.187 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
  • %3,8
    7.187 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • DSP
  • Diğer
  • %0,2
    324 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %0,1
    165 oy
  • %0
    7 oy
  • %0,2
    324 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %0,1
    165 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    349 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    349 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7
    13.266 oy
  • %0,8
    1.436 oy
  • %0,4
    665 oy
  • %0
    0 oy
  • %7
    13.266 oy
  • %0,8
    1.436 oy
  • %0,4
    665 oy
  • %0

Elazığ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Elazığ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Elazığ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 739 / 739
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %40,5
    73.058 oy
  • %34,4
    62.173 oy
  • %17
    30.751 oy
  • %4,8
    8.622 oy
  • %2,8
    5.018 oy
  • %40,5
    73.058 oy
  • %34,4
    62.173 oy
  • %17
    30.751 oy
  • %4,8
    8.622 oy
  • %2,8
    5.018 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,8
    7.187 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
  • %3,8
    7.187 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • DSP
  • Diğer
  • %0,2
    324 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %0,1
    165 oy
  • %0
    7 oy
  • %0,2
    324 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %0,1
    165 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    349 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    349 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • Bağımsız
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %7
    13.266 oy
  • %0,8
    1.436 oy
  • %0,4
    665 oy
  • %0
  • %7
    13.266 oy
  • %0,8
    1.436 oy
  • %0,4
    665 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Elazığ Merkez Yerel Seçim Sonuçları Elazığ Merkez İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Elazığ İlçe Seçim Sonuçları Elazığ Merkez Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Elazığ Merkez Belediye Başkan Adayları