Seçim Elazığ Baskil Seçim Sonuçları – Baskil Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Baskil Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İhsan Akmurat
İhsan Akmurat
AK Parti
%49,8
1.536 oy
Tuncer Turus
Tuncer Turus
MHP
%48,6
1.499 oy
Diğer
%1
51 oy
Elazığ - Baskil İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %49,8
  • %48,6
  • %1
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • %49,8
  • %48,6
  • %1
  • %0
  • %0
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %65,5
  • %30,5
  • %0
  • %1,7
  • %0,5
  • %1,9
  • %65,5
  • %30,5
  • %0
  • %1,7
  • %0,5
  • %1,9
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
Ağın
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Arıcak
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Baskil
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Karakoçan
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Keban
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Kovancılar
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Maden
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Merkez
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Palu
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Sivrice
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İhsan Akmurat AK Parti
  • Tuncer Turus MHP
  • Rahmi Ayas İYİ Parti
  • Mehmet Künkül SP
  • Ercan Kamer BTP
  • Katılım oranı % 89,1
  • Toplam seçmen3.592
  • Kullanılan oy3.201
  • Geçerli oy3.086
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.611
  • 30 Mar 143.219
  • 30 Mar 143.073
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Baskil Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %98,3
  • %49,8
  • %48,6
  • %98,3
  • %49,8
  • %48,6
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %1
  • %1
  • %0
  • %1
  • %1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
Ağın
yukleniyor
Alacakaya
yukleniyor
Arıcak
yukleniyor
Baskil
yukleniyor
Karakoçan
yukleniyor
Keban
yukleniyor
Kovancılar
yukleniyor
Maden
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Palu
yukleniyor
Sivrice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İhsan Akmurat AK Parti
  • Tuncer Turus MHP
  • Rahmi Ayas İYİ Parti
  • Mehmet Künkül SP
  • Ercan Kamer BTP
  • Katılım oranı % 89,1
  • Toplam seçmen3.592
  • Kullanılan oy3.201
  • Geçerli oy3.086
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.611
  • 30 Mar 143.219
  • 30 Mar 143.073
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Baskil Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Baskil Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %49,8
    1.536 oy
  • %48,6
    1.499 oy
  • %1
    31 oy
  • %0,4
    13 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %49,8
    1.536 oy
  • %48,6
    1.499 oy
  • %1
    31 oy
  • %0,4
    13 oy
  • %0,2
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %65,5
    2.012 oy
  • %30,5
    936 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    54 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %65,5
    2.012 oy
  • %30,5
    936 oy
  • %0
  • %1,8
    54 oy
  • %0,1
    4 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    53 oy
  • %0,5
    14 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    53 oy
  • %0,5
    14 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Elazığ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Elazığ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Elazığ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 739 / 739
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %40,5
    73.058 oy
  • %34,4
    62.173 oy
  • %17
    30.751 oy
  • %4,8
    8.622 oy
  • %2,8
    5.018 oy
  • %40,5
    73.058 oy
  • %34,4
    62.173 oy
  • %17
    30.751 oy
  • %4,8
    8.622 oy
  • %2,8
    5.018 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,8
    7.187 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
  • %3,8
    7.187 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • DSP
  • Diğer
  • %0,2
    324 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %0,1
    165 oy
  • %0
    7 oy
  • %0,2
    324 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %0,1
    165 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    349 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    349 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • Bağımsız
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %7
    13.266 oy
  • %0,8
    1.436 oy
  • %0,4
    665 oy
  • %0
  • %7
    13.266 oy
  • %0,8
    1.436 oy
  • %0,4
    665 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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