Seçim Elazığ Keban Seçim Sonuçları – Keban Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Keban Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Fethiye Atlı
Bağımsız
%32,7
905 oy
Ömer Kaya
Ömer Kaya
AK Parti
%26,8
741 oy
Diğer
%40
1.123 oy
Elazığ - Keban İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %26,8
  • %16,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %56,9
  • %26,8
  • %16,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %56,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,6
  • %12,5
  • %1
  • %0
  • %0
  • %28
  • %58,6
  • %12,5
  • %1
  • %0
  • %0
  • %28
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
Ağın
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Alacakaya
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Arıcak
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Baskil
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Karakoçan
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Keban
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Kovancılar
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Maden
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Merkez
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Palu
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Sivrice
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fethiye Atlı Bağımsız
  • Ömer Kaya AK Parti
  • Fevzi Çakmak DP
  • Ahmet Turan Özcan MHP
  • Murat Yeşilgül BTP
  • Katılım oranı % 91,8
  • Toplam seçmen3.126
  • Kullanılan oy2.870
  • Geçerli oy2.769
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.300
  • 30 Mar 143.053
  • 30 Mar 142.930
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Keban Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %43,1
  • %26,8
  • %16,3
  • %43,1
  • %26,8
  • %16,3
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
Ağın
yukleniyor
Alacakaya
yukleniyor
Arıcak
yukleniyor
Baskil
yukleniyor
Karakoçan
yukleniyor
Keban
yukleniyor
Kovancılar
yukleniyor
Maden
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Palu
yukleniyor
Sivrice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fethiye Atlı Bağımsız
  • Ömer Kaya AK Parti
  • Fevzi Çakmak DP
  • Ahmet Turan Özcan MHP
  • Murat Yeşilgül BTP
  • Katılım oranı % 91,8
  • Toplam seçmen3.126
  • Kullanılan oy2.870
  • Geçerli oy2.769
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.300
  • 30 Mar 143.053
  • 30 Mar 142.930
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Keban Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Keban Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • DP
  • MHP
  • BTP
  • %32,7
    905 oy
  • %26,8
    741 oy
  • %23,5
    651 oy
  • %16,3
    452 oy
  • %0,5
    15 oy
  • %32,7
    905 oy
  • %26,8
    741 oy
  • %23,5
    651 oy
  • %16,3
    452 oy
  • %0,5
    15 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %58,6
    1.716 oy
  • %0
    0 oy
  • %12,5
    366 oy
  • %0,3
    10 oy
  • %0
  • %58,6
    1.716 oy
  • %0
  • %12,5
    366 oy
  • %0,3
    10 oy
  • SP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0,2
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,6
    810 oy
  • %1
    28 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %27,6
    810 oy
  • %1
    28 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • BBP
  • VP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Elazığ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Elazığ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Elazığ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 739 / 739
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %40,5
    73.058 oy
  • %34,4
    62.173 oy
  • %17
    30.751 oy
  • %4,8
    8.622 oy
  • %2,8
    5.018 oy
  • %40,5
    73.058 oy
  • %34,4
    62.173 oy
  • %17
    30.751 oy
  • %4,8
    8.622 oy
  • %2,8
    5.018 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,8
    7.187 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
  • %3,8
    7.187 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • DSP
  • Diğer
  • %0,2
    324 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %0,1
    165 oy
  • %0
    7 oy
  • %0,2
    324 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %0,1
    165 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    349 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    349 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • Bağımsız
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %7
    13.266 oy
  • %0,8
    1.436 oy
  • %0,4
    665 oy
  • %0
  • %7
    13.266 oy
  • %0,8
    1.436 oy
  • %0,4
    665 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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