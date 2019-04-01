Seçim Elazığ Palu Seçim Sonuçları – Palu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Palu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Efrayim Ünalan
Efrayim Ünalan
AK Parti
%50
2.679 oy
Muhammet Septioğlu
Muhammet Septioğlu
MHP
%47,7
2.557 oy
Diğer
%2
127 oy
Elazığ - Palu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %50
  • %47,7
  • %1
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • %50
  • %47,7
  • %1
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42
  • %37,9
  • %0,2
  • %0
  • %0
  • %19,8
  • %42
  • %37,9
  • %0,2
  • %0
  • %0
  • %19,8
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
Ağın
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Baskil
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Karakoçan
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Keban
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Kovancılar
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Maden
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Merkez
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Palu
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Sivrice
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Efrayim Ünalan AK Parti
  • Muhammet Septioğlu MHP
  • İhsan Güngören SP
  • Adnan Karadağ CHP
  • İbrahim Hakan Şekercigil BTP
  • Katılım oranı % 88,8
  • Toplam seçmen6.326
  • Kullanılan oy5.617
  • Geçerli oy5.363
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.996
  • 30 Mar 145.505
  • 30 Mar 145.261
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Palu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %97,6
  • %50
  • %47,7
  • %97,6
  • %50
  • %47,7
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1
  • %1
  • %0
  • %1
  • %1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
Ağın
yukleniyor
Alacakaya
yukleniyor
Arıcak
yukleniyor
Baskil
yukleniyor
Karakoçan
yukleniyor
Keban
yukleniyor
Kovancılar
yukleniyor
Maden
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Palu
yukleniyor
Sivrice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Efrayim Ünalan AK Parti
  • Muhammet Septioğlu MHP
  • İhsan Güngören SP
  • Adnan Karadağ CHP
  • İbrahim Hakan Şekercigil BTP
  • Katılım oranı % 88,8
  • Toplam seçmen6.326
  • Kullanılan oy5.617
  • Geçerli oy5.363
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.996
  • 30 Mar 145.505
  • 30 Mar 145.261
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Palu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Palu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 24 / 24
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • CHP
  • BTP
  • %50
    2.679 oy
  • %47,7
    2.557 oy
  • %1,3
    68 oy
  • %1
    52 oy
  • %0,1
    7 oy
  • %50
    2.679 oy
  • %47,7
    2.557 oy
  • %1,3
    68 oy
  • %1
    52 oy
  • %0,1
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42
    2.210 oy
  • %37,9
    1.996 oy
  • %2,6
    136 oy
  • %0,2
    11 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %42
    2.210 oy
  • %37,9
    1.996 oy
  • %2,6
    136 oy
  • %0,2
    11 oy
  • %0,1
    5 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %3
    157 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3
    157 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    17 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    17 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Elazığ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Elazığ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Elazığ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 739 / 739
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %40,5
    73.058 oy
  • %34,4
    62.173 oy
  • %17
    30.751 oy
  • %4,8
    8.622 oy
  • %2,8
    5.018 oy
  • %40,5
    73.058 oy
  • %34,4
    62.173 oy
  • %17
    30.751 oy
  • %4,8
    8.622 oy
  • %2,8
    5.018 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,8
    7.187 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
  • %3,8
    7.187 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • DSP
  • Diğer
  • %0,2
    324 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %0,1
    165 oy
  • %0
    7 oy
  • %0,2
    324 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %0,1
    165 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    349 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    349 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • Bağımsız
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %7
    13.266 oy
  • %0,8
    1.436 oy
  • %0,4
    665 oy
  • %0
  • %7
    13.266 oy
  • %0,8
    1.436 oy
  • %0,4
    665 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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