Seçim Elazığ Sivrice Seçim Sonuçları – Sivrice Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Sivrice Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Turgay Gündoğan
Turgay Gündoğan
MHP
%49,2
1.397 oy
Ebubekir Irmak
Ebubekir Irmak
AK Parti
%48,2
1.368 oy
Diğer
%3
75 oy
Elazığ - Sivrice İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %49,2
  • %48,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,6
  • %49,2
  • %48,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,4
  • %50
  • %6,6
  • %0
  • %0
  • %28
  • %15,4
  • %50
  • %6,6
  • %0
  • %0
  • %28
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
Ağın
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Alacakaya
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Arıcak
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Baskil
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Karakoçan
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Keban
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Kovancılar
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Maden
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Merkez
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Palu
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Sivrice
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turgay Gündoğan MHP
  • Ebubekir Irmak AK Parti
  • Şener Durmuş Bağımsız
  • İbrahim Demirpolat SP
  • Vedat Özdemir BTP
  • Katılım oranı % 92,4
  • Toplam seçmen3.200
  • Kullanılan oy2.957
  • Geçerli oy2.840
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.985
  • 30 Mar 142.720
  • 30 Mar 142.565
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sivrice Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %97,4
  • %49,2
  • %48,2
  • %97,4
  • %49,2
  • %48,2
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AĞN BSK MER KRA KBN MDN PLU SVR ARC KVN ALC
Ağın
yukleniyor
Alacakaya
yukleniyor
Arıcak
yukleniyor
Baskil
yukleniyor
Karakoçan
yukleniyor
Keban
yukleniyor
Kovancılar
yukleniyor
Maden
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Palu
yukleniyor
Sivrice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turgay Gündoğan MHP
  • Ebubekir Irmak AK Parti
  • Şener Durmuş Bağımsız
  • İbrahim Demirpolat SP
  • Vedat Özdemir BTP
  • Katılım oranı % 92,4
  • Toplam seçmen3.200
  • Kullanılan oy2.957
  • Geçerli oy2.840
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.985
  • 30 Mar 142.720
  • 30 Mar 142.565
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sivrice Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Sivrice Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 13 / 13
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • SP
  • BTP
  • %49,2
    1.397 oy
  • %48,2
    1.368 oy
  • %1,7
    48 oy
  • %0,8
    22 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %49,2
    1.397 oy
  • %48,2
    1.368 oy
  • %1,7
    48 oy
  • %0,8
    22 oy
  • %0,2
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,4
    395 oy
  • %50
    1.282 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %25,5
    655 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %15,4
    395 oy
  • %50
    1.282 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %25,5
    655 oy
  • %0,1
    3 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %6,6
    169 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,1
    53 oy
  • %6,6
    169 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,1
    53 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Elazığ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Elazığ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Elazığ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 739 / 739
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %40,5
    73.058 oy
  • %34,4
    62.173 oy
  • %17
    30.751 oy
  • %4,8
    8.622 oy
  • %2,8
    5.018 oy
  • %40,5
    73.058 oy
  • %34,4
    62.173 oy
  • %17
    30.751 oy
  • %4,8
    8.622 oy
  • %2,8
    5.018 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,8
    7.187 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • %55,8
    105.309 oy
  • %29,1
    54.960 oy
  • %0
  • %3,8
    7.187 oy
  • %2,6
    4.986 oy
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • DSP
  • Diğer
  • %0,2
    324 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %0,1
    165 oy
  • %0
    7 oy
  • %0,2
    324 oy
  • %0,1
    207 oy
  • %0,1
    206 oy
  • %0,1
    165 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    349 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    349 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • Bağımsız
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %7
    13.266 oy
  • %0,8
    1.436 oy
  • %0,4
    665 oy
  • %0
  • %7
    13.266 oy
  • %0,8
    1.436 oy
  • %0,4
    665 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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