Seçim Konya Altınekin Seçim Sonuçları – Altınekin Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Altınekin Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Muharrem Dere
Muharrem Dere
AK Parti
%61,4
5.759 oy
Sırrı Ezdemir
İYİ Parti
%37,7
3.533 oy
Diğer
%1
81 oy
Konya - Altınekin İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %61,4
  • %37,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • %61,4
  • %37,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,3
  • %0
  • %16,8
  • %0,5
  • %0
  • %26,4
  • %56,3
  • %0
  • %16,8
  • %0,5
  • %0
  • %26,4
Tüm Partiler
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
Ahırlı
yukleniyor
Akören
yukleniyor
Akşehir
yukleniyor
Altınekin
yukleniyor
Beyşehir
yukleniyor
Bozkır
yukleniyor
Cihanbeyli
yukleniyor
Çeltik
yukleniyor
Çumra
yukleniyor
Derbent
yukleniyor
Derebucak
yukleniyor
Doğanhisar
yukleniyor
Emirgazi
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Güneysınır
yukleniyor
Hadim
yukleniyor
Halkapınar
yukleniyor
Hüyük
yukleniyor
Ilgın
yukleniyor
Kadınhanı
yukleniyor
Karapınar
yukleniyor
Karatay
yukleniyor
Kulu
yukleniyor
Meram
yukleniyor
Sarayönü
yukleniyor
Selçuklu
yukleniyor
Seydişehir
yukleniyor
Taşkent
yukleniyor
Tuzlukçu
yukleniyor
Yalıhüyük
yukleniyor
Yunak
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muharrem Dere AK Parti
  • Sırrı Ezdemir İYİ Parti
  • Mustafa Özeskici SP
  • Fatma Çobanoğlu BTP
  • Katılım oranı % 95
  • Toplam seçmen10.191
  • Kullanılan oy9.677
  • Geçerli oy9.373
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.749
  • 30 Mar 149.380
  • 30 Mar 149.129
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altınekin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %61,4
  • %61,4
  • %0
  • %61,4
  • %61,4
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %37,7
  • %37,7
  • %0
  • %37,7
  • %37,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
Ahırlı
yukleniyor
Akören
yukleniyor
Akşehir
yukleniyor
Altınekin
yukleniyor
Beyşehir
yukleniyor
Bozkır
yukleniyor
Cihanbeyli
yukleniyor
Çeltik
yukleniyor
Çumra
yukleniyor
Derbent
yukleniyor
Derebucak
yukleniyor
Doğanhisar
yukleniyor
Emirgazi
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Güneysınır
yukleniyor
Hadim
yukleniyor
Halkapınar
yukleniyor
Hüyük
yukleniyor
Ilgın
yukleniyor
Kadınhanı
yukleniyor
Karapınar
yukleniyor
Karatay
yukleniyor
Kulu
yukleniyor
Meram
yukleniyor
Sarayönü
yukleniyor
Selçuklu
yukleniyor
Seydişehir
yukleniyor
Taşkent
yukleniyor
Tuzlukçu
yukleniyor
Yalıhüyük
yukleniyor
Yunak
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muharrem Dere AK Parti
  • Sırrı Ezdemir İYİ Parti
  • Mustafa Özeskici SP
  • Fatma Çobanoğlu BTP
  • Katılım oranı % 95
  • Toplam seçmen10.191
  • Kullanılan oy9.677
  • Geçerli oy9.373
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.749
  • 30 Mar 149.380
  • 30 Mar 149.129
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Altınekin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Altınekin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • %61,4
    5.759 oy
  • %37,7
    3.533 oy
  • %0,6
    60 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,4
    5.759 oy
  • %37,7
    3.533 oy
  • %0,6
    60 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,3
    5.137 oy
  • %0
    0 oy
  • %26
    2.378 oy
  • %0,1
    8 oy
  • %16,8
    1.538 oy
  • %56,3
    5.137 oy
  • %0
  • %26
    2.378 oy
  • %0,1
    8 oy
  • %16,8
    1.538 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    43 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    43 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    9 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Konya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Konya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Konya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.036 / 5.044
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %70,5
    858.308 oy
  • %20,2
    245.464 oy
  • %4,1
    50.015 oy
  • %2,2
    26.515 oy
  • %0,7
    8.606 oy
  • %70,5
    858.308 oy
  • %20,2
    245.464 oy
  • %4,1
    50.015 oy
  • %2,2
    26.515 oy
  • %0,7
    8.606 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • %0,1
    1.400 oy
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • %0,1
    1.400 oy
  • Bağımsız
  • DSP
  • DP
  • TKP
  • VP
  • %0,7
    8.361 oy
  • %0,5
    6.470 oy
  • %0,5
    5.779 oy
  • %0,3
    3.682 oy
  • %0,3
    3.621 oy
  • %0,7
    8.361 oy
  • %0,5
    6.470 oy
  • %0,5
    5.779 oy
  • %0,3
    3.682 oy
  • %0,3
    3.621 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy
  • %0,9
    10.521 oy
  • %0
    0 oy
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy
  • %0,9
    10.521 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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