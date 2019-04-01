Seçim Konya Emirgazi Seçim Sonuçları – Emirgazi Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Emirgazi Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Nurişen Koçak
Nurişen Koçak
MHP
%63,9
3.313 oy
Dursun Ali Yaşa
SP
%33,7
1.747 oy
Diğer
%2
126 oy
Konya - Emirgazi İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 26 / 26
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %63,9
  • %1,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %34,4
  • %63,9
  • %1,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %34,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,1
  • %1,7
  • %45,9
  • %0
  • %0
  • %1,3
  • %51,1
  • %1,7
  • %45,9
  • %0
  • %0
  • %1,3
Tüm Partiler
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
Ahırlı
yukleniyor
Akören
yukleniyor
Akşehir
yukleniyor
Altınekin
yukleniyor
Beyşehir
yukleniyor
Bozkır
yukleniyor
Cihanbeyli
yukleniyor
Çeltik
yukleniyor
Çumra
yukleniyor
Derbent
yukleniyor
Derebucak
yukleniyor
Doğanhisar
yukleniyor
Emirgazi
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Güneysınır
yukleniyor
Hadim
yukleniyor
Halkapınar
yukleniyor
Hüyük
yukleniyor
Ilgın
yukleniyor
Kadınhanı
yukleniyor
Karapınar
yukleniyor
Karatay
yukleniyor
Kulu
yukleniyor
Meram
yukleniyor
Sarayönü
yukleniyor
Selçuklu
yukleniyor
Seydişehir
yukleniyor
Taşkent
yukleniyor
Tuzlukçu
yukleniyor
Yalıhüyük
yukleniyor
Yunak
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nurişen Koçak MHP
  • Dursun Ali Yaşa SP
  • Dursun Döleker CHP
  • Figen Teke BTP
  • Mustafa Şafak DP
  • Katılım oranı % 92,6
  • Toplam seçmen5.994
  • Kullanılan oy5.549
  • Geçerli oy5.186
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.869
  • 30 Mar 145.576
  • 30 Mar 145.275
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Emirgazi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 26 / 26
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %63,9
  • %63,9
  • %0
  • %63,9
  • %63,9
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,7
  • %1,7
  • %0
  • %1,7
  • %1,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKŞ BYŞ BOZ CHN ÇUM DĞN ERĞ HDM ILG KDN KRP KLU SRY SYD YUN AKÖ ALT DRB HYK KRT MER SLÇ TAŞ ÇEL DER EMR GNY HLK TUZ AHR
Ahırlı
yukleniyor
Akören
yukleniyor
Akşehir
yukleniyor
Altınekin
yukleniyor
Beyşehir
yukleniyor
Bozkır
yukleniyor
Cihanbeyli
yukleniyor
Çeltik
yukleniyor
Çumra
yukleniyor
Derbent
yukleniyor
Derebucak
yukleniyor
Doğanhisar
yukleniyor
Emirgazi
yukleniyor
Ereğli
yukleniyor
Güneysınır
yukleniyor
Hadim
yukleniyor
Halkapınar
yukleniyor
Hüyük
yukleniyor
Ilgın
yukleniyor
Kadınhanı
yukleniyor
Karapınar
yukleniyor
Karatay
yukleniyor
Kulu
yukleniyor
Meram
yukleniyor
Sarayönü
yukleniyor
Selçuklu
yukleniyor
Seydişehir
yukleniyor
Taşkent
yukleniyor
Tuzlukçu
yukleniyor
Yalıhüyük
yukleniyor
Yunak
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nurişen Koçak MHP
  • Dursun Ali Yaşa SP
  • Dursun Döleker CHP
  • Figen Teke BTP
  • Mustafa Şafak DP
  • Katılım oranı % 92,6
  • Toplam seçmen5.994
  • Kullanılan oy5.549
  • Geçerli oy5.186
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 145.869
  • 30 Mar 145.576
  • 30 Mar 145.275
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Emirgazi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Emirgazi Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 26 / 26
  • %100
  • MHP
  • SP
  • CHP
  • BTP
  • DP
  • %63,9
    3.313 oy
  • %33,7
    1.747 oy
  • %1,7
    88 oy
  • %0,4
    22 oy
  • %0,3
    16 oy
  • %63,9
    3.313 oy
  • %33,7
    1.747 oy
  • %1,7
    88 oy
  • %0,4
    22 oy
  • %0,3
    16 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,1
    2.695 oy
  • %0,9
    48 oy
  • %1,7
    92 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %51,1
    2.695 oy
  • %0,9
    48 oy
  • %1,7
    92 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %0
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,9
    2.421 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    6 oy
  • %45,9
    2.421 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,1
    6 oy
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Konya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Konya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Konya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5.036 / 5.044
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • BTP
  • %70,5
    858.308 oy
  • %20,2
    245.464 oy
  • %4,1
    50.015 oy
  • %2,2
    26.515 oy
  • %0,7
    8.606 oy
  • %70,5
    858.308 oy
  • %20,2
    245.464 oy
  • %4,1
    50.015 oy
  • %2,2
    26.515 oy
  • %0,7
    8.606 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • %0,1
    1.400 oy
  • %64,3
    774.717 oy
  • %0
  • %7,5
    90.086 oy
  • %1,9
    23.420 oy
  • %0,1
    1.400 oy
  • Bağımsız
  • DSP
  • DP
  • TKP
  • VP
  • %0,7
    8.361 oy
  • %0,5
    6.470 oy
  • %0,5
    5.779 oy
  • %0,3
    3.682 oy
  • %0,3
    3.621 oy
  • %0,7
    8.361 oy
  • %0,5
    6.470 oy
  • %0,5
    5.779 oy
  • %0,3
    3.682 oy
  • %0,3
    3.621 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    683 oy
  • %0,4
    4.557 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • CHP
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy
  • %0,9
    10.521 oy
  • %0
    0 oy
  • %18,5
    222.504 oy
  • %5,7
    69.115 oy
  • %0,9
    10.521 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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