Seçim Denizli Merkezefendi Seçim Sonuçları – Merkezefendi Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Merkezefendi Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Şeniz Doğan
Şeniz Doğan
CHP
%52,4
97.067 oy
Muhammet Subaşıoğlu
Muhammet Subaşıoğlu
AK Parti
%45,1
83.569 oy
Diğer
%3
4.634 oy
Denizli - Merkezefendi İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 661 / 661
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52,4
  • %45,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,5
  • %52,4
  • %45,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32
  • %40
  • %22,6
  • %0
  • %0
  • %5,3
  • %32
  • %40
  • %22,6
  • %0
  • %0
  • %5,3
Tüm Partiler
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
Acıpayam
yukleniyor
Babadağ
yukleniyor
Baklan
yukleniyor
Bekilli
yukleniyor
Beyağaç
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Buldan
yukleniyor
Çal
yukleniyor
Çameli
yukleniyor
Çardak
yukleniyor
Çivril
yukleniyor
Güney
yukleniyor
Honaz
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Merkezefendi
yukleniyor
Pamukkale
yukleniyor
Sarayköy
yukleniyor
Serinhisar
yukleniyor
Tavas
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şeniz Doğan CHP
  • Muhammet Subaşıoğlu AK Parti
  • Taner İzgi SP
  • Yasin Yarankuyu DP
  • Elif Çobanoğlu VP
  • Katılım oranı % 87,4
  • Toplam seçmen218.908
  • Kullanılan oy191.271
  • Geçerli oy185.270
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14188.017
  • 30 Mar 14173.048
  • 30 Mar 14165.369
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkezefendi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 661 / 661
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %52,4
  • %52,4
  • %0
  • %52,4
  • %52,4
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %45,1
  • %45,1
  • %0
  • %45,1
  • %45,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
Acıpayam
yukleniyor
Babadağ
yukleniyor
Baklan
yukleniyor
Bekilli
yukleniyor
Beyağaç
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Buldan
yukleniyor
Çal
yukleniyor
Çameli
yukleniyor
Çardak
yukleniyor
Çivril
yukleniyor
Güney
yukleniyor
Honaz
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Merkezefendi
yukleniyor
Pamukkale
yukleniyor
Sarayköy
yukleniyor
Serinhisar
yukleniyor
Tavas
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şeniz Doğan CHP
  • Muhammet Subaşıoğlu AK Parti
  • Taner İzgi SP
  • Yasin Yarankuyu DP
  • Elif Çobanoğlu VP
  • Katılım oranı % 87,4
  • Toplam seçmen218.908
  • Kullanılan oy191.271
  • Geçerli oy185.270
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14188.017
  • 30 Mar 14173.048
  • 30 Mar 14165.369
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkezefendi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Merkezefendi Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 661 / 661
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DP
  • VP
  • %52,4
    97.067 oy
  • %45,1
    83.569 oy
  • %1,1
    2.028 oy
  • %0,4
    781 oy
  • %0,3
    632 oy
  • %52,4
    97.067 oy
  • %45,1
    83.569 oy
  • %1,1
    2.028 oy
  • %0,4
    781 oy
  • %0,3
    632 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32
    52.990 oy
  • %40
    66.218 oy
  • %0,6
    919 oy
  • %0,4
    618 oy
  • %0
    0 oy
  • %32
    52.990 oy
  • %40
    66.218 oy
  • %0,6
    919 oy
  • %0,4
    618 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,3
    506 oy
  • %0,2
    463 oy
  • %0,1
    224 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    506 oy
  • %0,2
    463 oy
  • %0,1
    224 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    144 oy
  • %0,1
    199 oy
  • %0
    0 oy
  • %22,6
    37.438 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    144 oy
  • %0,1
    199 oy
  • %0
  • %22,6
    37.438 oy
  • %0
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    1.909 oy
  • %2,7
    4.417 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,2
    1.909 oy
  • %2,7
    4.417 oy
  • %0

Denizli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Denizli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Denizli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.487 / 2.514
  • %98,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %50,4
    317.721 oy
  • %43,9
    276.376 oy
  • %1,4
    8.677 oy
  • %1,2
    7.408 oy
  • %0,8
    4.761 oy
  • %50,4
    317.721 oy
  • %43,9
    276.376 oy
  • %1,4
    8.677 oy
  • %1,2
    7.408 oy
  • %0,8
    4.761 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.998 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.998 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,7
    4.185 oy
  • %0,7
    4.170 oy
  • %0,4
    2.827 oy
  • %0,3
    1.662 oy
  • %0,2
    1.209 oy
  • %0,7
    4.185 oy
  • %0,7
    4.170 oy
  • %0,4
    2.827 oy
  • %0,3
    1.662 oy
  • %0,2
    1.209 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    632 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
  • %0,1
    632 oy
  • %0
  • TKP
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,2
    969 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    969 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    257 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,9
    5.456 oy
  • %0
    257 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,9
    5.456 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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