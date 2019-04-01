Seçim Denizli Tavas Seçim Sonuçları – Tavas Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Tavas Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hüseyin İnamlık
Hüseyin İnamlık
AK Parti
%52,6
15.755 oy
Kadir Tatık
Kadir Tatık
İYİ Parti
%45,1
13.515 oy
Diğer
%2
671 oy
Denizli - Tavas İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 135 / 135
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %52,6
  • %45,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,2
  • %52,6
  • %45,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,2
  • %0
  • %21,7
  • %28
  • %0
  • %3,2
  • %47,2
  • %0
  • %21,7
  • %28
  • %0
  • %3,2
Tüm Partiler
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
Acıpayam
yukleniyor
Babadağ
yukleniyor
Baklan
yukleniyor
Bekilli
yukleniyor
Beyağaç
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Buldan
yukleniyor
Çal
yukleniyor
Çameli
yukleniyor
Çardak
yukleniyor
Çivril
yukleniyor
Güney
yukleniyor
Honaz
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Merkezefendi
yukleniyor
Pamukkale
yukleniyor
Sarayköy
yukleniyor
Serinhisar
yukleniyor
Tavas
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin İnamlık AK Parti
  • Kadir Tatık İYİ Parti
  • Mesut Kelekcio DP
  • Volkan Çobanoğlu DSP
  • Ali Kabalay VP
  • Katılım oranı % 88,6
  • Toplam seçmen35.616
  • Kullanılan oy31.573
  • Geçerli oy29.941
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1436.820
  • 30 Mar 1433.603
  • 30 Mar 1431.412
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tavas Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 135 / 135
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %52,6
  • %52,6
  • %0
  • %52,6
  • %52,6
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %45,1
  • %45,1
  • %0
  • %45,1
  • %45,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ACP BLD ÇAL ÇML ÇRD ÇİV GNY KLE SRY TVS BDĞ BEK HNZ SRN PMK BKL BYÇ BZK MRK
Acıpayam
yukleniyor
Babadağ
yukleniyor
Baklan
yukleniyor
Bekilli
yukleniyor
Beyağaç
yukleniyor
Bozkurt
yukleniyor
Buldan
yukleniyor
Çal
yukleniyor
Çameli
yukleniyor
Çardak
yukleniyor
Çivril
yukleniyor
Güney
yukleniyor
Honaz
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Merkezefendi
yukleniyor
Pamukkale
yukleniyor
Sarayköy
yukleniyor
Serinhisar
yukleniyor
Tavas
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hüseyin İnamlık AK Parti
  • Kadir Tatık İYİ Parti
  • Mesut Kelekcio DP
  • Volkan Çobanoğlu DSP
  • Ali Kabalay VP
  • Katılım oranı % 88,6
  • Toplam seçmen35.616
  • Kullanılan oy31.573
  • Geçerli oy29.941
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1436.820
  • 30 Mar 1433.603
  • 30 Mar 1431.412
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tavas Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Tavas Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 135 / 135
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • DSP
  • VP
  • %52,6
    15.755 oy
  • %45,1
    13.515 oy
  • %0,8
    251 oy
  • %0,5
    146 oy
  • %0,4
    110 oy
  • %52,6
    15.755 oy
  • %45,1
    13.515 oy
  • %0,8
    251 oy
  • %0,5
    146 oy
  • %0,4
    110 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,2
    14.824 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    322 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %47,2
    14.824 oy
  • %0
  • %1
    322 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • %0,3
    104 oy
  • %0,2
    60 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    104 oy
  • %0,2
    60 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    130 oy
  • %0,2
    50 oy
  • %21,7
    6.809 oy
  • %28
    8.784 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    130 oy
  • %0,2
    50 oy
  • %21,7
    6.809 oy
  • %28
    8.784 oy
  • %0
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    325 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    325 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Denizli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Denizli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Denizli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.487 / 2.514
  • %98,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %50,4
    317.721 oy
  • %43,9
    276.376 oy
  • %1,4
    8.677 oy
  • %1,2
    7.408 oy
  • %0,8
    4.761 oy
  • %50,4
    317.721 oy
  • %43,9
    276.376 oy
  • %1,4
    8.677 oy
  • %1,2
    7.408 oy
  • %0,8
    4.761 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.998 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • %45,2
    277.091 oy
  • %0
  • %0
  • %0,7
    3.998 oy
  • %0,5
    2.869 oy
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,7
    4.185 oy
  • %0,7
    4.170 oy
  • %0,4
    2.827 oy
  • %0,3
    1.662 oy
  • %0,2
    1.209 oy
  • %0,7
    4.185 oy
  • %0,7
    4.170 oy
  • %0,4
    2.827 oy
  • %0,3
    1.662 oy
  • %0,2
    1.209 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    632 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    655 oy
  • %1,1
    6.980 oy
  • %0
  • %0,1
    632 oy
  • %0
  • TKP
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %0,2
    969 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    969 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    257 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,9
    5.456 oy
  • %0
    257 oy
  • %38,6
    236.852 oy
  • %11,9
    72.666 oy
  • %0,9
    5.456 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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