Seçim Manisa Ahmetli Seçim Sonuçları – Ahmetli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ahmetli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Alhan
Ahmet Alhan
AK Parti
%42,7
4.773 oy
Mehmet Eryürek
Mehmet Eryürek
CHP
%37,4
4.182 oy
Diğer
%20
2.213 oy
Manisa - Ahmetli İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %42,7
  • %37,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %19,8
  • %42,7
  • %37,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %19,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,8
  • %20,6
  • %35,2
  • %0
  • %0
  • %2,4
  • %41,8
  • %20,6
  • %35,2
  • %0
  • %0
  • %2,4
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Alhan AK Parti
  • Mehmet Eryürek CHP
  • Refik Kolay DP
  • İbrahim Köse SP
  • Hülya Güner VP
  • Katılım oranı % 91,6
  • Toplam seçmen12.853
  • Kullanılan oy11.768
  • Geçerli oy11.168
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.431
  • 30 Mar 1411.694
  • 30 Mar 1411.132
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ahmetli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %42,7
  • %42,7
  • %0
  • %42,7
  • %42,7
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %37,4
  • %37,4
  • %0
  • %37,4
  • %37,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
Ahmetli
yukleniyor
Akhisar
yukleniyor
Alaşehir
yukleniyor
Demirci
yukleniyor
Gölmarmara
yukleniyor
Gördes
yukleniyor
Kırkağaç
yukleniyor
Köprübaşı
yukleniyor
Kula
yukleniyor
Salihli
yukleniyor
Sarıgöl
yukleniyor
Saruhanlı
yukleniyor
Selendi
yukleniyor
Soma
yukleniyor
Şehzadeler
yukleniyor
Turgutlu
yukleniyor
Yunusemre
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Alhan AK Parti
  • Mehmet Eryürek CHP
  • Refik Kolay DP
  • İbrahim Köse SP
  • Hülya Güner VP
  • Katılım oranı % 91,6
  • Toplam seçmen12.853
  • Kullanılan oy11.768
  • Geçerli oy11.168
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.431
  • 30 Mar 1411.694
  • 30 Mar 1411.132
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ahmetli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ahmetli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 48 / 48
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • DP
  • SP
  • VP
  • %42,7
    4.773 oy
  • %37,4
    4.182 oy
  • %18,9
    2.112 oy
  • %0,5
    55 oy
  • %0,3
    32 oy
  • %42,7
    4.773 oy
  • %37,4
    4.182 oy
  • %18,9
    2.112 oy
  • %0,5
    55 oy
  • %0,3
    32 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,8
    4.648 oy
  • %20,6
    2.294 oy
  • %0,4
    40 oy
  • %0,6
    66 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,8
    4.648 oy
  • %20,6
    2.294 oy
  • %0,4
    40 oy
  • %0,6
    66 oy
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0,1
    14 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    14 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    18 oy
  • %35,2
    3.920 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    18 oy
  • %35,2
    3.920 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    25 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    121 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    25 oy
  • %0
  • %1,1
    121 oy
  • %0

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.654 / 3.674
  • %99,5
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %52,7
    457.499 oy
  • %38,1
    330.715 oy
  • %4,4
    37.922 oy
  • %1,3
    11.722 oy
  • %1,1
    9.769 oy
  • %52,7
    457.499 oy
  • %38,1
    330.715 oy
  • %4,4
    37.922 oy
  • %1,3
    11.722 oy
  • %1,1
    9.769 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,7
    6.365 oy
  • %0,5
    4.133 oy
  • %0,4
    3.710 oy
  • %0,3
    2.812 oy
  • %0,2
    2.160 oy
  • %0,7
    6.365 oy
  • %0,5
    4.133 oy
  • %0,4
    3.710 oy
  • %0,3
    2.812 oy
  • %0,2
    2.160 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • Diğer
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • %0,2
    1.771 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.771 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy
  • %0
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0,5
    4.534 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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