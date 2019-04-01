Seçim Tunceli Pertek Seçim Sonuçları – Pertek Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Pertek Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ruhan Alan
CHP
%55,9
2.340 oy
Recai Vural
Recai Vural
AK Parti
%43
1.799 oy
Diğer
%1
47 oy
Tunceli - Pertek İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %55,9
  • %43
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %55,9
  • %43
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %22,4
  • %40,5
  • %1
  • %0
  • %0
  • %36,1
  • %22,4
  • %40,5
  • %1
  • %0
  • %0
  • %36,1
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
Çemişgezek
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Hozat
yukleniyor
Mazgirt
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Nazımiye
yukleniyor
Ovacık
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Pertek
yukleniyor
Pülümür
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ruhan Alan CHP
  • Recai Vural AK Parti
  • Ebru Aydın BTP
  • Ahmet Can Yücetürk SP
  • Katılım oranı % 82,2
  • Toplam seçmen5.348
  • Kullanılan oy4.395
  • Geçerli oy4.186
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.772
  • 30 Mar 144.250
  • 30 Mar 144.102
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pertek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %55,9
  • %55,9
  • %0
  • %55,9
  • %55,9
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %43
  • %43
  • %0
  • %43
  • %43
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇMŞ HOZ MZG NZM OVA PRT PÜL MER
Çemişgezek
yukleniyor
Hozat
yukleniyor
Mazgirt
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Nazımiye
yukleniyor
Ovacık
yukleniyor
Pertek
yukleniyor
Pülümür
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ruhan Alan CHP
  • Recai Vural AK Parti
  • Ebru Aydın BTP
  • Ahmet Can Yücetürk SP
  • Katılım oranı % 82,2
  • Toplam seçmen5.348
  • Kullanılan oy4.395
  • Geçerli oy4.186
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.772
  • 30 Mar 144.250
  • 30 Mar 144.102
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pertek Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Pertek Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 20 / 20
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • BTP
  • SP
  • MHP
  • %55,9
    2.340 oy
  • %43
    1.799 oy
  • %0,7
    30 oy
  • %0,4
    17 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,9
    2.340 oy
  • %43
    1.799 oy
  • %0,7
    30 oy
  • %0,4
    17 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %22,4
    919 oy
  • %40,5
    1.662 oy
  • %0,4
    18 oy
  • %0,2
    10 oy
  • %1
    39 oy
  • %22,4
    919 oy
  • %40,5
    1.662 oy
  • %0,4
    18 oy
  • %0,2
    10 oy
  • %1
    39 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %35,4
    1.454 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %35,4
    1.454 oy
  • %0

Tunceli İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tunceli ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tunceli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 76 / 76
  • %100
  • TKP
  • HDP
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • %32,4
    5.779 oy
  • %29
    5.169 oy
  • %20,9
    3.724 oy
  • %14,1
    2.519 oy
  • %3
    541 oy
  • %32,4
    5.779 oy
  • %29
    5.169 oy
  • %20,9
    3.724 oy
  • %14,1
    2.519 oy
  • %3
    541 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • %0
  • %42,4
    7.244 oy
  • %30,8
    5.258 oy
  • %9,3
    1.592 oy
  • %1,4
    244 oy
  • BTP
  • SP
  • DSP
  • VP
  • Diğer
  • %0,2
    36 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %0
    1 oy
  • %0,2
    36 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %0,1
    20 oy
  • %0
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    238 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    238 oy
  • %0,2
    42 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • İYİ Parti
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    109 oy
  • %0
    0 oy
  • %13,4
    2.290 oy
  • %0
  • %0,6
    109 oy
  • %0
  • %13,4
    2.290 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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