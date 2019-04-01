31 Mart 2019 Başyayla Yerel Seçim Sonuçları
Ahmet İpek
AK Parti
%56,1
645 oy
Yunus Yıldız
MHP
%41,2
473 oy
Diğer
%3
31 oy
Karaman - Başyayla İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 7 / 7
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ahmet İpek AK Parti
- Yunus Yıldız MHP
- Ahmet Koca İYİ Parti
- Ahmet Alper CHP
- Enes Duran SP
- Katılım oranı % 85,9
- Toplam seçmen1.394
- Kullanılan oy1.197
- Geçerli oy1.149
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.425
- 30 Mar 141.140
- 30 Mar 141.094
- Açılan sandık
- 7 / 7
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ahmet İpek AK Parti
- Yunus Yıldız MHP
- Ahmet Koca İYİ Parti
- Ahmet Alper CHP
- Enes Duran SP
- Katılım oranı % 85,9
- Toplam seçmen1.394
- Kullanılan oy1.197
- Geçerli oy1.149
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.425
- 30 Mar 141.140
- 30 Mar 141.094
Başyayla Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 7 / 7
- %100
Karaman İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Karaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ayrancı Yüksel Büyükkarcı % 100 % 30,4 % 46,1 % 23,5 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ayrancı Yüksel Büyükkarcı % 100 % 30,35 % 46,07 % 23,45 % 0 % 0 % 0,06 SP
- Ayrancı (30 Mar 14) % 38,86 % 46,58 % 13,51 % 0 % 0 % 0,8 SP
- Başyayla Ahmet İpek % 100 % 56,1 % 41,2 % 1,1 % 1,5 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Başyayla Ahmet İpek % 100 % 56,14 % 41,17 % 1,13 % 1,48 % 0 % 0,09 SP
- Başyayla (30 Mar 14) % 72,49 % 25,23 % 0,82 % 0 % 0 % 0,91 SP
- Ermenek Atila Zorlu % 97,1 % 37,1 % 7 % 0 % 55,3 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ermenek Atila Zorlu % 97,1 % 37,13 % 6,96 % 0 % 55,29 % 0 % 0,46 SP
- Ermenek (30 Mar 14) % 49,46 % 40,77 % 7,32 % 0 % 0 % 1,38 SP
- Kazımkarabekir Recep Boyacıoğlu % 100 % 45,1 % 50 % 3 % 1,2 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kazımkarabekir Recep Boyacıoğlu % 100 % 45,07 % 50 % 3,02 % 1,2 % 0 % 0,38 SP
- Kazımkarabekir (30 Mar 14) % 55,96 % 39,59 % 2,27 % 0 % 0 % 1,04 Bağımsız
- Merkez Savaş Kalaycı % 99,7 % 38,5 % 39,6 % 16,2 % 3,2 % 0 % 2,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Savaş Kalaycı % 99,7 % 38,46 % 39,56 % 16,16 % 3,22 % 0 % 2,31 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 52,36 % 26,55 % 14,46 % 0 % 0 % 5,58 SP
- Sarıveliler Halil Kulak % 100 % 42,6 % 6 % 5,3 % 0 % 0 % 44,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sarıveliler Halil Kulak % 100 % 42,62 % 6,01 % 5,3 % 0 % 0 % 44,79 Bağımsız
- Sarıveliler (30 Mar 14) % 46,04 % 1,46 % 1,4 % 0 % 0 % 49,64 BBP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Karaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 340 / 341
- %99,7
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1983 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1982 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1977 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1973 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1965 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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