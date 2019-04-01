Seçim Karaman Sarıveliler Seçim Sonuçları – Sarıveliler Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Sarıveliler Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Halil Kulak
Bağımsız
%44,8
1.632 oy
Hayri Samur
Hayri Samur
AK Parti
%42,6
1.553 oy
Diğer
%12
459 oy
Karaman - Sarıveliler İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %42,6
  • %6
  • %5,3
  • %0
  • %0
  • %46,1
  • %42,6
  • %6
  • %5,3
  • %0
  • %0
  • %46,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
  • %1,5
  • %1,4
  • %0
  • %0
  • %51,1
  • %46
  • %1,5
  • %1,4
  • %0
  • %0
  • %51,1
Tüm Partiler
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Ermenek
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Kazımkarabekir
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Merkez
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Sarıveliler
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Kulak Bağımsız
  • Hayri Samur AK Parti
  • Hakan Coşguner MHP
  • Muhitdin Türkan CHP
  • Recep Uğur BTP
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen4.209
  • Kullanılan oy3.853
  • Geçerli oy3.644
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.174
  • 30 Mar 143.834
  • 30 Mar 143.638
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarıveliler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %48,6
  • %42,6
  • %6
  • %48,6
  • %42,6
  • %6
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %5,3
  • %5,3
  • %0
  • %5,3
  • %5,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ERM MER AYR KZM BŞY SAR
Ayrancı
yukleniyor
Başyayla
yukleniyor
Ermenek
yukleniyor
Kazımkarabekir
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sarıveliler
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Kulak Bağımsız
  • Hayri Samur AK Parti
  • Hakan Coşguner MHP
  • Muhitdin Türkan CHP
  • Recep Uğur BTP
  • Katılım oranı % 91,5
  • Toplam seçmen4.209
  • Kullanılan oy3.853
  • Geçerli oy3.644
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.174
  • 30 Mar 143.834
  • 30 Mar 143.638
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarıveliler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Sarıveliler Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • BTP
  • %44,8
    1.632 oy
  • %42,6
    1.553 oy
  • %6
    219 oy
  • %5,3
    193 oy
  • %1,1
    40 oy
  • %44,8
    1.632 oy
  • %42,6
    1.553 oy
  • %6
    219 oy
  • %5,3
    193 oy
  • %1,1
    40 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %46
    1.675 oy
  • %1,5
    53 oy
  • %1,4
    51 oy
  • %0,6
    23 oy
  • %0
  • %46
    1.675 oy
  • %1,5
    53 oy
  • %1,4
    51 oy
  • %0,6
    23 oy
  • SP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,2
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    30 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,6
    1.806 oy
  • %0,8
    30 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %49,6
    1.806 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Karaman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Karaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Karaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 340 / 341
  • %99,7
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %39,6
    35.829 oy
  • %38,5
    34.832 oy
  • %16,2
    14.640 oy
  • %3,2
    2.913 oy
  • %2,3
    2.095 oy
  • %39,6
    35.829 oy
  • %38,5
    34.832 oy
  • %16,2
    14.640 oy
  • %3,2
    2.913 oy
  • %2,3
    2.095 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,5
    22.192 oy
  • %52,4
    43.764 oy
  • %14,5
    12.087 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,6
    4.668 oy
  • %26,5
    22.192 oy
  • %52,4
    43.764 oy
  • %14,5
    12.087 oy
  • %0
  • %5,6
    4.668 oy
  • TKP
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • HDP
  • %0,1
    100 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    66 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    100 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    66 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    121 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    152 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    121 oy
  • %0
  • %0,2
    152 oy
  • %0
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    482 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    482 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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