Seçim Isparta Eğirdir Seçim Sonuçları – Eğirdir Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Eğirdir Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Veli Gök
Veli Gök
AK Parti
%52,6
5.443 oy
Tuba Karaca
Tuba Karaca
İYİ Parti
%22,6
2.334 oy
Diğer
%24
2.562 oy
Isparta - Eğirdir İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %52,6
  • %22,6
  • %10,5
  • %9,7
  • %0
  • %4,6
  • %52,6
  • %22,6
  • %10,5
  • %9,7
  • %0
  • %4,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,2
  • %0
  • %4,7
  • %28,7
  • %0
  • %35,4
  • %31,2
  • %0
  • %4,7
  • %28,7
  • %0
  • %35,4
Tüm Partiler
ATB EĞR GLD MER KEÇ SNR SÜT ŞRK ULB YLV AKS GÖN YNB
Aksu
yukleniyor
Atabey
yukleniyor
Eğirdir
yukleniyor
Gelendost
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Keçiborlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Senirkent
yukleniyor
Sütçüler
yukleniyor
Şarkikaraağaç
yukleniyor
Uluborlu
yukleniyor
Yalvaç
yukleniyor
Yenişarbademli
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Veli Gök AK Parti
  • Tuba Karaca İYİ Parti
  • Mehmet Kaş CHP
  • Mustafa Baş MHP
  • Osman Nuri Özmeral Bağımsız
  • Katılım oranı % 86,8
  • Toplam seçmen12.187
  • Kullanılan oy10.576
  • Geçerli oy10.339
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.129
  • 30 Mar 1411.107
  • 30 Mar 1410.761
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eğirdir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %62,3
  • %52,6
  • %9,7
  • %62,3
  • %52,6
  • %9,7
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %33,1
  • %22,6
  • %10,5
  • %33,1
  • %22,6
  • %10,5
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ATB EĞR GLD MER KEÇ SNR SÜT ŞRK ULB YLV AKS GÖN YNB
Aksu
yukleniyor
Atabey
yukleniyor
Eğirdir
yukleniyor
Gelendost
yukleniyor
Gönen
yukleniyor
Keçiborlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Senirkent
yukleniyor
Sütçüler
yukleniyor
Şarkikaraağaç
yukleniyor
Uluborlu
yukleniyor
Yalvaç
yukleniyor
Yenişarbademli
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Veli Gök AK Parti
  • Tuba Karaca İYİ Parti
  • Mehmet Kaş CHP
  • Mustafa Baş MHP
  • Osman Nuri Özmeral Bağımsız
  • Katılım oranı % 86,8
  • Toplam seçmen12.187
  • Kullanılan oy10.576
  • Geçerli oy10.339
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.129
  • 30 Mar 1411.107
  • 30 Mar 1410.761
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eğirdir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Eğirdir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • Bağımsız
  • %52,6
    5.443 oy
  • %22,6
    2.334 oy
  • %10,5
    1.085 oy
  • %9,7
    1.000 oy
  • %3,2
    333 oy
  • %52,6
    5.443 oy
  • %22,6
    2.334 oy
  • %10,5
    1.085 oy
  • %9,7
    1.000 oy
  • %3,2
    333 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,2
    3.360 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,7
    502 oy
  • %28,7
    3.090 oy
  • %0,3
    29 oy
  • %31,2
    3.360 oy
  • %0
  • %4,7
    502 oy
  • %28,7
    3.090 oy
  • %0,3
    29 oy
  • BTP
  • SP
  • DP
  • BBP
  • Diğer
  • %0,6
    57 oy
  • %0,4
    38 oy
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    16 oy
  • %0
    3 oy
  • %0,6
    57 oy
  • %0,4
    38 oy
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    16 oy
  • %0
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    13 oy
  • %1
    106 oy
  • %33,7
    3.629 oy
  • %0,3
    32 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    13 oy
  • %1
    106 oy
  • %33,7
    3.629 oy
  • %0,3
    32 oy
  • %0
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Isparta İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Isparta ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Isparta Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 497 / 498
  • %99,8
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • Bağımsız
  • %38
    50.285 oy
  • %30,8
    40.700 oy
  • %28,7
    37.956 oy
  • %0,9
    1.153 oy
  • %0,4
    587 oy
  • %38
    50.285 oy
  • %30,8
    40.700 oy
  • %28,7
    37.956 oy
  • %0,9
    1.153 oy
  • %0,4
    587 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,9
    48.550 oy
  • %44,5
    54.164 oy
  • %0
    0 oy
  • %3
    3.613 oy
  • %0,8
    966 oy
  • %39,9
    48.550 oy
  • %44,5
    54.164 oy
  • %0
  • %3
    3.613 oy
  • %0,8
    966 oy
  • DP
  • BBP
  • BTP
  • TKP
  • DSP
  • %0,4
    472 oy
  • %0,3
    336 oy
  • %0,1
    190 oy
  • %0,1
    173 oy
  • %0,1
    162 oy
  • %0,4
    472 oy
  • %0,3
    336 oy
  • %0,1
    190 oy
  • %0,1
    173 oy
  • %0,1
    162 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    675 oy
  • %0,7
    799 oy
  • %0,1
    103 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    52 oy
  • %0,6
    675 oy
  • %0,7
    799 oy
  • %0,1
    103 oy
  • %0
  • %0
    52 oy
  • VP
  • Diğer
  • CHP
  • HDP
  • %0,1
    96 oy
  • %0,1
    73 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    96 oy
  • %0,1
    73 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %10
    12.119 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %10
    12.119 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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