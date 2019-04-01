31 Mart 2019 Süleymanpaşa Yerel Seçim Sonuçları
Cüneyt Yüksel
AK Parti
%48,5
58.963 oy
Mehmet Ekrem Eşkinat
CHP
%47,7
57.952 oy
Diğer
%3
4.582 oy
Tekirdağ - Süleymanpaşa İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 471 / 471
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Cüneyt Yüksel AK Parti
- Mehmet Ekrem Eşkinat CHP
- Atakan Yaşar SP
- Seçkin Yunusoğlu DSP
- Kasım Gür HDP
- Katılım oranı % 84,4
- Toplam seçmen147.810
- Kullanılan oy124.772
- Geçerli oy121.497
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14132.577
- 30 Mar 14119.205
- 30 Mar 14114.595
- Açılan sandık
- 471 / 471
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Cüneyt Yüksel AK Parti
- Mehmet Ekrem Eşkinat CHP
- Atakan Yaşar SP
- Seçkin Yunusoğlu DSP
- Kasım Gür HDP
- Katılım oranı % 84,4
- Toplam seçmen147.810
- Kullanılan oy124.772
- Geçerli oy121.497
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14132.577
- 30 Mar 14119.205
- 30 Mar 14114.595
Süleymanpaşa Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 471 / 471
- %100
Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çerkezköy Vahap Akay % 100 % 44,5 % 0 % 50,2 % 0 % 2,9 % 1,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çerkezköy Vahap Akay % 100 % 44,53 % 0 % 50,22 % 0 % 2,94 % 1,25 BBP
- Çerkezköy (30 Mar 14) % 37,85 % 11,85 % 40,86 % 0 % 0 % 4,12 BBP
- Çorlu Ahmet Sarıkurt % 99,6 % 40 % 0 % 50,8 % 4,6 % 2,4 % 0,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Çorlu Ahmet Sarıkurt % 99,6 % 39,98 % 0 % 50,76 % 4,63 % 2,35 % 0,95 BBP
- Çorlu (30 Mar 14) % 34,94 % 9,33 % 51,02 % 0 % 0 % 2,38 Bağımsız
- Ergene Rasim Yüksel % 100 % 40,2 % 0 % 47,9 % 0 % 2,8 % 7,5 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ergene Rasim Yüksel % 100 % 40,18 % 0 % 47,92 % 0 % 2,77 % 7,49 DSP
- Ergene (30 Mar 14) % 35,49 % 17,53 % 37,75 % 0 % 0 % 5,3 DSP
- Hayrabolu Osman İnan % 100 % 49,2 % 0 % 48,6 % 0 % 0 % 1,6 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hayrabolu Osman İnan % 100 % 49,21 % 0 % 48,63 % 0 % 0 % 1,58 DP
- Hayrabolu (30 Mar 14) % 30,16 % 31,22 % 37,3 % 0 % 0 % 0,73 DP
- Kapaklı Mustafa Çetin % 99,6 % 54 % 0 % 41,2 % 0 % 1,9 % 1,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kapaklı Mustafa Çetin % 99,6 % 53,97 % 0 % 41,17 % 0 % 1,87 % 1,42 BBP
- Kapaklı (30 Mar 14) % 39,9 % 6,98 % 47,65 % 0 % 0 % 2,27 DP
- Malkara Ulaş Yurdakul % 100 % 47,7 % 0 % 49,9 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Malkara Ulaş Yurdakul % 100 % 47,74 % 0 % 49,95 % 0 % 0 % 0,96 SP
- Malkara (30 Mar 14) % 30,67 % 21,88 % 44,88 % 0 % 0 % 1,1 SP
- Marmaraereğlisi İbrahim Uyan % 67,2 % 30,4 % 0 % 39,5 % 0 % 0 % 29,4 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Marmaraereğlisi İbrahim Uyan % 67,2 % 30,42 % 0 % 39,48 % 0 % 0 % 29,4 DSP
- Marmaraereğlisi (30 Mar 14) % 44,76 % 2,76 % 47,1 % 0 % 0 % 3,91 Bağımsız
- Muratlı Nebi Tepe % 100 % 0 % 43,3 % 47,4 % 7,3 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Muratlı Nebi Tepe % 100 % 0 % 43,29 % 47,39 % 7,29 % 0 % 1,03 SP
- Muratlı (30 Mar 14) % 28,37 % 13,4 % 47,79 % 0 % 0 % 6,52 DP
- Saray Özgen Erkiş % 100 % 0 % 25 % 57,7 % 15,2 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Saray Özgen Erkiş % 100 % 0 % 25,02 % 57,71 % 15,22 % 0 % 1,11 SP
- Saray (30 Mar 14) % 28,38 % 30,16 % 37,65 % 0 % 0 % 2,54 DP
- Süleymanpaşa Cüneyt Yüksel % 100 % 48,5 % 0 % 47,7 % 0 % 0,8 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Süleymanpaşa Cüneyt Yüksel % 100 % 48,53 % 0 % 47,7 % 0 % 0,79 % 1,02 SP
- Süleymanpaşa (30 Mar 14) % 33 % 23,34 % 40,3 % 0 % 0 % 0,96 BBP
- Şarköy Alpay Var % 100 % 46,1 % 0 % 52,3 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Şarköy Alpay Var % 100 % 46,13 % 0 % 52,27 % 0 % 0 % 0,65 SP
- Şarköy (30 Mar 14) % 32,05 % 10,96 % 54,84 % 0 % 0 % 0,95 İP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.352 / 2.360
- %99,7
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