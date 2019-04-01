Seçim Tekirdağ Süleymanpaşa Seçim Sonuçları – Süleymanpaşa Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Süleymanpaşa Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Cüneyt Yüksel
Cüneyt Yüksel
AK Parti
%48,5
58.963 oy
Mehmet Ekrem Eşkinat
Mehmet Ekrem Eşkinat
CHP
%47,7
57.952 oy
Diğer
%3
4.582 oy
Tekirdağ - Süleymanpaşa İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 471 / 471
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %48,5
  • %47,7
  • %0,8
  • %0
  • %0
  • %3
  • %48,5
  • %47,7
  • %0,8
  • %0
  • %0
  • %3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33
  • %40,3
  • %0
  • %23,3
  • %0
  • %3,4
  • %33
  • %40,3
  • %0
  • %23,3
  • %0
  • %3,4
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
Çerkezköy
yukleniyor
Çorlu
yukleniyor
Ergene
yukleniyor
Hayrabolu
yukleniyor
Kapaklı
yukleniyor
Malkara
yukleniyor
Marmaraereğlisi
yukleniyor
Muratlı
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Süleymanpaşa
yukleniyor
Şarköy
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cüneyt Yüksel AK Parti
  • Mehmet Ekrem Eşkinat CHP
  • Atakan Yaşar SP
  • Seçkin Yunusoğlu DSP
  • Kasım Gür HDP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen147.810
  • Kullanılan oy124.772
  • Geçerli oy121.497
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14132.577
  • 30 Mar 14119.205
  • 30 Mar 14114.595
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Süleymanpaşa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 471 / 471
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %48,5
  • %48,5
  • %0
  • %48,5
  • %48,5
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %47,7
  • %47,7
  • %0
  • %47,7
  • %47,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0,8
  • %0
  • %0,8
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
Çerkezköy
yukleniyor
Çorlu
yukleniyor
Ergene
yukleniyor
Hayrabolu
yukleniyor
Kapaklı
yukleniyor
Malkara
yukleniyor
Marmaraereğlisi
yukleniyor
Muratlı
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Süleymanpaşa
yukleniyor
Şarköy
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cüneyt Yüksel AK Parti
  • Mehmet Ekrem Eşkinat CHP
  • Atakan Yaşar SP
  • Seçkin Yunusoğlu DSP
  • Kasım Gür HDP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen147.810
  • Kullanılan oy124.772
  • Geçerli oy121.497
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14132.577
  • 30 Mar 14119.205
  • 30 Mar 14114.595
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Süleymanpaşa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Süleymanpaşa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 471 / 471
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • HDP
  • %48,5
    58.963 oy
  • %47,7
    57.952 oy
  • %1
    1.241 oy
  • %0,8
    1.029 oy
  • %0,8
    956 oy
  • %48,5
    58.963 oy
  • %47,7
    57.952 oy
  • %1
    1.241 oy
  • %0,8
    1.029 oy
  • %0,8
    956 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33
    37.822 oy
  • %40,3
    46.187 oy
  • %0,7
    763 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %33
    37.822 oy
  • %40,3
    46.187 oy
  • %0,7
    763 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • VP
  • BTP
  • MHP
  • %0,4
    519 oy
  • %0,4
    499 oy
  • %0,2
    203 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    519 oy
  • %0,4
    499 oy
  • %0,2
    203 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    1.095 oy
  • %0,4
    474 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    139 oy
  • %23,3
    26.745 oy
  • %1
    1.095 oy
  • %0,4
    474 oy
  • %0
  • %0,1
    139 oy
  • %23,3
    26.745 oy
  • İYİ Parti
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    985 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,9
    985 oy
  • %0

Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.352 / 2.360
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • SP
  • %51,2
    316.783 oy
  • %43,9
    271.879 oy
  • %1,9
    11.670 oy
  • %1,1
    6.664 oy
  • %1
    5.885 oy
  • %51,2
    316.783 oy
  • %43,9
    271.879 oy
  • %1,9
    11.670 oy
  • %1,1
    6.664 oy
  • %1
    5.885 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.285 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
  • %0,4
    2.285 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,4
    2.436 oy
  • %0,2
    1.113 oy
  • %0,2
    987 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0,1
    533 oy
  • %0,4
    2.436 oy
  • %0,2
    1.113 oy
  • %0,2
    987 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0,1
    533 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    529 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    529 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0,1
    445 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    445 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    9.340 oy
  • %12,7
    69.660 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.609 oy
  • %1,7
    9.340 oy
  • %12,7
    69.660 oy
  • %0
  • %0,7
    3.609 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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