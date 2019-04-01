Seçim Tekirdağ Malkara Seçim Sonuçları – Malkara Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Malkara Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ulaş Yurdakul
Ulaş Yurdakul
CHP
%49,9
18.500 oy
Gediz Coşkun
Gediz Coşkun
AK Parti
%47,7
17.684 oy
Diğer
%2
856 oy
Tekirdağ - Malkara İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 164 / 164
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %49,9
  • %47,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • %49,9
  • %47,7
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,9
  • %30,7
  • %21,9
  • %0
  • %0
  • %2,6
  • %44,9
  • %30,7
  • %21,9
  • %0
  • %0
  • %2,6
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
Çerkezköy
yukleniyor
Çorlu
yukleniyor
Ergene
yukleniyor
Hayrabolu
yukleniyor
Kapaklı
yukleniyor
Malkara
yukleniyor
Marmaraereğlisi
yukleniyor
Muratlı
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Süleymanpaşa
yukleniyor
Şarköy
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ulaş Yurdakul CHP
  • Gediz Coşkun AK Parti
  • Enes Kiremitci SP
  • Yılmaz Yıldız DSP
  • Bahri Demir BBP
  • Katılım oranı % 91
  • Toplam seçmen42.211
  • Kullanılan oy38.417
  • Geçerli oy37.040
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1441.947
  • 30 Mar 1438.981
  • 30 Mar 1437.128
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Malkara Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 164 / 164
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %49,9
  • %49,9
  • %0
  • %49,9
  • %49,9
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %47,7
  • %47,7
  • %0
  • %47,7
  • %47,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
Çerkezköy
yukleniyor
Çorlu
yukleniyor
Ergene
yukleniyor
Hayrabolu
yukleniyor
Kapaklı
yukleniyor
Malkara
yukleniyor
Marmaraereğlisi
yukleniyor
Muratlı
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Süleymanpaşa
yukleniyor
Şarköy
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ulaş Yurdakul CHP
  • Gediz Coşkun AK Parti
  • Enes Kiremitci SP
  • Yılmaz Yıldız DSP
  • Bahri Demir BBP
  • Katılım oranı % 91
  • Toplam seçmen42.211
  • Kullanılan oy38.417
  • Geçerli oy37.040
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1441.947
  • 30 Mar 1438.981
  • 30 Mar 1437.128
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Malkara Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Malkara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 164 / 164
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BBP
  • %49,9
    18.500 oy
  • %47,7
    17.684 oy
  • %1
    356 oy
  • %0,5
    191 oy
  • %0,5
    168 oy
  • %49,9
    18.500 oy
  • %47,7
    17.684 oy
  • %1
    356 oy
  • %0,5
    191 oy
  • %0,5
    168 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,9
    16.663 oy
  • %30,7
    11.386 oy
  • %1,1
    407 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    107 oy
  • %44,9
    16.663 oy
  • %30,7
    11.386 oy
  • %1,1
    407 oy
  • %0
  • %0,3
    107 oy
  • Bağımsız
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %0,2
    86 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    86 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %21,9
    8.123 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    66 oy
  • %21,9
    8.123 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1
    376 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1
    376 oy
  • %0
  • %0

Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.352 / 2.360
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • SP
  • %51,2
    316.783 oy
  • %43,9
    271.879 oy
  • %1,9
    11.670 oy
  • %1,1
    6.664 oy
  • %1
    5.885 oy
  • %51,2
    316.783 oy
  • %43,9
    271.879 oy
  • %1,9
    11.670 oy
  • %1,1
    6.664 oy
  • %1
    5.885 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.285 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
  • %0,4
    2.285 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,4
    2.436 oy
  • %0,2
    1.113 oy
  • %0,2
    987 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0,1
    533 oy
  • %0,4
    2.436 oy
  • %0,2
    1.113 oy
  • %0,2
    987 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0,1
    533 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    529 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    529 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0,1
    445 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    445 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    9.340 oy
  • %12,7
    69.660 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.609 oy
  • %1,7
    9.340 oy
  • %12,7
    69.660 oy
  • %0
  • %0,7
    3.609 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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