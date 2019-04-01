Seçim Tekirdağ Hayrabolu Seçim Sonuçları – Hayrabolu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Hayrabolu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Osman İnan
Osman İnan
AK Parti
%49,2
11.147 oy
Fehmi Altayoğlu
Fehmi Altayoğlu
CHP
%48,6
11.016 oy
Diğer
%2
491 oy
Tekirdağ - Hayrabolu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 100 / 100
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %49,2
  • %48,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,2
  • %49,2
  • %48,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,2
  • %37,3
  • %31,2
  • %0
  • %0
  • %1,3
  • %30,2
  • %37,3
  • %31,2
  • %0
  • %0
  • %1,3
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
Çerkezköy
yukleniyor
Çorlu
yukleniyor
Ergene
yukleniyor
Hayrabolu
yukleniyor
Kapaklı
yukleniyor
Malkara
yukleniyor
Marmaraereğlisi
yukleniyor
Muratlı
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Süleymanpaşa
yukleniyor
Şarköy
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman İnan AK Parti
  • Fehmi Altayoğlu CHP
  • Arif Yalçın DP
  • Gökay Yıldırım SP
  • İhsan Özdemir BBP
  • Katılım oranı % 90,6
  • Toplam seçmen25.821
  • Kullanılan oy23.385
  • Geçerli oy22.654
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1426.057
  • 30 Mar 1424.270
  • 30 Mar 1423.312
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hayrabolu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 100 / 100
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,2
  • %49,2
  • %0
  • %49,2
  • %49,2
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %48,6
  • %48,6
  • %0
  • %48,6
  • %48,6
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
Çerkezköy
yukleniyor
Çorlu
yukleniyor
Ergene
yukleniyor
Hayrabolu
yukleniyor
Kapaklı
yukleniyor
Malkara
yukleniyor
Marmaraereğlisi
yukleniyor
Muratlı
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Süleymanpaşa
yukleniyor
Şarköy
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman İnan AK Parti
  • Fehmi Altayoğlu CHP
  • Arif Yalçın DP
  • Gökay Yıldırım SP
  • İhsan Özdemir BBP
  • Katılım oranı % 90,6
  • Toplam seçmen25.821
  • Kullanılan oy23.385
  • Geçerli oy22.654
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1426.057
  • 30 Mar 1424.270
  • 30 Mar 1423.312
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hayrabolu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Hayrabolu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 100 / 100
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • DP
  • SP
  • BBP
  • %49,2
    11.147 oy
  • %48,6
    11.016 oy
  • %1,6
    357 oy
  • %0,3
    60 oy
  • %0,3
    57 oy
  • %49,2
    11.147 oy
  • %48,6
    11.016 oy
  • %1,6
    357 oy
  • %0,3
    60 oy
  • %0,3
    57 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,2
    7.030 oy
  • %37,3
    8.695 oy
  • %0,7
    170 oy
  • %0,4
    88 oy
  • %0,1
    14 oy
  • %30,2
    7.030 oy
  • %37,3
    8.695 oy
  • %0,7
    170 oy
  • %0,4
    88 oy
  • %0,1
    14 oy
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • %0,1
    17 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    17 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    36 oy
  • %31,2
    7.279 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    36 oy
  • %31,2
    7.279 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.352 / 2.360
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • SP
  • %51,2
    316.783 oy
  • %43,9
    271.879 oy
  • %1,9
    11.670 oy
  • %1,1
    6.664 oy
  • %1
    5.885 oy
  • %51,2
    316.783 oy
  • %43,9
    271.879 oy
  • %1,9
    11.670 oy
  • %1,1
    6.664 oy
  • %1
    5.885 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.285 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
  • %0,4
    2.285 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,4
    2.436 oy
  • %0,2
    1.113 oy
  • %0,2
    987 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0,1
    533 oy
  • %0,4
    2.436 oy
  • %0,2
    1.113 oy
  • %0,2
    987 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0,1
    533 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    529 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    529 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0,1
    445 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    445 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    9.340 oy
  • %12,7
    69.660 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.609 oy
  • %1,7
    9.340 oy
  • %12,7
    69.660 oy
  • %0
  • %0,7
    3.609 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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