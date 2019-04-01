Seçim Tekirdağ Ergene Seçim Sonuçları – Ergene Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ergene Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Rasim Yüksel
Rasim Yüksel
CHP
%47,9
18.861 oy
Hamdi Sarıer
Hamdi Sarıer
AK Parti
%40,2
15.813 oy
Diğer
%12
4.685 oy
Tekirdağ - Ergene İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 141 / 141
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %47,9
  • %40,2
  • %2,8
  • %0
  • %0
  • %9,1
  • %47,9
  • %40,2
  • %2,8
  • %0
  • %0
  • %9,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
  • %35,5
  • %0
  • %17,5
  • %0
  • %9,2
  • %37,7
  • %35,5
  • %0
  • %17,5
  • %0
  • %9,2
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
Çerkezköy
yukleniyor
Çorlu
yukleniyor
Ergene
yukleniyor
Hayrabolu
yukleniyor
Kapaklı
yukleniyor
Malkara
yukleniyor
Marmaraereğlisi
yukleniyor
Muratlı
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Süleymanpaşa
yukleniyor
Şarköy
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rasim Yüksel CHP
  • Hamdi Sarıer AK Parti
  • Bora Küçükçetin DSP
  • Erkan Atalay HDP
  • Oktay Çalışkan SP
  • Katılım oranı % 87,6
  • Toplam seçmen46.598
  • Kullanılan oy40.798
  • Geçerli oy39.359
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1442.057
  • 30 Mar 1438.843
  • 30 Mar 1436.966
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ergene Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 141 / 141
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %47,9
  • %47,9
  • %0
  • %47,9
  • %47,9
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %40,2
  • %40,2
  • %0
  • %40,2
  • %40,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %2,8
  • %0
  • %2,8
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
Çerkezköy
yukleniyor
Çorlu
yukleniyor
Ergene
yukleniyor
Hayrabolu
yukleniyor
Kapaklı
yukleniyor
Malkara
yukleniyor
Marmaraereğlisi
yukleniyor
Muratlı
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Süleymanpaşa
yukleniyor
Şarköy
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Rasim Yüksel CHP
  • Hamdi Sarıer AK Parti
  • Bora Küçükçetin DSP
  • Erkan Atalay HDP
  • Oktay Çalışkan SP
  • Katılım oranı % 87,6
  • Toplam seçmen46.598
  • Kullanılan oy40.798
  • Geçerli oy39.359
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1442.057
  • 30 Mar 1438.843
  • 30 Mar 1436.966
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ergene Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ergene Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 141 / 141
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP
  • HDP
  • SP
  • %47,9
    18.861 oy
  • %40,2
    15.813 oy
  • %7,5
    2.948 oy
  • %2,8
    1.091 oy
  • %0,5
    183 oy
  • %47,9
    18.861 oy
  • %40,2
    15.813 oy
  • %7,5
    2.948 oy
  • %2,8
    1.091 oy
  • %0,5
    183 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
    13.953 oy
  • %35,5
    13.119 oy
  • %5,3
    1.959 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    165 oy
  • %37,7
    13.953 oy
  • %35,5
    13.119 oy
  • %5,3
    1.959 oy
  • %0
  • %0,4
    165 oy
  • BBP
  • Diğer
  • Bağımsız
  • VP
  • BTP
  • %0,4
    157 oy
  • %0,3
    105 oy
  • %0,3
    105 oy
  • %0,1
    51 oy
  • %0,1
    45 oy
  • %0,4
    157 oy
  • %0,3
    105 oy
  • %0,3
    105 oy
  • %0,1
    51 oy
  • %0,1
    45 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    70 oy
  • %0
    0 oy
  • %3
    1.123 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    46 oy
  • %0,2
    70 oy
  • %0
  • %3
    1.123 oy
  • %0
  • %0,1
    46 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %17,5
    6.479 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %17,5
    6.479 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.352 / 2.360
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • SP
  • %51,2
    316.783 oy
  • %43,9
    271.879 oy
  • %1,9
    11.670 oy
  • %1,1
    6.664 oy
  • %1
    5.885 oy
  • %51,2
    316.783 oy
  • %43,9
    271.879 oy
  • %1,9
    11.670 oy
  • %1,1
    6.664 oy
  • %1
    5.885 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.285 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
  • %0,4
    2.285 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,4
    2.436 oy
  • %0,2
    1.113 oy
  • %0,2
    987 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0,1
    533 oy
  • %0,4
    2.436 oy
  • %0,2
    1.113 oy
  • %0,2
    987 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0,1
    533 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    529 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    529 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0,1
    445 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    445 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    9.340 oy
  • %12,7
    69.660 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.609 oy
  • %1,7
    9.340 oy
  • %12,7
    69.660 oy
  • %0
  • %0,7
    3.609 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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