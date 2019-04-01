Seçim Tekirdağ Çorlu Seçim Sonuçları – Çorlu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Çorlu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Sarıkurt
Ahmet Sarıkurt
CHP
%50,8
77.117 oy
Serkan Ercili
Serkan Ercili
AK Parti
%40
60.739 oy
Diğer
%9
14.058 oy
Tekirdağ - Çorlu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 560 / 562
  • %99,6
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • MHP
  • Diğer
  • %50,8
  • %40
  • %4,6
  • %2,4
  • %0
  • %2,3
  • %50,8
  • %40
  • %4,6
  • %2,4
  • %0
  • %2,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51
  • %34,9
  • %0
  • %0
  • %9,3
  • %4,7
  • %51
  • %34,9
  • %0
  • %0
  • %9,3
  • %4,7
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
Çerkezköy
yukleniyor
Çorlu
yukleniyor
Ergene
yukleniyor
Hayrabolu
yukleniyor
Kapaklı
yukleniyor
Malkara
yukleniyor
Marmaraereğlisi
yukleniyor
Muratlı
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Süleymanpaşa
yukleniyor
Şarköy
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Sarıkurt CHP
  • Serkan Ercili AK Parti
  • Erkan Düzenli İYİ Parti
  • Ceylan Deniz Adıyaman HDP
  • İsmail Ceylan BBP
  • Katılım oranı % 82,6
  • Toplam seçmen188.815
  • Kullanılan oy155.429
  • Geçerli oy151.914
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14159.972
  • 30 Mar 14143.428
  • 30 Mar 14136.931
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çorlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 560 / 562
  • %99,6
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %55,4
  • %50,8
  • %4,6
  • %55,4
  • %50,8
  • %4,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %40
  • %40
  • %0
  • %40
  • %40
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %2,4
  • %0
  • %2,4
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
Çerkezköy
yukleniyor
Çorlu
yukleniyor
Ergene
yukleniyor
Hayrabolu
yukleniyor
Kapaklı
yukleniyor
Malkara
yukleniyor
Marmaraereğlisi
yukleniyor
Muratlı
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Süleymanpaşa
yukleniyor
Şarköy
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Sarıkurt CHP
  • Serkan Ercili AK Parti
  • Erkan Düzenli İYİ Parti
  • Ceylan Deniz Adıyaman HDP
  • İsmail Ceylan BBP
  • Katılım oranı % 82,6
  • Toplam seçmen188.815
  • Kullanılan oy155.429
  • Geçerli oy151.914
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14159.972
  • 30 Mar 14143.428
  • 30 Mar 14136.931
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çorlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Çorlu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 560 / 562
  • %99,6
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %50,8
    77.117 oy
  • %40
    60.739 oy
  • %4,6
    7.029 oy
  • %2,4
    3.576 oy
  • %0,9
    1.442 oy
  • %50,8
    77.117 oy
  • %40
    60.739 oy
  • %4,6
    7.029 oy
  • %2,4
    3.576 oy
  • %0,9
    1.442 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51
    69.863 oy
  • %34,9
    47.848 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    1.118 oy
  • %51
    69.863 oy
  • %34,9
    47.848 oy
  • %0
  • %0
  • %0,8
    1.118 oy
  • SP
  • TKP
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,8
    1.142 oy
  • %0,2
    333 oy
  • %0,1
    222 oy
  • %0,1
    174 oy
  • %0,1
    140 oy
  • %0,8
    1.142 oy
  • %0,2
    333 oy
  • %0,1
    222 oy
  • %0,1
    174 oy
  • %0,1
    140 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    607 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    159 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    607 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    159 oy
  • %0
  • MHP
  • DSP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9,3
    12.780 oy
  • %0,5
    736 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    3.262 oy
  • %9,3
    12.780 oy
  • %0,5
    736 oy
  • %0
  • %2,4
    3.262 oy

Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.352 / 2.360
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • SP
  • %51,2
    316.783 oy
  • %43,9
    271.879 oy
  • %1,9
    11.670 oy
  • %1,1
    6.664 oy
  • %1
    5.885 oy
  • %51,2
    316.783 oy
  • %43,9
    271.879 oy
  • %1,9
    11.670 oy
  • %1,1
    6.664 oy
  • %1
    5.885 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.285 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
  • %0,4
    2.285 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,4
    2.436 oy
  • %0,2
    1.113 oy
  • %0,2
    987 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0,1
    533 oy
  • %0,4
    2.436 oy
  • %0,2
    1.113 oy
  • %0,2
    987 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0,1
    533 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    529 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    529 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0,1
    445 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    445 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    9.340 oy
  • %12,7
    69.660 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.609 oy
  • %1,7
    9.340 oy
  • %12,7
    69.660 oy
  • %0
  • %0,7
    3.609 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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