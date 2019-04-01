Seçim Tekirdağ Kapaklı Seçim Sonuçları – Kapaklı Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kapaklı Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Çetin
Mustafa Çetin
AK Parti
%54
35.385 oy
İrfan Mandalı
İrfan Mandalı
CHP
%41,2
26.994 oy
Diğer
%5
3.186 oy
Tekirdağ - Kapaklı İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 236 / 237
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %54
  • %41,2
  • %1,9
  • %0
  • %0
  • %3
  • %54
  • %41,2
  • %1,9
  • %0
  • %0
  • %3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,9
  • %47,7
  • %0
  • %7
  • %0
  • %5,5
  • %39,9
  • %47,7
  • %0
  • %7
  • %0
  • %5,5
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
Çerkezköy
yukleniyor
Çorlu
yukleniyor
Ergene
yukleniyor
Hayrabolu
yukleniyor
Kapaklı
yukleniyor
Malkara
yukleniyor
Marmaraereğlisi
yukleniyor
Muratlı
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Süleymanpaşa
yukleniyor
Şarköy
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Çetin AK Parti
  • İrfan Mandalı CHP
  • İbrahim Yavuz HDP
  • Güzin Yıldız BBP
  • Hasan Karakoç SP
  • Katılım oranı % 84,6
  • Toplam seçmen79.939
  • Kullanılan oy67.376
  • Geçerli oy65.565
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1458.371
  • 30 Mar 1453.414
  • 30 Mar 1450.660
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kapaklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 236 / 237
  • %99,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %54
  • %54
  • %0
  • %54
  • %54
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %41,2
  • %41,2
  • %0
  • %41,2
  • %41,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %1,9
  • %0
  • %1,9
Tüm Partiler
ÇKZ ÇRL HYR MAL MUR SRY ŞAR MRĞ SLP KAP ERG
Çerkezköy
yukleniyor
Çorlu
yukleniyor
Ergene
yukleniyor
Hayrabolu
yukleniyor
Kapaklı
yukleniyor
Malkara
yukleniyor
Marmaraereğlisi
yukleniyor
Muratlı
yukleniyor
Saray
yukleniyor
Süleymanpaşa
yukleniyor
Şarköy
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Çetin AK Parti
  • İrfan Mandalı CHP
  • İbrahim Yavuz HDP
  • Güzin Yıldız BBP
  • Hasan Karakoç SP
  • Katılım oranı % 84,6
  • Toplam seçmen79.939
  • Kullanılan oy67.376
  • Geçerli oy65.565
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1458.371
  • 30 Mar 1453.414
  • 30 Mar 1450.660
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kapaklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kapaklı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 236 / 237
  • %99,6
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • SP
  • %54
    35.385 oy
  • %41,2
    26.994 oy
  • %1,9
    1.224 oy
  • %1,4
    928 oy
  • %0,8
    532 oy
  • %54
    35.385 oy
  • %41,2
    26.994 oy
  • %1,9
    1.224 oy
  • %1,4
    928 oy
  • %0,8
    532 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,9
    20.212 oy
  • %47,7
    24.140 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    143 oy
  • %0,8
    387 oy
  • %39,9
    20.212 oy
  • %47,7
    24.140 oy
  • %0
  • %0,3
    143 oy
  • %0,8
    387 oy
  • DSP
  • Diğer
  • BTP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,5
    296 oy
  • %0,2
    130 oy
  • %0,1
    76 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    296 oy
  • %0,2
    130 oy
  • %0,1
    76 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    71 oy
  • %7
    3.538 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    71 oy
  • %7
    3.538 oy
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    1.150 oy
  • %0
    0 oy
  • %2
    1.019 oy
  • %0
  • %2,3
    1.150 oy
  • %0
  • %2
    1.019 oy

Tekirdağ İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tekirdağ ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tekirdağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.352 / 2.360
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • HDP
  • DSP
  • SP
  • %51,2
    316.783 oy
  • %43,9
    271.879 oy
  • %1,9
    11.670 oy
  • %1,1
    6.664 oy
  • %1
    5.885 oy
  • %51,2
    316.783 oy
  • %43,9
    271.879 oy
  • %1,9
    11.670 oy
  • %1,1
    6.664 oy
  • %1
    5.885 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.285 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • %45,8
    251.702 oy
  • %37,1
    204.175 oy
  • %0
  • %0,4
    2.285 oy
  • %0,6
    3.170 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • Diğer
  • %0,4
    2.436 oy
  • %0,2
    1.113 oy
  • %0,2
    987 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0,1
    533 oy
  • %0,4
    2.436 oy
  • %0,2
    1.113 oy
  • %0,2
    987 oy
  • %0,1
    868 oy
  • %0,1
    533 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    529 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    3.040 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    529 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0,1
    445 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    445 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    9.340 oy
  • %12,7
    69.660 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.609 oy
  • %1,7
    9.340 oy
  • %12,7
    69.660 oy
  • %0
  • %0,7
    3.609 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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