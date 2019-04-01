Seçim Çankırı Kurşunlu Seçim Sonuçları – Kurşunlu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kurşunlu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Şakir Kaymak
Şakir Kaymak
AK Parti
%57
1.762 oy
Tevfik Metin Aktaş
CHP
%28,7
888 oy
Diğer
%14
439 oy
Çankırı - Kurşunlu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %57
  • %28,7
  • %11
  • %0
  • %0
  • %3,2
  • %57
  • %28,7
  • %11
  • %0
  • %0
  • %3,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,6
  • %8,4
  • %29,7
  • %0
  • %0
  • %1,3
  • %60,6
  • %8,4
  • %29,7
  • %0
  • %0
  • %1,3
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
Atkaracalar
yukleniyor
Bayramören
yukleniyor
Çerkeş
yukleniyor
Eldivan
yukleniyor
Ilgaz
yukleniyor
Kızılırmak
yukleniyor
Korgun
yukleniyor
Kurşunlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Orta
yukleniyor
Şabanözü
yukleniyor
Yapraklı
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şakir Kaymak AK Parti
  • Tevfik Metin Aktaş CHP
  • Hüdai Hamdi Büyükpoyraz MHP
  • Recep Kalfa SP
  • Doğan Köroğlu BTP
  • Katılım oranı % 87,7
  • Toplam seçmen3.707
  • Kullanılan oy3.251
  • Geçerli oy3.089
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.338
  • 30 Mar 142.976
  • 30 Mar 142.876
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kurşunlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %68
  • %57
  • %11
  • %68
  • %57
  • %11
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %28,7
  • %28,7
  • %0
  • %28,7
  • %28,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
MER ÇKŞ ELD ILG KRŞ ORT ŞBN YPR ATK KZL BYÖ KRG
Atkaracalar
yukleniyor
Bayramören
yukleniyor
Çerkeş
yukleniyor
Eldivan
yukleniyor
Ilgaz
yukleniyor
Kızılırmak
yukleniyor
Korgun
yukleniyor
Kurşunlu
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Orta
yukleniyor
Şabanözü
yukleniyor
Yapraklı
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şakir Kaymak AK Parti
  • Tevfik Metin Aktaş CHP
  • Hüdai Hamdi Büyükpoyraz MHP
  • Recep Kalfa SP
  • Doğan Köroğlu BTP
  • Katılım oranı % 87,7
  • Toplam seçmen3.707
  • Kullanılan oy3.251
  • Geçerli oy3.089
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.338
  • 30 Mar 142.976
  • 30 Mar 142.876
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kurşunlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kurşunlu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 18 / 18
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %57
    1.762 oy
  • %28,7
    888 oy
  • %11
    339 oy
  • %2,6
    80 oy
  • %0,6
    20 oy
  • %57
    1.762 oy
  • %28,7
    888 oy
  • %11
    339 oy
  • %2,6
    80 oy
  • %0,6
    20 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,6
    1.743 oy
  • %8,4
    242 oy
  • %29,7
    853 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %60,6
    1.743 oy
  • %8,4
    242 oy
  • %29,7
    853 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %0,1
    2 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    1 oy
  • %1
    28 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
    1 oy
  • %1
    28 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Çankırı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çankırı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çankırı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 159 / 160
  • %99,4
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • %47
    19.656 oy
  • %38,3
    15.998 oy
  • %8,5
    3.544 oy
  • %4,7
    1.961 oy
  • %1,1
    470 oy
  • %47
    19.656 oy
  • %38,3
    15.998 oy
  • %8,5
    3.544 oy
  • %4,7
    1.961 oy
  • %1,1
    470 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • %41,7
    18.042 oy
  • %54,3
    23.505 oy
  • %0
  • %1,3
    559 oy
  • %1
    435 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • HDP
  • %0,2
    64 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    64 oy
  • %0,1
    35 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    47 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    595 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    595 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Çankırı Kurşunlu Yerel Seçim Sonuçları Çankırı Kurşunlu İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Çankırı İlçe Seçim Sonuçları Çankırı Kurşunlu Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Çankırı Kurşunlu Belediye Başkan Adayları