Seçim Bursa Karacabey Seçim Sonuçları – Karacabey Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Karacabey Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ali Özkan
Ali Özkan
AK Parti
%40,2
21.336 oy
Ayhan Tayfur
Ayhan Tayfur
İYİ Parti
%35,8
18.973 oy
Diğer
%24
12.722 oy
Bursa - Karacabey İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 221 / 221
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %40,2
  • %35,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %24
  • %40,2
  • %35,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %24
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35
  • %0
  • %28,2
  • %12,2
  • %0
  • %24,6
  • %35
  • %0
  • %28,2
  • %12,2
  • %0
  • %24,6
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Özkan AK Parti
  • Ayhan Tayfur İYİ Parti
  • Ergün Koç DP
  • Zeynel Abidin Koçak SP
  • Rifat Narhın VP
  • Katılım oranı % 87,2
  • Toplam seçmen63.222
  • Kullanılan oy55.157
  • Geçerli oy53.031
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1460.334
  • 30 Mar 1455.604
  • 30 Mar 1453.117
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karacabey Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 221 / 221
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %40,2
  • %40,2
  • %0
  • %40,2
  • %40,2
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %35,8
  • %35,8
  • %0
  • %35,8
  • %35,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Özkan AK Parti
  • Ayhan Tayfur İYİ Parti
  • Ergün Koç DP
  • Zeynel Abidin Koçak SP
  • Rifat Narhın VP
  • Katılım oranı % 87,2
  • Toplam seçmen63.222
  • Kullanılan oy55.157
  • Geçerli oy53.031
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1460.334
  • 30 Mar 1455.604
  • 30 Mar 1453.117
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karacabey Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Karacabey Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 221 / 221
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • SP
  • VP
  • %40,2
    21.336 oy
  • %35,8
    18.973 oy
  • %21,2
    11.253 oy
  • %2,1
    1.103 oy
  • %0,4
    220 oy
  • %40,2
    21.336 oy
  • %35,8
    18.973 oy
  • %21,2
    11.253 oy
  • %2,1
    1.103 oy
  • %0,4
    220 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35
    18.612 oy
  • %0
    0 oy
  • %14,9
    7.890 oy
  • %4,7
    2.480 oy
  • %0
    0 oy
  • %35
    18.612 oy
  • %0
  • %14,9
    7.890 oy
  • %4,7
    2.480 oy
  • %0
  • BTP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • %0,3
    146 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    146 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    84 oy
  • %28,2
    14.998 oy
  • %12,2
    6.454 oy
  • %0
    0 oy
  • %2
    1.080 oy
  • %0,2
    84 oy
  • %28,2
    14.998 oy
  • %12,2
    6.454 oy
  • %0
  • %2
    1.080 oy
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    235 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,1
    1.115 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    235 oy
  • %0
  • %2,1
    1.115 oy
  • %0

Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6.832 / 6.841
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %49,6
    897.159 oy
  • %46,9
    849.196 oy
  • %1,8
    32.095 oy
  • %0,7
    12.155 oy
  • %0,3
    5.853 oy
  • %49,6
    897.159 oy
  • %46,9
    849.196 oy
  • %1,8
    32.095 oy
  • %0,7
    12.155 oy
  • %0,3
    5.853 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,2
    4.468 oy
  • %0,2
    3.481 oy
  • %0,1
    1.812 oy
  • %0,1
    1.443 oy
  • %0,1
    1.165 oy
  • %0,2
    4.468 oy
  • %0,2
    3.481 oy
  • %0,1
    1.812 oy
  • %0,1
    1.443 oy
  • %0,1
    1.165 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • %0
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    9.440 oy
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    9.440 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Bursa Karacabey Yerel Seçim Sonuçları Bursa Karacabey İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Bursa İlçe Seçim Sonuçları Bursa Karacabey Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Bursa Karacabey Belediye Başkan Adayları