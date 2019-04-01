Seçim Bursa Gemlik Seçim Sonuçları – Gemlik Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gemlik Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Uğur Sertaslan
Mehmet Uğur Sertaslan
CHP
%47,4
32.489 oy
Berkay Bulut
Berkay Bulut
AK Parti
%42,2
28.920 oy
Diğer
%11
7.162 oy
Bursa - Gemlik İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 261 / 261
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %47,4
  • %42,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %10,4
  • %47,4
  • %42,2
  • %0
  • %0
  • %0
  • %10,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %22,6
  • %38,9
  • %31,8
  • %0
  • %0
  • %6,7
  • %22,6
  • %38,9
  • %31,8
  • %0
  • %0
  • %6,7
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Uğur Sertaslan CHP
  • Berkay Bulut AK Parti
  • Adnan Bıyıklı SP
  • Hacı Ömer Yavuz BBP
  • Sadullah Gülşen DP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen83.319
  • Kullanılan oy70.286
  • Geçerli oy68.571
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1475.171
  • 30 Mar 1467.510
  • 30 Mar 1464.662
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gemlik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 261 / 261
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %47,4
  • %47,4
  • %0
  • %47,4
  • %47,4
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %42,2
  • %42,2
  • %0
  • %42,2
  • %42,2
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Uğur Sertaslan CHP
  • Berkay Bulut AK Parti
  • Adnan Bıyıklı SP
  • Hacı Ömer Yavuz BBP
  • Sadullah Gülşen DP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen83.319
  • Kullanılan oy70.286
  • Geçerli oy68.571
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1475.171
  • 30 Mar 1467.510
  • 30 Mar 1464.662
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gemlik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gemlik Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 261 / 261
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %47,4
    32.489 oy
  • %42,2
    28.920 oy
  • %6
    4.146 oy
  • %3,5
    2.388 oy
  • %0,2
    169 oy
  • %47,4
    32.489 oy
  • %42,2
    28.920 oy
  • %6
    4.146 oy
  • %3,5
    2.388 oy
  • %0,2
    169 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %22,6
    14.641 oy
  • %38,9
    25.122 oy
  • %3,6
    2.322 oy
  • %0,3
    205 oy
  • %0,3
    202 oy
  • %22,6
    14.641 oy
  • %38,9
    25.122 oy
  • %3,6
    2.322 oy
  • %0,3
    205 oy
  • %0,3
    202 oy
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • Diğer
  • MHP
  • %0,2
    135 oy
  • %0,2
    131 oy
  • %0,2
    118 oy
  • %0,1
    75 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    135 oy
  • %0,2
    131 oy
  • %0,2
    118 oy
  • %0,1
    75 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    148 oy
  • %0,1
    78 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %31,8
    20.550 oy
  • %0,2
    148 oy
  • %0,1
    78 oy
  • %0
  • %0
  • %31,8
    20.550 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    984 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,5
    984 oy

Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6.832 / 6.841
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %49,6
    897.159 oy
  • %46,9
    849.196 oy
  • %1,8
    32.095 oy
  • %0,7
    12.155 oy
  • %0,3
    5.853 oy
  • %49,6
    897.159 oy
  • %46,9
    849.196 oy
  • %1,8
    32.095 oy
  • %0,7
    12.155 oy
  • %0,3
    5.853 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,2
    4.468 oy
  • %0,2
    3.481 oy
  • %0,1
    1.812 oy
  • %0,1
    1.443 oy
  • %0,1
    1.165 oy
  • %0,2
    4.468 oy
  • %0,2
    3.481 oy
  • %0,1
    1.812 oy
  • %0,1
    1.443 oy
  • %0,1
    1.165 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • %0
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    9.440 oy
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    9.440 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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