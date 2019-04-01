Seçim Bursa Yıldırım Seçim Sonuçları – Yıldırım Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yıldırım Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Oktay Yılmaz
Oktay Yılmaz
AK Parti
%56,2
208.823 oy
Özgür Erdursun
Özgür Erdursun
CHP
%38,1
141.712 oy
Diğer
%6
21.176 oy
Bursa - Yıldırım İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.348 / 1.355
  • %99,5
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %56,2
  • %38,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,7
  • %56,2
  • %38,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %5,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,4
  • %16,7
  • %25,3
  • %0
  • %0
  • %7,7
  • %50,4
  • %16,7
  • %25,3
  • %0
  • %0
  • %7,7
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Oktay Yılmaz AK Parti
  • Özgür Erdursun CHP
  • Sadettin Sadi Sesli SP
  • Ayhan Özbek BBP
  • Mustafa Ertemür DP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen460.092
  • Kullanılan oy384.532
  • Geçerli oy371.711
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14446.965
  • 30 Mar 14400.096
  • 30 Mar 14382.275
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yıldırım Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.348 / 1.355
  • %99,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %56,2
  • %56,2
  • %0
  • %56,2
  • %56,2
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %38,1
  • %38,1
  • %0
  • %38,1
  • %38,1
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Oktay Yılmaz AK Parti
  • Özgür Erdursun CHP
  • Sadettin Sadi Sesli SP
  • Ayhan Özbek BBP
  • Mustafa Ertemür DP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen460.092
  • Kullanılan oy384.532
  • Geçerli oy371.711
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14446.965
  • 30 Mar 14400.096
  • 30 Mar 14382.275
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yıldırım Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yıldırım Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.348 / 1.355
  • %99,5
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %56,2
    208.823 oy
  • %38,1
    141.712 oy
  • %2
    7.399 oy
  • %1,9
    7.013 oy
  • %0,5
    1.872 oy
  • %56,2
    208.823 oy
  • %38,1
    141.712 oy
  • %2
    7.399 oy
  • %1,9
    7.013 oy
  • %0,5
    1.872 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,4
    192.489 oy
  • %16,7
    63.720 oy
  • %2,3
    8.758 oy
  • %0,7
    2.570 oy
  • %0,2
    944 oy
  • %50,4
    192.489 oy
  • %16,7
    63.720 oy
  • %2,3
    8.758 oy
  • %0,7
    2.570 oy
  • %0,2
    944 oy
  • Diğer
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0,5
    1.713 oy
  • %0,4
    1.480 oy
  • %0,2
    740 oy
  • %0,2
    624 oy
  • %0,1
    335 oy
  • %0,5
    1.713 oy
  • %0,4
    1.480 oy
  • %0,2
    740 oy
  • %0,2
    624 oy
  • %0,1
    335 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    593 oy
  • %0,2
    855 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,6
    13.890 oy
  • %0
  • %0,2
    593 oy
  • %0,2
    855 oy
  • %0
  • %3,6
    13.890 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • TKP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,3
    96.639 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %25,3
    96.639 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6.832 / 6.841
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %49,6
    897.159 oy
  • %46,9
    849.196 oy
  • %1,8
    32.095 oy
  • %0,7
    12.155 oy
  • %0,3
    5.853 oy
  • %49,6
    897.159 oy
  • %46,9
    849.196 oy
  • %1,8
    32.095 oy
  • %0,7
    12.155 oy
  • %0,3
    5.853 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,2
    4.468 oy
  • %0,2
    3.481 oy
  • %0,1
    1.812 oy
  • %0,1
    1.443 oy
  • %0,1
    1.165 oy
  • %0,2
    4.468 oy
  • %0,2
    3.481 oy
  • %0,1
    1.812 oy
  • %0,1
    1.443 oy
  • %0,1
    1.165 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • %0
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    9.440 oy
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    9.440 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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