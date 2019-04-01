Seçim Bursa İznik Seçim Sonuçları – İznik Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 İznik Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Kağan Mehmet Usta
Kağan Mehmet Usta
AK Parti
%50,8
15.102 oy
Kenan Karakaş
Kenan Karakaş
İYİ Parti
%45,9
13.640 oy
Diğer
%3
997 oy
Bursa - İznik İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 125 / 125
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %50,8
  • %45,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,4
  • %50,8
  • %45,9
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,6
  • %0
  • %25,2
  • %30,7
  • %0
  • %2,5
  • %41,6
  • %0
  • %25,2
  • %30,7
  • %0
  • %2,5
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kağan Mehmet Usta AK Parti
  • Kenan Karakaş İYİ Parti
  • Mehmet Turan SP
  • Cemal Güneş DSP
  • Mustafa Bilgiç DP
  • Katılım oranı % 88,8
  • Toplam seçmen34.687
  • Kullanılan oy30.799
  • Geçerli oy29.739
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1433.344
  • 30 Mar 1430.755
  • 30 Mar 1429.488
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İznik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 125 / 125
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,8
  • %50,8
  • %0
  • %50,8
  • %50,8
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %45,9
  • %45,9
  • %0
  • %45,9
  • %45,9
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kağan Mehmet Usta AK Parti
  • Kenan Karakaş İYİ Parti
  • Mehmet Turan SP
  • Cemal Güneş DSP
  • Mustafa Bilgiç DP
  • Katılım oranı % 88,8
  • Toplam seçmen34.687
  • Kullanılan oy30.799
  • Geçerli oy29.739
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1433.344
  • 30 Mar 1430.755
  • 30 Mar 1429.488
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İznik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İznik Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 125 / 125
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %50,8
    15.102 oy
  • %45,9
    13.640 oy
  • %1,9
    556 oy
  • %0,5
    149 oy
  • %0,5
    135 oy
  • %50,8
    15.102 oy
  • %45,9
    13.640 oy
  • %1,9
    556 oy
  • %0,5
    149 oy
  • %0,5
    135 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,6
    12.257 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,1
    609 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,6
    12.257 oy
  • %0
  • %2,1
    609 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • BTP
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • %0,3
    104 oy
  • %0,2
    53 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    104 oy
  • %0,2
    53 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    43 oy
  • %25,2
    7.442 oy
  • %30,7
    9.044 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    43 oy
  • %25,2
    7.442 oy
  • %30,7
    9.044 oy
  • %0
  • BBP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    37 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6.832 / 6.841
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %49,6
    897.159 oy
  • %46,9
    849.196 oy
  • %1,8
    32.095 oy
  • %0,7
    12.155 oy
  • %0,3
    5.853 oy
  • %49,6
    897.159 oy
  • %46,9
    849.196 oy
  • %1,8
    32.095 oy
  • %0,7
    12.155 oy
  • %0,3
    5.853 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,2
    4.468 oy
  • %0,2
    3.481 oy
  • %0,1
    1.812 oy
  • %0,1
    1.443 oy
  • %0,1
    1.165 oy
  • %0,2
    4.468 oy
  • %0,2
    3.481 oy
  • %0,1
    1.812 oy
  • %0,1
    1.443 oy
  • %0,1
    1.165 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • %0
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    9.440 oy
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    9.440 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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