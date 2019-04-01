Seçim Bursa Osmangazi Seçim Sonuçları – Osmangazi Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Osmangazi Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mustafa Dündar
Mustafa Dündar
AK Parti
%50,5
262.308 oy
Erkan Aydın
Erkan Aydın
CHP
%45,5
236.679 oy
Diğer
%4
20.687 oy
Bursa - Osmangazi İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.887 / 1.888
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %50,5
  • %45,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4
  • %50,5
  • %45,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
  • %31,5
  • %13,9
  • %0
  • %0
  • %7,4
  • %47,3
  • %31,5
  • %13,9
  • %0
  • %0
  • %7,4
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Dündar AK Parti
  • Erkan Aydın CHP
  • Gökhan Gerçek SP
  • Şaban Demir BBP
  • Kıvanç Bozacı DSP
  • Katılım oranı % 84,7
  • Toplam seçmen631.508
  • Kullanılan oy534.517
  • Geçerli oy519.674
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14584.001
  • 30 Mar 14524.549
  • 30 Mar 14502.392
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Osmangazi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.887 / 1.888
  • %99,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,5
  • %50,5
  • %0
  • %50,5
  • %50,5
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %45,5
  • %45,5
  • %0
  • %45,5
  • %45,5
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
Büyükorhan
yukleniyor
Gemlik
yukleniyor
Gürsu
yukleniyor
Harmancık
yukleniyor
İnegöl
yukleniyor
İznik
yukleniyor
Karacabey
yukleniyor
Keles
yukleniyor
Kestel
yukleniyor
Mudanya
yukleniyor
Mustafakemalpaşa
yukleniyor
Nilüfer
yukleniyor
Orhaneli
yukleniyor
Orhangazi
yukleniyor
Osmangazi
yukleniyor
Yenişehir
yukleniyor
Yıldırım
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Dündar AK Parti
  • Erkan Aydın CHP
  • Gökhan Gerçek SP
  • Şaban Demir BBP
  • Kıvanç Bozacı DSP
  • Katılım oranı % 84,7
  • Toplam seçmen631.508
  • Kullanılan oy534.517
  • Geçerli oy519.674
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14584.001
  • 30 Mar 14524.549
  • 30 Mar 14502.392
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Osmangazi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Osmangazi Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.887 / 1.888
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %50,5
    262.308 oy
  • %45,5
    236.679 oy
  • %1,9
    9.652 oy
  • %1
    5.007 oy
  • %0,3
    1.725 oy
  • %50,5
    262.308 oy
  • %45,5
    236.679 oy
  • %1,9
    9.652 oy
  • %1
    5.007 oy
  • %0,3
    1.725 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
    237.565 oy
  • %31,5
    158.045 oy
  • %4,2
    20.991 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • %0,2
    1.182 oy
  • %47,3
    237.565 oy
  • %31,5
    158.045 oy
  • %4,2
    20.991 oy
  • %0,6
    2.764 oy
  • %0,2
    1.182 oy
  • DP
  • Diğer
  • BTP
  • VP
  • MHP
  • %0,3
    1.602 oy
  • %0,2
    1.151 oy
  • %0,2
    830 oy
  • %0,1
    720 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.602 oy
  • %0,2
    1.151 oy
  • %0,2
    830 oy
  • %0,1
    720 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    1.415 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.043 oy
  • %0
    0 oy
  • %13,9
    69.733 oy
  • %0,3
    1.415 oy
  • %0
  • %0,2
    1.043 oy
  • %0
  • %13,9
    69.733 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    7.150 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,4
    7.150 oy

Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6.832 / 6.841
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %49,6
    897.159 oy
  • %46,9
    849.196 oy
  • %1,8
    32.095 oy
  • %0,7
    12.155 oy
  • %0,3
    5.853 oy
  • %49,6
    897.159 oy
  • %46,9
    849.196 oy
  • %1,8
    32.095 oy
  • %0,7
    12.155 oy
  • %0,3
    5.853 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • VP
  • BTP
  • Diğer
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,2
    4.468 oy
  • %0,2
    3.481 oy
  • %0,1
    1.812 oy
  • %0,1
    1.443 oy
  • %0,1
    1.165 oy
  • %0,2
    4.468 oy
  • %0,2
    3.481 oy
  • %0,1
    1.812 oy
  • %0,1
    1.443 oy
  • %0,1
    1.165 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • %0
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0
  • %0,1
    1.006 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    9.440 oy
  • %15,3
    263.906 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    9.440 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Bursa Osmangazi Yerel Seçim Sonuçları Bursa Osmangazi İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Bursa İlçe Seçim Sonuçları Bursa Osmangazi Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayları