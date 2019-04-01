Seçim Hakkari Merkez Seçim Sonuçları – Merkez Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Cihan Karaman
Cihan Karaman
HDP
%60
19.199 oy
Cüneyt Epcim
Cüneyt Epcim
AK Parti
%33,2
10.644 oy
Diğer
%7
2.172 oy
Hakkari - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 122 / 122
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Diğer
  • %60
  • %33,2
  • %2,6
  • %1,5
  • %0
  • %2,7
  • %60
  • %33,2
  • %2,6
  • %1,5
  • %0
  • %2,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %66,8
  • %26,1
  • %1,4
  • %0
  • %2,3
  • %3,3
  • %66,8
  • %26,1
  • %1,4
  • %0
  • %2,3
  • %3,3
Tüm Partiler
ÇUK MER ŞEM YÜK
Çukurca
yukleniyor
Derecik
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Şemdinli
yukleniyor
Yüksekova
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cihan Karaman HDP
  • Cüneyt Epcim AK Parti
  • Metin Koparan CHP
  • Metin Tekin Bağımsız
  • Yaşar Yorulmaz İYİ Parti
  • Katılım oranı % 82,6
  • Toplam seçmen40.237
  • Kullanılan oy33.232
  • Geçerli oy32.015
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.641
  • 30 Mar 1428.521
  • 30 Mar 1426.643
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 122 / 122
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %33,2
  • %33,2
  • %0
  • %33,2
  • %33,2
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %4,1
  • %2,6
  • %1,5
  • %4,1
  • %2,6
  • %1,5
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %60
  • %0
  • %60
Tüm Partiler
ÇUK MER ŞEM YÜK
Çukurca
yukleniyor
Derecik
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Şemdinli
yukleniyor
Yüksekova
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cihan Karaman HDP
  • Cüneyt Epcim AK Parti
  • Metin Koparan CHP
  • Metin Tekin Bağımsız
  • Yaşar Yorulmaz İYİ Parti
  • Katılım oranı % 82,6
  • Toplam seçmen40.237
  • Kullanılan oy33.232
  • Geçerli oy32.015
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1434.641
  • 30 Mar 1428.521
  • 30 Mar 1426.643
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 122 / 122
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • %60
    19.199 oy
  • %33,2
    10.644 oy
  • %2,6
    818 oy
  • %1,6
    504 oy
  • %1,5
    486 oy
  • %60
    19.199 oy
  • %33,2
    10.644 oy
  • %2,6
    818 oy
  • %1,6
    504 oy
  • %1,5
    486 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %66,8
    17.788 oy
  • %26,1
    6.958 oy
  • %1,4
    382 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %66,8
    17.788 oy
  • %26,1
    6.958 oy
  • %1,4
    382 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • MHP
  • %0,4
    143 oy
  • %0,4
    119 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    143 oy
  • %0,4
    119 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    227 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    664 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    624 oy
  • %0,9
    227 oy
  • %0
  • %2,5
    664 oy
  • %0
  • %2,3
    624 oy
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Hakkari İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hakkari ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hakkari Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 122 / 122
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • İYİ Parti
  • %60
    19.199 oy
  • %33,2
    10.644 oy
  • %2,6
    818 oy
  • %1,6
    504 oy
  • %1,5
    486 oy
  • %60
    19.199 oy
  • %33,2
    10.644 oy
  • %2,6
    818 oy
  • %1,6
    504 oy
  • %1,5
    486 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %66,8
    17.788 oy
  • %26,1
    6.958 oy
  • %1,4
    382 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %66,8
    17.788 oy
  • %26,1
    6.958 oy
  • %1,4
    382 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • MHP
  • %0,4
    143 oy
  • %0,4
    119 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    143 oy
  • %0,4
    119 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    227 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    664 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    624 oy
  • %0,9
    227 oy
  • %0
  • %2,5
    664 oy
  • %0
  • %2,3
    624 oy
  • BBP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

Hakkari Merkez Yerel Seçim Sonuçları Hakkari Merkez İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Hakkari İlçe Seçim Sonuçları Hakkari Merkez Detaylı Seçim Sonuçları Türkiye Geneli Ayrıntılı Seçim Sonuçları Hakkari Merkez Belediye Başkan Adayları