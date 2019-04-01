Seçim Erzurum Hınıs Seçim Sonuçları – Hınıs Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Hınıs Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Erdoğan Eren
Erdoğan Eren
AK Parti
%54,1
6.435 oy
Nurcan Felekoğlu
HDP
%41
4.879 oy
Diğer
%5
572 oy
Erzurum - Hınıs İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 116 / 116
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %54,1
  • %41
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,8
  • %54,1
  • %41
  • %0
  • %0
  • %0
  • %4,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,9
  • %39,1
  • %0,6
  • %12,8
  • %0
  • %20,6
  • %26,9
  • %39,1
  • %0,6
  • %12,8
  • %0
  • %20,6
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
Aşkale
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Aziziye
yukleniyor
Çat
yukleniyor
Hınıs
yukleniyor
Horasan
yukleniyor
İspir
yukleniyor
Karaçoban
yukleniyor
Karayazı
yukleniyor
Köprüköy
yukleniyor
Narman
yukleniyor
Oltu
yukleniyor
Olur
yukleniyor
Palandöken
yukleniyor
Pasinler
yukleniyor
Pazaryolu
yukleniyor
Şenkaya
yukleniyor
Tekman
yukleniyor
Tortum
yukleniyor
Uzundere
yukleniyor
Yakutiye
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erdoğan Eren AK Parti
  • Nurcan Felekoğlu HDP
  • Zeki Demir SP
  • Abdülkadir Şahin BTP
  • Katılım oranı % 79,2
  • Toplam seçmen16.294
  • Kullanılan oy12.912
  • Geçerli oy11.886
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.837
  • 30 Mar 1413.169
  • 30 Mar 1412.579
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hınıs Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 116 / 116
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %54,1
  • %54,1
  • %0
  • %54,1
  • %54,1
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %41
  • %0
  • %41
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
Aşkale
yukleniyor
Aziziye
yukleniyor
Çat
yukleniyor
Hınıs
yukleniyor
Horasan
yukleniyor
İspir
yukleniyor
Karaçoban
yukleniyor
Karayazı
yukleniyor
Köprüköy
yukleniyor
Narman
yukleniyor
Oltu
yukleniyor
Olur
yukleniyor
Palandöken
yukleniyor
Pasinler
yukleniyor
Pazaryolu
yukleniyor
Şenkaya
yukleniyor
Tekman
yukleniyor
Tortum
yukleniyor
Uzundere
yukleniyor
Yakutiye
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erdoğan Eren AK Parti
  • Nurcan Felekoğlu HDP
  • Zeki Demir SP
  • Abdülkadir Şahin BTP
  • Katılım oranı % 79,2
  • Toplam seçmen16.294
  • Kullanılan oy12.912
  • Geçerli oy11.886
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1416.837
  • 30 Mar 1413.169
  • 30 Mar 1412.579
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hınıs Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Hınıs Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 116 / 116
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • %54,1
    6.435 oy
  • %41
    4.879 oy
  • %3,4
    410 oy
  • %1,4
    162 oy
  • %0
    0 oy
  • %54,1
    6.435 oy
  • %41
    4.879 oy
  • %3,4
    410 oy
  • %1,4
    162 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,9
    3.385 oy
  • %39,1
    4.916 oy
  • %19,1
    2.401 oy
  • %1,5
    192 oy
  • %0,6
    79 oy
  • %26,9
    3.385 oy
  • %39,1
    4.916 oy
  • %19,1
    2.401 oy
  • %1,5
    192 oy
  • %0,6
    79 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %12,8
    1.606 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %12,8
    1.606 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Erzurum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzurum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzurum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.280 / 2.284
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • %62,9
    241.857 oy
  • %25,3
    97.181 oy
  • %5,9
    22.828 oy
  • %2,5
    9.595 oy
  • %2,2
    8.623 oy
  • %62,9
    241.857 oy
  • %25,3
    97.181 oy
  • %5,9
    22.828 oy
  • %2,5
    9.595 oy
  • %2,2
    8.623 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • BTP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,5
    1.870 oy
  • %0,2
    857 oy
  • %0,2
    661 oy
  • %0,2
    619 oy
  • %0,2
    609 oy
  • %0,5
    1.870 oy
  • %0,2
    857 oy
  • %0,2
    661 oy
  • %0,2
    619 oy
  • %0,2
    609 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    865 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.165 oy
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
  • %0,5
    2.165 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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