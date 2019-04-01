Seçim Erzurum Pasinler Seçim Sonuçları – Pasinler Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Pasinler Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ahmet Dölekli
Ahmet Dölekli
AK Parti
%49,9
7.820 oy
Bünyamin Ucun
İYİ Parti
%25,7
4.027 oy
Diğer
%24
3.831 oy
Erzurum - Pasinler İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 94 / 95
  • %98,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %49,9
  • %25,7
  • %1,5
  • %0
  • %0
  • %22,9
  • %49,9
  • %25,7
  • %1,5
  • %0
  • %0
  • %22,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,5
  • %0
  • %0,7
  • %36,8
  • %0
  • %4
  • %58,5
  • %0
  • %0,7
  • %36,8
  • %0
  • %4
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
Aşkale
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Aziziye
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Çat
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Hınıs
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Horasan
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İspir
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Karaçoban
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Karayazı
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Köprüköy
yukleniyor
Narman
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Oltu
yukleniyor
Olur
yukleniyor
Palandöken
yukleniyor
Pasinler
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Pazaryolu
yukleniyor
Şenkaya
yukleniyor
Tekman
yukleniyor
Tortum
yukleniyor
Uzundere
yukleniyor
Yakutiye
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Dölekli AK Parti
  • Bünyamin Ucun İYİ Parti
  • Vedat Bayoğlu BBP
  • Hasan Sarıboğa CHP
  • Fahrettin Ağtaş SP
  • Katılım oranı % 88,6
  • Toplam seçmen18.636
  • Kullanılan oy16.238
  • Geçerli oy15.678
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.137
  • 30 Mar 1417.231
  • 30 Mar 1416.519
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pasinler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 94 / 95
  • %98,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,9
  • %49,9
  • %0
  • %49,9
  • %49,9
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %27,2
  • %25,7
  • %1,5
  • %27,2
  • %25,7
  • %1,5
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AŞK ÇAT HIN HOR İSP KRY NRM OLT OLR PSN ŞNK TKM TOR KRÇ UZD PZY AZZ KPR PAL YKT
Aşkale
yukleniyor
Aziziye
yukleniyor
Çat
yukleniyor
Hınıs
yukleniyor
Horasan
yukleniyor
İspir
yukleniyor
Karaçoban
yukleniyor
Karayazı
yukleniyor
Köprüköy
yukleniyor
Narman
yukleniyor
Oltu
yukleniyor
Olur
yukleniyor
Palandöken
yukleniyor
Pasinler
yukleniyor
Pazaryolu
yukleniyor
Şenkaya
yukleniyor
Tekman
yukleniyor
Tortum
yukleniyor
Uzundere
yukleniyor
Yakutiye
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Dölekli AK Parti
  • Bünyamin Ucun İYİ Parti
  • Vedat Bayoğlu BBP
  • Hasan Sarıboğa CHP
  • Fahrettin Ağtaş SP
  • Katılım oranı % 88,6
  • Toplam seçmen18.636
  • Kullanılan oy16.238
  • Geçerli oy15.678
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.137
  • 30 Mar 1417.231
  • 30 Mar 1416.519
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pasinler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Pasinler Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 94 / 95
  • %98,9
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • CHP
  • SP
  • %49,9
    7.820 oy
  • %25,7
    4.027 oy
  • %21,5
    3.371 oy
  • %1,5
    236 oy
  • %0,8
    127 oy
  • %49,9
    7.820 oy
  • %25,7
    4.027 oy
  • %21,5
    3.371 oy
  • %1,5
    236 oy
  • %0,8
    127 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,5
    9.666 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    58 oy
  • %0,7
    117 oy
  • %3,5
    576 oy
  • %58,5
    9.666 oy
  • %0
  • %0,4
    58 oy
  • %0,7
    117 oy
  • %3,5
    576 oy
  • BTP
  • MHP
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0,6
    97 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    97 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    31 oy
  • %36,8
    6.071 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    31 oy
  • %36,8
    6.071 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Erzurum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzurum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzurum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.280 / 2.284
  • %99,8
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • %62,9
    241.857 oy
  • %25,3
    97.181 oy
  • %5,9
    22.828 oy
  • %2,5
    9.595 oy
  • %2,2
    8.623 oy
  • %62,9
    241.857 oy
  • %25,3
    97.181 oy
  • %5,9
    22.828 oy
  • %2,5
    9.595 oy
  • %2,2
    8.623 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • %58,7
    235.891 oy
  • %0
  • %6,2
    24.866 oy
  • %1,6
    6.281 oy
  • %2,3
    9.310 oy
  • BTP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • VP
  • %0,5
    1.870 oy
  • %0,2
    857 oy
  • %0,2
    661 oy
  • %0,2
    619 oy
  • %0,2
    609 oy
  • %0,5
    1.870 oy
  • %0,2
    857 oy
  • %0,2
    661 oy
  • %0,2
    619 oy
  • %0,2
    609 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    865 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    865 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • MHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.165 oy
  • %28,9
    116.249 oy
  • %0,9
    3.630 oy
  • %0
  • %0,5
    2.165 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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