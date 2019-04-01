Seçim Malatya Yazıhan Seçim Sonuçları – Yazıhan Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yazıhan Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Nevzat Öztürk
Nevzat Öztürk
AK Parti
%64
6.950 oy
Niyazi Akıncı
Niyazi Akıncı
CHP
%32
3.477 oy
Diğer
%4
426 oy
Malatya - Yazıhan İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 54 / 54
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Diğer
  • %64
  • %32
  • %2,6
  • %0
  • %0
  • %1,3
  • %64
  • %32
  • %2,6
  • %0
  • %0
  • %1,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,2
  • %27,5
  • %0
  • %2,5
  • %0
  • %19,9
  • %50,2
  • %27,5
  • %0
  • %2,5
  • %0
  • %19,9
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
Akçadağ
yukleniyor
Arapgir
yukleniyor
Arguvan
yukleniyor
Battalgazi
yukleniyor
Darende
yukleniyor
Doğanşehir
yukleniyor
Doğanyol
yukleniyor
Hekimhan
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Kuluncak
yukleniyor
Pütürge
yukleniyor
Yazıhan
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nevzat Öztürk AK Parti
  • Niyazi Akıncı CHP
  • Yusuf Aziz Sertkaya HDP
  • Mahmut Karlık SP
  • Aynur Süzen BTP
  • Katılım oranı % 89,5
  • Toplam seçmen12.664
  • Kullanılan oy11.339
  • Geçerli oy10.853
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.649
  • 30 Mar 1410.040
  • 30 Mar 149.746
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yazıhan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 54 / 54
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %64
  • %64
  • %0
  • %64
  • %64
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %32
  • %32
  • %0
  • %32
  • %32
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %2,6
  • %0
  • %2,6
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
Akçadağ
yukleniyor
Arapgir
yukleniyor
Arguvan
yukleniyor
Battalgazi
yukleniyor
Darende
yukleniyor
Doğanşehir
yukleniyor
Doğanyol
yukleniyor
Hekimhan
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Kuluncak
yukleniyor
Pütürge
yukleniyor
Yazıhan
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Nevzat Öztürk AK Parti
  • Niyazi Akıncı CHP
  • Yusuf Aziz Sertkaya HDP
  • Mahmut Karlık SP
  • Aynur Süzen BTP
  • Katılım oranı % 89,5
  • Toplam seçmen12.664
  • Kullanılan oy11.339
  • Geçerli oy10.853
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.649
  • 30 Mar 1410.040
  • 30 Mar 149.746
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yazıhan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yazıhan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 54 / 54
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %64
    6.950 oy
  • %32
    3.477 oy
  • %2,6
    280 oy
  • %1,2
    125 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %64
    6.950 oy
  • %32
    3.477 oy
  • %2,6
    280 oy
  • %1,2
    125 oy
  • %0,2
    21 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,2
    4.890 oy
  • %27,5
    2.676 oy
  • %0
    0 oy
  • %14,6
    1.420 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %50,2
    4.890 oy
  • %27,5
    2.676 oy
  • %0
  • %14,6
    1.420 oy
  • %0,2
    17 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,5
    245 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    105 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    245 oy
  • %0
  • %0
  • %1,1
    105 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %4
    393 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %4
    393 oy
  • %0

Malatya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Malatya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Malatya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.086 / 2.089
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • HDP
  • DP
  • %68,4
    305.025 oy
  • %23,2
    103.577 oy
  • %5,3
    23.652 oy
  • %1,5
    6.546 oy
  • %0,4
    1.983 oy
  • %68,4
    305.025 oy
  • %23,2
    103.577 oy
  • %5,3
    23.652 oy
  • %1,5
    6.546 oy
  • %0,4
    1.983 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • TKP
  • VP
  • %0,3
    1.506 oy
  • %0,3
    1.346 oy
  • %0,2
    1.029 oy
  • %0,1
    626 oy
  • %0,1
    616 oy
  • %0,3
    1.506 oy
  • %0,3
    1.346 oy
  • %0,2
    1.029 oy
  • %0,1
    626 oy
  • %0,1
    616 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.125 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
  • %0,5
    2.125 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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