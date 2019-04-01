31 Mart 2019 Doğanşehir Yerel Seçim Sonuçları
Vahap Küçük
AK Parti
%52,3
13.130 oy
Memet Bayram
CHP
%46,3
11.616 oy
Diğer
%2
364 oy
Malatya - Doğanşehir İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 112 / 112
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Vahap Küçük AK Parti
- Memet Bayram CHP
- Sinan Erarslan SP
- Abuzer Avşar BTP
- Katılım oranı % 89,7
- Toplam seçmen29.426
- Kullanılan oy26.395
- Geçerli oy25.110
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1429.397
- 30 Mar 1426.664
- 30 Mar 1425.629
- Açılan sandık
- 112 / 112
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Vahap Küçük AK Parti
- Memet Bayram CHP
- Sinan Erarslan SP
- Abuzer Avşar BTP
- Katılım oranı % 89,7
- Toplam seçmen29.426
- Kullanılan oy26.395
- Geçerli oy25.110
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1429.397
- 30 Mar 1426.664
- 30 Mar 1425.629
Doğanşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 112 / 112
- %100
Malatya İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Malatya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akçadağ Ali Kazgan % 100 % 30,2 % 0 % 32,8 % 0 % 0 % 33,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akçadağ Ali Kazgan % 100 % 30,19 % 0 % 32,8 % 0 % 0 % 33,9 Bağımsız
- Akçadağ (30 Mar 14) % 46,48 % 16,13 % 30,21 % 0 % 0 % 5,26 Bağımsız
- Arapgir Haluk Cömertoğlu % 100 % 42,2 % 0 % 52,9 % 0 % 0 % 4,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Arapgir Haluk Cömertoğlu % 100 % 42,22 % 0 % 52,94 % 0 % 0 % 4,06 BBP
- Arapgir (30 Mar 14) % 46,93 % 18,68 % 32,27 % 0 % 0 % 1,38 SP
- Arguvan Mehmet Kızıldaş % 100 % 15 % 0 % 47,5 % 0 % 6,8 % 30,3 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Arguvan Mehmet Kızıldaş % 100 % 15,01 % 0 % 47,46 % 0 % 6,78 % 30,34 DSP
- Arguvan (30 Mar 14) % 33,69 % 0,59 % 57,55 % 0 % 0 % 6,94 Bağımsız
- Battalgazi Osman Güder % 100 % 70,3 % 0 % 0 % 23 % 2 % 2,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Battalgazi Osman Güder % 100 % 70,26 % 0 % 0 % 23 % 1,97 % 2,79 SP
- Battalgazi (30 Mar 14) % 62,53 % 5,48 % 10,76 % 0 % 0 % 14,03 Bağımsız
- Darende İsa Özkan % 100 % 49,7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Darende İsa Özkan % 100 % 49,7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 47,93 BBP
- Darende (30 Mar 14) % 59,93 % 30,85 % 1,54 % 0 % 0 % 6,74 SP
- Doğanşehir Vahap Küçük % 100 % 52,3 % 0 % 46,3 % 0 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Doğanşehir Vahap Küçük % 100 % 52,29 % 0 % 46,26 % 0 % 0 % 1,22 SP
- Doğanşehir (30 Mar 14) % 51,64 % 18,28 % 26,12 % 0 % 0 % 2,45 Bağımsız
- Doğanyol Hakan Bay % 100 % 52,5 % 0 % 4,4 % 0 % 0 % 41,9 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Doğanyol Hakan Bay % 100 % 52,52 % 0 % 4,4 % 0 % 0 % 41,93 DP
- Doğanyol (30 Mar 14) % 33,89 % 19,91 % 7,42 % 0 % 0 % 26,03 MP
- Hekimhan Turan Karadağ % 100 % 0 % 48 % 50,7 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hekimhan Turan Karadağ % 100 % 0 % 47,98 % 50,74 % 0 % 0 % 0,82 SP
- Hekimhan (30 Mar 14) % 43,37 % 11,42 % 43,87 % 0 % 0 % 0,85 SP
- Kale Murat Koca % 100 % 53,6 % 0 % 0 % 0,4 % 0 % 25,8 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kale Murat Koca % 100 % 53,64 % 0 % 0 % 0,39 % 0 % 25,77 DP
- Kale (30 Mar 14) % 66,65 % 0,92 % 0,87 % 0 % 0 % 21,67 SP
- Kuluncak Erhan Cengiz % 100 % 0 % 44,8 % 37,1 % 0 % 0 % 10,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kuluncak Erhan Cengiz % 100 % 0 % 44,76 % 37,05 % 0 % 0 % 10,5 BBP
- Kuluncak (30 Mar 14) % 27,5 % 20,5 % 24,41 % 0 % 0 % 15,76 SP
- Pütürge Mikail Sülük % 100 % 59,8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 39,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Pütürge Mikail Sülük % 100 % 59,82 % 0 % 0 % 0 % 0 % 39,61 SP
- Pütürge (30 Mar 14) % 71,32 % 11,24 % 1,99 % 0 % 0 % 14,86 SP
- Yazıhan Nevzat Öztürk % 100 % 64 % 0 % 32 % 0 % 2,6 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yazıhan Nevzat Öztürk % 100 % 64,04 % 0 % 32,04 % 0 % 2,58 % 1,15 SP
- Yazıhan (30 Mar 14) % 50,17 % 2,51 % 27,46 % 0 % 0 % 14,57 SP
- Yeşilyurt Mehmet Çınar % 99,5 % 63,8 % 0 % 21,4 % 6,6 % 0 % 5,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Yeşilyurt Mehmet Çınar % 99,5 % 63,83 % 0 % 21,39 % 6,63 % 0 % 5,35 SP
- Yeşilyurt (30 Mar 14) % 60,77 % 5,58 % 25,54 % 0 % 0 % 6,18 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Malatya Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.086 / 2.089
- %99,9
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