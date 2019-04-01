Seçim Malatya Doğanşehir Seçim Sonuçları – Doğanşehir Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Doğanşehir Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Vahap Küçük
Vahap Küçük
AK Parti
%52,3
13.130 oy
Memet Bayram
Memet Bayram
CHP
%46,3
11.616 oy
Diğer
%2
364 oy
Malatya - Doğanşehir İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 112 / 112
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52,3
  • %46,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • %52,3
  • %46,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,6
  • %26,1
  • %18,3
  • %0
  • %0
  • %4
  • %51,6
  • %26,1
  • %18,3
  • %0
  • %0
  • %4
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
Akçadağ
yukleniyor
Arapgir
yukleniyor
Arguvan
yukleniyor
Battalgazi
yukleniyor
Darende
yukleniyor
Doğanşehir
yukleniyor
Doğanyol
yukleniyor
Hekimhan
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Kuluncak
yukleniyor
Pütürge
yukleniyor
Yazıhan
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vahap Küçük AK Parti
  • Memet Bayram CHP
  • Sinan Erarslan SP
  • Abuzer Avşar BTP
  • Katılım oranı % 89,7
  • Toplam seçmen29.426
  • Kullanılan oy26.395
  • Geçerli oy25.110
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1429.397
  • 30 Mar 1426.664
  • 30 Mar 1425.629
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Doğanşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 112 / 112
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %52,3
  • %52,3
  • %0
  • %52,3
  • %52,3
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %46,3
  • %46,3
  • %0
  • %46,3
  • %46,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
Akçadağ
yukleniyor
Arapgir
yukleniyor
Arguvan
yukleniyor
Battalgazi
yukleniyor
Darende
yukleniyor
Doğanşehir
yukleniyor
Doğanyol
yukleniyor
Hekimhan
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Kuluncak
yukleniyor
Pütürge
yukleniyor
Yazıhan
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Vahap Küçük AK Parti
  • Memet Bayram CHP
  • Sinan Erarslan SP
  • Abuzer Avşar BTP
  • Katılım oranı % 89,7
  • Toplam seçmen29.426
  • Kullanılan oy26.395
  • Geçerli oy25.110
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1429.397
  • 30 Mar 1426.664
  • 30 Mar 1425.629
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Doğanşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Doğanşehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 112 / 112
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • %52,3
    13.130 oy
  • %46,3
    11.616 oy
  • %1,2
    307 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %52,3
    13.130 oy
  • %46,3
    11.616 oy
  • %1,2
    307 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,6
    13.236 oy
  • %26,1
    6.694 oy
  • %1,1
    277 oy
  • %0,3
    71 oy
  • %18,3
    4.686 oy
  • %51,6
    13.236 oy
  • %26,1
    6.694 oy
  • %1,1
    277 oy
  • %0,3
    71 oy
  • %18,3
    4.686 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    36 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,1
    36 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    629 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %2,5
    629 oy
  • %0

Malatya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Malatya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Malatya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.086 / 2.089
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • HDP
  • DP
  • %68,4
    305.025 oy
  • %23,2
    103.577 oy
  • %5,3
    23.652 oy
  • %1,5
    6.546 oy
  • %0,4
    1.983 oy
  • %68,4
    305.025 oy
  • %23,2
    103.577 oy
  • %5,3
    23.652 oy
  • %1,5
    6.546 oy
  • %0,4
    1.983 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • TKP
  • VP
  • %0,3
    1.506 oy
  • %0,3
    1.346 oy
  • %0,2
    1.029 oy
  • %0,1
    626 oy
  • %0,1
    616 oy
  • %0,3
    1.506 oy
  • %0,3
    1.346 oy
  • %0,2
    1.029 oy
  • %0,1
    626 oy
  • %0,1
    616 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.125 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
  • %0,5
    2.125 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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