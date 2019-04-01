Seçim Malatya Kale Seçim Sonuçları – Kale Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kale Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Murat Koca
Murat Koca
AK Parti
%53,6
2.196 oy
Mehmet Kiraz
DP
%25,8
1.055 oy
Diğer
%20
843 oy
Malatya - Kale İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 30 / 30
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %53,6
  • %0,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %46
  • %53,6
  • %0,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %46
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %66,6
  • %0
  • %0,9
  • %0,9
  • %0
  • %31,6
  • %66,6
  • %0
  • %0,9
  • %0,9
  • %0
  • %31,6
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
Akçadağ
yukleniyor
Arapgir
yukleniyor
Arguvan
yukleniyor
Battalgazi
yukleniyor
Darende
yukleniyor
Doğanşehir
yukleniyor
Doğanyol
yukleniyor
Hekimhan
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Kuluncak
yukleniyor
Pütürge
yukleniyor
Yazıhan
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Koca AK Parti
  • Mehmet Kiraz DP
  • Nizamettin Fırat BBP
  • Mustafa Beşik BTP
  • Mehmet Sofuoğlu SP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen4.911
  • Kullanılan oy4.238
  • Geçerli oy4.094
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.621
  • 30 Mar 143.945
  • 30 Mar 143.802
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 30 / 30
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %53,6
  • %53,6
  • %0
  • %53,6
  • %53,6
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %0,4
  • %0,4
  • %0
  • %0,4
  • %0,4
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
Akçadağ
yukleniyor
Arapgir
yukleniyor
Arguvan
yukleniyor
Battalgazi
yukleniyor
Darende
yukleniyor
Doğanşehir
yukleniyor
Doğanyol
yukleniyor
Hekimhan
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Kuluncak
yukleniyor
Pütürge
yukleniyor
Yazıhan
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Koca AK Parti
  • Mehmet Kiraz DP
  • Nizamettin Fırat BBP
  • Mustafa Beşik BTP
  • Mehmet Sofuoğlu SP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen4.911
  • Kullanılan oy4.238
  • Geçerli oy4.094
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.621
  • 30 Mar 143.945
  • 30 Mar 143.802
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 30 / 30
  • %100
  • AK Parti
  • DP
  • BBP
  • BTP
  • SP
  • %53,6
    2.196 oy
  • %25,8
    1.055 oy
  • %19,1
    783 oy
  • %0,6
    24 oy
  • %0,5
    20 oy
  • %53,6
    2.196 oy
  • %25,8
    1.055 oy
  • %19,1
    783 oy
  • %0,6
    24 oy
  • %0,5
    20 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %66,6
    2.534 oy
  • %7,2
    275 oy
  • %0,4
    17 oy
  • %2,2
    84 oy
  • %21,7
    824 oy
  • %66,6
    2.534 oy
  • %7,2
    275 oy
  • %0,4
    17 oy
  • %2,2
    84 oy
  • %21,7
    824 oy
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • %0,4
    16 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    16 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    35 oy
  • %0,9
    33 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,9
    35 oy
  • %0,9
    33 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Malatya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Malatya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Malatya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.086 / 2.089
  • %99,9
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • HDP
  • DP
  • %68,4
    305.025 oy
  • %23,2
    103.577 oy
  • %5,3
    23.652 oy
  • %1,5
    6.546 oy
  • %0,4
    1.983 oy
  • %68,4
    305.025 oy
  • %23,2
    103.577 oy
  • %5,3
    23.652 oy
  • %1,5
    6.546 oy
  • %0,4
    1.983 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • TKP
  • VP
  • %0,3
    1.506 oy
  • %0,3
    1.346 oy
  • %0,2
    1.029 oy
  • %0,1
    626 oy
  • %0,1
    616 oy
  • %0,3
    1.506 oy
  • %0,3
    1.346 oy
  • %0,2
    1.029 oy
  • %0,1
    626 oy
  • %0,1
    616 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.125 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
  • %0,5
    2.125 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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