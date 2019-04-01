Seçim Malatya Yeşilyurt Seçim Sonuçları – Yeşilyurt Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yeşilyurt Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Çınar
Mehmet Çınar
AK Parti
%63,8
102.507 oy
Erkan Özgür
Erkan Özgür
CHP
%21,4
34.355 oy
Diğer
%15
23.721 oy
Malatya - Yeşilyurt İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 657 / 661
  • %99,4
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %63,8
  • %21,4
  • %6,6
  • %0
  • %0
  • %8,1
  • %63,8
  • %21,4
  • %6,6
  • %0
  • %0
  • %8,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,8
  • %25,5
  • %0
  • %5,6
  • %0
  • %8,1
  • %60,8
  • %25,5
  • %0
  • %5,6
  • %0
  • %8,1
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
Akçadağ
yukleniyor
Arapgir
yukleniyor
Arguvan
yukleniyor
Battalgazi
yukleniyor
Darende
yukleniyor
Doğanşehir
yukleniyor
Doğanyol
yukleniyor
Hekimhan
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Kuluncak
yukleniyor
Pütürge
yukleniyor
Yazıhan
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Çınar AK Parti
  • Erkan Özgür CHP
  • Cem Parlak İYİ Parti
  • Emine Akkurt SP
  • Ercan Altunkaya BBP
  • Katılım oranı % 81
  • Toplam seçmen208.015
  • Kullanılan oy167.846
  • Geçerli oy160.583
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14177.957
  • 30 Mar 14156.526
  • 30 Mar 14152.390
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yeşilyurt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 657 / 661
  • %99,4
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %63,8
  • %63,8
  • %0
  • %63,8
  • %63,8
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %28
  • %21,4
  • %6,6
  • %28
  • %21,4
  • %6,6
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AKÇ ARP ARG DAR DŞH HKM PTR YŞL BTL DYL KAL KUL YZH
Akçadağ
yukleniyor
Arapgir
yukleniyor
Arguvan
yukleniyor
Battalgazi
yukleniyor
Darende
yukleniyor
Doğanşehir
yukleniyor
Doğanyol
yukleniyor
Hekimhan
yukleniyor
Kale
yukleniyor
Kuluncak
yukleniyor
Pütürge
yukleniyor
Yazıhan
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Çınar AK Parti
  • Erkan Özgür CHP
  • Cem Parlak İYİ Parti
  • Emine Akkurt SP
  • Ercan Altunkaya BBP
  • Katılım oranı % 81
  • Toplam seçmen208.015
  • Kullanılan oy167.846
  • Geçerli oy160.583
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14177.957
  • 30 Mar 14156.526
  • 30 Mar 14152.390
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yeşilyurt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Yeşilyurt Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 657 / 661
  • %99,4
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • %63,8
    102.507 oy
  • %21,4
    34.355 oy
  • %6,6
    10.635 oy
  • %5,3
    8.585 oy
  • %2,2
    3.490 oy
  • %63,8
    102.507 oy
  • %21,4
    34.355 oy
  • %6,6
    10.635 oy
  • %5,3
    8.585 oy
  • %2,2
    3.490 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,8
    92.612 oy
  • %25,5
    38.915 oy
  • %0
    0 oy
  • %6,2
    9.414 oy
  • %0,5
    789 oy
  • %60,8
    92.612 oy
  • %25,5
    38.915 oy
  • %0
  • %6,2
    9.414 oy
  • %0,5
    789 oy
  • DP
  • BTP
  • MHP
  • HDP
  • DSP
  • %0,4
    595 oy
  • %0,3
    416 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    595 oy
  • %0,3
    416 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    334 oy
  • %5,6
    8.501 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    334 oy
  • %5,6
    8.501 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    1.604 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %1,1
    1.604 oy
  • %0

Malatya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Malatya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Malatya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.036 / 2.089
  • %97,5
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • HDP
  • DP
  • %68,3
    297.818 oy
  • %23,3
    101.677 oy
  • %5,3
    23.315 oy
  • %1,5
    6.393 oy
  • %0,4
    1.957 oy
  • %68,3
    297.818 oy
  • %23,3
    101.677 oy
  • %5,3
    23.315 oy
  • %1,5
    6.393 oy
  • %0,4
    1.957 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %61,7
    274.087 oy
  • %17,8
    78.921 oy
  • %9,9
    43.965 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • TKP
  • VP
  • %0,3
    1.408 oy
  • %0,3
    1.332 oy
  • %0,2
    952 oy
  • %0,1
    625 oy
  • %0,1
    597 oy
  • %0,3
    1.408 oy
  • %0,3
    1.332 oy
  • %0,2
    952 oy
  • %0,1
    625 oy
  • %0,1
    597 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    772 oy
  • %0,1
    227 oy
  • %1,5
    6.868 oy
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %0
    5 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    2.125 oy
  • %0
  • %7,7
    34.049 oy
  • %0
  • %0,5
    2.125 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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