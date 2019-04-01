Seçim Uşak Eşme Seçim Sonuçları – Eşme Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Eşme Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hacı Mustafa Çetin
Hacı Mustafa Çetin
AK Parti
%52,9
4.958 oy
Yılmaz Tozan
Yılmaz Tozan
CHP
%46,8
4.380 oy
Diğer
%0
30 oy
Uşak - Eşme İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 36 / 36
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52,9
  • %46,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,3
  • %52,9
  • %46,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,1
  • %41,8
  • %7,4
  • %0
  • %0
  • %0,7
  • %50,1
  • %41,8
  • %7,4
  • %0
  • %0
  • %0,7
Tüm Partiler
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Sivaslı
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Ulubey
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  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hacı Mustafa Çetin AK Parti
  • Yılmaz Tozan CHP
  • Ahmet Kozak BTP
  • Seyfullah Kaymak SP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen11.298
  • Kullanılan oy9.695
  • Geçerli oy9.368
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.461
  • 30 Mar 149.392
  • 30 Mar 149.023
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eşme Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 36 / 36
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %52,9
  • %52,9
  • %0
  • %52,9
  • %52,9
  • %0
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %46,8
  • %46,8
  • %0
  • %46,8
  • %46,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BNZ EŞM KRH SİV ULB MER
Banaz
yukleniyor
Eşme
yukleniyor
Karahallı
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sivaslı
yukleniyor
Ulubey
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hacı Mustafa Çetin AK Parti
  • Yılmaz Tozan CHP
  • Ahmet Kozak BTP
  • Seyfullah Kaymak SP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen11.298
  • Kullanılan oy9.695
  • Geçerli oy9.368
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1410.461
  • 30 Mar 149.392
  • 30 Mar 149.023
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eşme Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Eşme Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 36 / 36
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BTP
  • SP
  • MHP
  • %52,9
    4.958 oy
  • %46,8
    4.380 oy
  • %0,2
    16 oy
  • %0,1
    14 oy
  • %0
    0 oy
  • %52,9
    4.958 oy
  • %46,8
    4.380 oy
  • %0,2
    16 oy
  • %0,1
    14 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,1
    4.518 oy
  • %41,8
    3.768 oy
  • %0,2
    18 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,4
    671 oy
  • %50,1
    4.518 oy
  • %41,8
    3.768 oy
  • %0,2
    18 oy
  • %0
  • %7,4
    671 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    26 oy
  • %0,2
    22 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    26 oy
  • %0,2
    22 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Uşak İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Uşak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Uşak Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 474 / 474
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • %39
    50.858 oy
  • %37,6
    49.054 oy
  • %10,8
    14.078 oy
  • %10,4
    13.619 oy
  • %1,1
    1.397 oy
  • %39
    50.858 oy
  • %37,6
    49.054 oy
  • %10,8
    14.078 oy
  • %10,4
    13.619 oy
  • %1,1
    1.397 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
    50.858 oy
  • %0
    0 oy
  • %31
    36.436 oy
  • %22,8
    26.791 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,3
    50.858 oy
  • %0
  • %31
    36.436 oy
  • %22,8
    26.791 oy
  • %0
  • Diğer
  • DP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • %0,4
    544 oy
  • %0,2
    265 oy
  • %0,2
    240 oy
  • %0,1
    153 oy
  • %0,1
    138 oy
  • %0,4
    544 oy
  • %0,2
    265 oy
  • %0,2
    240 oy
  • %0,1
    153 oy
  • %0,1
    138 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    442 oy
  • %0,4
    494 oy
  • %0,2
    281 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    442 oy
  • %0,4
    494 oy
  • %0,2
    281 oy
  • %0
  • TKP
  • HDP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0,1
    107 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    107 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    49 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    958 oy
  • %0,7
    796 oy
  • %0
    49 oy
  • %0
  • %0,8
    958 oy
  • %0,7
    796 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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