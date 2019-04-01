31 Mart 2019 Bayat Yerel Seçim Sonuçları
Ekrem Ünlü
AK Parti
%45
1.715 oy
Mehmet Başyiğit
Bağımsız
%37,9
1.442 oy
Diğer
%17
650 oy
Çorum - Bayat İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 17 / 17
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ekrem Ünlü AK Parti
- Mehmet Başyiğit Bağımsız
- Şaban Çakır MHP
- Halis Dilmeç BTP
- Emrah Öztekin SP
- Katılım oranı % 88,7
- Toplam seçmen4.493
- Kullanılan oy3.987
- Geçerli oy3.807
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 144.758
- 30 Mar 144.314
- 30 Mar 144.064
- Açılan sandık
- 17 / 17
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ekrem Ünlü AK Parti
- Mehmet Başyiğit Bağımsız
- Şaban Çakır MHP
- Halis Dilmeç BTP
- Emrah Öztekin SP
- Katılım oranı % 88,7
- Toplam seçmen4.493
- Kullanılan oy3.987
- Geçerli oy3.807
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 144.758
- 30 Mar 144.314
- 30 Mar 144.064
Bayat Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 17 / 17
- %100
Çorum İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Çorum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Alaca Halil İbrahim Şaltu % 100 % 51,4 % 34 % 4,3 % 9 % 0 % 0,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Alaca Halil İbrahim Şaltu % 100 % 51,38 % 33,97 % 4,32 % 9 % 0 % 0,84 Bağımsız
- Alaca (30 Mar 14) % 56,79 % 40,36 % 1,37 % 0 % 0 % 0,76 DP
- Bayat Ekrem Ünlü % 100 % 45 % 13 % 0 % 0 % 0 % 37,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bayat Ekrem Ünlü % 100 % 45,05 % 13 % 0 % 0 % 0 % 37,88 Bağımsız
- Bayat (30 Mar 14) % 54,11 % 43,8 % 0 % 0 % 0 % 1,7 SP
- Boğazkale Mesut Ocaklı % 100 % 46,6 % 52,6 % 0 % 0,7 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Boğazkale Mesut Ocaklı % 100 % 46,6 % 52,62 % 0 % 0,69 % 0 % 0,09 SP
- Boğazkale (30 Mar 14) % 52,1 % 7,15 % 0 % 0 % 0 % 40,3 SP
- Dodurga Mustafa Aydın % 100 % 56 % 1,9 % 0 % 40 % 0 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Dodurga Mustafa Aydın % 100 % 56,03 % 1,91 % 0 % 39,99 % 0 % 1,8 SP
- Dodurga (30 Mar 14) % 38,85 % 1,89 % 12,34 % 0 % 0 % 44,59 DP
- İskilip Ali Sülük % 100 % 36,3 % 49 % 0 % 12,8 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İskilip Ali Sülük % 100 % 36,34 % 49,01 % 0 % 12,79 % 0 % 1,1 SP
- İskilip (30 Mar 14) % 53,9 % 43,32 % 0,9 % 0 % 0 % 1,66 SP
- Kargı Zeki Şen % 100 % 39 % 36,1 % 24,3 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kargı Zeki Şen % 100 % 39,04 % 36,05 % 24,26 % 0 % 0 % 0,47 SP
- Kargı (30 Mar 14) % 57,35 % 6,39 % 35,27 % 0 % 0 % 0,99 SP
- Laçin İdris Görükmez % 100 % 51,8 % 46,9 % 0 % 0,5 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Laçin İdris Görükmez % 100 % 51,81 % 46,87 % 0 % 0,55 % 0 % 0,66 SP
- Laçin (30 Mar 14) % 45,55 % 50,3 % 0 % 0 % 0 % 3,41 BBP
- Mecitözü Veli Aylar % 100 % 45,1 % 1,6 % 50,9 % 2,1 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Mecitözü Veli Aylar % 100 % 45,09 % 1,64 % 50,93 % 2,08 % 0 % 0,19 SP
- Mecitözü (30 Mar 14) % 47,25 % 3,86 % 47,64 % 0 % 0 % 1,05 SP
- Merkez Halil İbrahim Aşgın % 99,8 % 43,3 % 16,4 % 36,7 % 1,9 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Halil İbrahim Aşgın % 99,8 % 43,25 % 16,37 % 36,74 % 1,89 % 0 % 1,01 SP
- Merkez (30 Mar 14) % 50,73 % 11,77 % 34,37 % 0 % 0 % 1,21 SP
- Oğuzlar Muzaffer Yıldırım % 100 % 52,2 % 5,6 % 41,8 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Oğuzlar Muzaffer Yıldırım % 100 % 52,17 % 5,62 % 41,76 % 0 % 0 % 0,23 SP
- Oğuzlar (30 Mar 14) % 44,74 % 2,38 % 51,92 % 0 % 0 % 0,81 SP
- Ortaköy Taner İsbir % 100 % 39,2 % 27,2 % 33 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Ortaköy Taner İsbir % 100 % 39,15 % 27,18 % 32,98 % 0 % 0 % 0,64 SP
- Ortaköy (30 Mar 14) % 37,93 % 27,66 % 33,17 % 0 % 0 % 1,02 SP
- Osmancık Ahmet Gelgör % 98,6 % 38,8 % 41,7 % 0 % 17,1 % 0 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Osmancık Ahmet Gelgör % 98,6 % 38,84 % 41,74 % 0 % 17,07 % 0 % 1,76 SP
- Osmancık (30 Mar 14) % 48,2 % 16,9 % 32,82 % 0 % 0 % 1,08 SP
- Sungurlu Abdulkadir Şahiner % 100 % 43,3 % 10,7 % 0 % 44,9 % 0 % 0,4 Diğer
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sungurlu Abdulkadir Şahiner % 100 % 43,3 % 10,72 % 0 % 44,87 % 0 % 0,39 Diğer
- Sungurlu (30 Mar 14) % 44,4 % 46,42 % 6,92 % 0 % 0 % 0,99 SP
- Uğurludağ Remzi Torun % 100 % 62,1 % 36,9 % 0 % 0,8 % 0 % 0,1 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Uğurludağ Remzi Torun % 100 % 62,1 % 36,88 % 0 % 0,77 % 0 % 0,15 BTP
- Uğurludağ (30 Mar 14) % 22 % 48,58 % 0,96 % 0 % 0 % 27,71 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Çorum Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 541 / 542
- %99,8
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