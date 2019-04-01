Seçim Çorum Boğazkale Seçim Sonuçları – Boğazkale Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Boğazkale Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mesut Ocaklı
MHP
%52,6
612 oy
Osman Tangazoğlu
Osman Tangazoğlu
AK Parti
%46,6
542 oy
Diğer
%0
9 oy
Çorum - Boğazkale İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %52,6
  • %46,6
  • %0,7
  • %0
  • %0
  • %0,1
  • %52,6
  • %46,6
  • %0,7
  • %0
  • %0
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7,2
  • %52,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %40,7
  • %7,2
  • %52,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %40,7
Tüm Partiler
ALC BYT MER İSK KRG MCT ORT OSM SNG BĞZ UĞR DDR LÇN OĞZ
Alaca
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Bayat
yukleniyor
Boğazkale
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Dodurga
yukleniyor
İskilip
yukleniyor
Kargı
yukleniyor
Laçin
yukleniyor
Mecitözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Oğuzlar
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Osmancık
yukleniyor
Sungurlu
yukleniyor
Uğurludağ
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mesut Ocaklı MHP
  • Osman Tangazoğlu AK Parti
  • Kürşat Aşık İYİ Parti
  • Musa Tök SP
  • Müyesser Tomruk BTP
  • Katılım oranı % 92,4
  • Toplam seçmen1.302
  • Kullanılan oy1.203
  • Geçerli oy1.163
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.006
  • 30 Mar 14932
  • 30 Mar 14881
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Boğazkale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %99,2
  • %52,6
  • %46,6
  • %99,2
  • %52,6
  • %46,6
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %0,7
  • %0,7
  • %0
  • %0,7
  • %0,7
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALC BYT MER İSK KRG MCT ORT OSM SNG BĞZ UĞR DDR LÇN OĞZ
Alaca
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Boğazkale
yukleniyor
Dodurga
yukleniyor
İskilip
yukleniyor
Kargı
yukleniyor
Laçin
yukleniyor
Mecitözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Oğuzlar
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Osmancık
yukleniyor
Sungurlu
yukleniyor
Uğurludağ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mesut Ocaklı MHP
  • Osman Tangazoğlu AK Parti
  • Kürşat Aşık İYİ Parti
  • Musa Tök SP
  • Müyesser Tomruk BTP
  • Katılım oranı % 92,4
  • Toplam seçmen1.302
  • Kullanılan oy1.203
  • Geçerli oy1.163
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.006
  • 30 Mar 14932
  • 30 Mar 14881
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Boğazkale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Boğazkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %52,6
    612 oy
  • %46,6
    542 oy
  • %0,7
    8 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %0
    0 oy
  • %52,6
    612 oy
  • %46,6
    542 oy
  • %0,7
    8 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7,2
    63 oy
  • %52,1
    459 oy
  • %0
    0 oy
  • %40,3
    355 oy
  • %0,5
    4 oy
  • %7,2
    63 oy
  • %52,1
    459 oy
  • %0
  • %40,3
    355 oy
  • %0,5
    4 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Çorum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çorum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çorum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 541 / 542
  • %99,8
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %43,3
    63.761 oy
  • %36,7
    54.167 oy
  • %16,4
    24.132 oy
  • %1,9
    2.788 oy
  • %1
    1.486 oy
  • %43,3
    63.761 oy
  • %36,7
    54.167 oy
  • %16,4
    24.132 oy
  • %1,9
    2.788 oy
  • %1
    1.486 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    1.720 oy
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
  • %1,2
    1.720 oy
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • %0,3
    375 oy
  • %0,2
    320 oy
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    106 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0,3
    375 oy
  • %0,2
    320 oy
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    106 oy
  • %0,1
    98 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    59 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    59 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    1.461 oy
  • %0,3
    431 oy
  • %0
  • %0
  • %1
    1.461 oy
  • %0,3
    431 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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