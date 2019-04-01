Seçim Çorum İskilip Seçim Sonuçları – İskilip Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 İskilip Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ali Sülük
MHP
%49
5.418 oy
Recep Çatma
Recep Çatma
AK Parti
%36,3
4.017 oy
Diğer
%15
1.620 oy
Çorum - İskilip İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 49 / 49
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %49
  • %36,3
  • %12,8
  • %0
  • %0
  • %1,9
  • %49
  • %36,3
  • %12,8
  • %0
  • %0
  • %1,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
  • %53,9
  • %0
  • %0,9
  • %0
  • %1,9
  • %43,3
  • %53,9
  • %0
  • %0,9
  • %0
  • %1,9
Tüm Partiler
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Alaca
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Bayat
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Boğazkale
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Dodurga
yukleniyor
İskilip
yukleniyor
Kargı
yukleniyor
Laçin
yukleniyor
Mecitözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Oğuzlar
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Osmancık
yukleniyor
Sungurlu
yukleniyor
Uğurludağ
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Sülük MHP
  • Recep Çatma AK Parti
  • Muhsin Kocasaraç İYİ Parti
  • Hasan Mert SP
  • Hasan Hüseyin Afşar BTP
  • Katılım oranı % 85,6
  • Toplam seçmen13.621
  • Kullanılan oy11.653
  • Geçerli oy11.055
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.569
  • 30 Mar 1413.115
  • 30 Mar 1412.515
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İskilip Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 49 / 49
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %85,3
  • %49
  • %36,3
  • %85,3
  • %49
  • %36,3
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %12,8
  • %12,8
  • %0
  • %12,8
  • %12,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALC BYT MER İSK KRG MCT ORT OSM SNG BĞZ UĞR DDR LÇN OĞZ
Alaca
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Boğazkale
yukleniyor
Dodurga
yukleniyor
İskilip
yukleniyor
Kargı
yukleniyor
Laçin
yukleniyor
Mecitözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Oğuzlar
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Osmancık
yukleniyor
Sungurlu
yukleniyor
Uğurludağ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Sülük MHP
  • Recep Çatma AK Parti
  • Muhsin Kocasaraç İYİ Parti
  • Hasan Mert SP
  • Hasan Hüseyin Afşar BTP
  • Katılım oranı % 85,6
  • Toplam seçmen13.621
  • Kullanılan oy11.653
  • Geçerli oy11.055
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.569
  • 30 Mar 1413.115
  • 30 Mar 1412.515
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İskilip Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İskilip Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 49 / 49
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • Diğer
  • %49
    5.418 oy
  • %36,3
    4.017 oy
  • %12,8
    1.414 oy
  • %1,1
    122 oy
  • %0,6
    64 oy
  • %49
    5.418 oy
  • %36,3
    4.017 oy
  • %12,8
    1.414 oy
  • %1,1
    122 oy
  • %0,6
    64 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,3
    5.421 oy
  • %53,9
    6.745 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    208 oy
  • %0
    0 oy
  • %43,3
    5.421 oy
  • %53,9
    6.745 oy
  • %0
  • %1,7
    208 oy
  • %0
  • BTP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,2
    20 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    20 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    28 oy
  • %0,9
    113 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    28 oy
  • %0,9
    113 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Çorum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çorum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çorum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 541 / 542
  • %99,8
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %43,3
    63.761 oy
  • %36,7
    54.167 oy
  • %16,4
    24.132 oy
  • %1,9
    2.788 oy
  • %1
    1.486 oy
  • %43,3
    63.761 oy
  • %36,7
    54.167 oy
  • %16,4
    24.132 oy
  • %1,9
    2.788 oy
  • %1
    1.486 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    1.720 oy
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
  • %1,2
    1.720 oy
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • %0,3
    375 oy
  • %0,2
    320 oy
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    106 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0,3
    375 oy
  • %0,2
    320 oy
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    106 oy
  • %0,1
    98 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    59 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    59 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    1.461 oy
  • %0,3
    431 oy
  • %0
  • %0
  • %1
    1.461 oy
  • %0,3
    431 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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