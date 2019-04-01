Seçim Çorum Uğurludağ Seçim Sonuçları – Uğurludağ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Uğurludağ Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Remzi Torun
Remzi Torun
AK Parti
%62,1
1.704 oy
Zeki İpek
MHP
%36,9
1.012 oy
Diğer
%1
28 oy
Çorum - Uğurludağ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %62,1
  • %36,9
  • %0,8
  • %0
  • %0
  • %0,3
  • %62,1
  • %36,9
  • %0,8
  • %0
  • %0
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %22
  • %48,6
  • %0
  • %1
  • %0
  • %28,5
  • %22
  • %48,6
  • %0
  • %1
  • %0
  • %28,5
Tüm Partiler
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Dodurga
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İskilip
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Kargı
yukleniyor
Laçin
yukleniyor
Mecitözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Oğuzlar
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Osmancık
yukleniyor
Sungurlu
yukleniyor
Uğurludağ
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Remzi Torun AK Parti
  • Zeki İpek MHP
  • Orhan Torun İYİ Parti
  • Ahmet Karagöz BTP
  • Vahit Arık SP
  • Katılım oranı % 95,7
  • Toplam seçmen2.946
  • Kullanılan oy2.820
  • Geçerli oy2.744
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.597
  • 30 Mar 142.478
  • 30 Mar 142.400
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Uğurludağ Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %99
  • %62,1
  • %36,9
  • %99
  • %62,1
  • %36,9
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %0,8
  • %0,8
  • %0
  • %0,8
  • %0,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALC BYT MER İSK KRG MCT ORT OSM SNG BĞZ UĞR DDR LÇN OĞZ
Alaca
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Boğazkale
yukleniyor
Dodurga
yukleniyor
İskilip
yukleniyor
Kargı
yukleniyor
Laçin
yukleniyor
Mecitözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Oğuzlar
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Osmancık
yukleniyor
Sungurlu
yukleniyor
Uğurludağ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Remzi Torun AK Parti
  • Zeki İpek MHP
  • Orhan Torun İYİ Parti
  • Ahmet Karagöz BTP
  • Vahit Arık SP
  • Katılım oranı % 95,7
  • Toplam seçmen2.946
  • Kullanılan oy2.820
  • Geçerli oy2.744
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.597
  • 30 Mar 142.478
  • 30 Mar 142.400
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Uğurludağ Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Uğurludağ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • SP
  • %62,1
    1.704 oy
  • %36,9
    1.012 oy
  • %0,8
    21 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %62,1
    1.704 oy
  • %36,9
    1.012 oy
  • %0,8
    21 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0,1
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %22
    528 oy
  • %48,6
    1.166 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    18 oy
  • %27,7
    665 oy
  • %22
    528 oy
  • %48,6
    1.166 oy
  • %0
  • %0,8
    18 oy
  • %27,7
    665 oy
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    23 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    23 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Çorum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çorum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çorum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 541 / 542
  • %99,8
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %43,3
    63.761 oy
  • %36,7
    54.167 oy
  • %16,4
    24.132 oy
  • %1,9
    2.788 oy
  • %1
    1.486 oy
  • %43,3
    63.761 oy
  • %36,7
    54.167 oy
  • %16,4
    24.132 oy
  • %1,9
    2.788 oy
  • %1
    1.486 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    1.720 oy
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
  • %1,2
    1.720 oy
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • %0,3
    375 oy
  • %0,2
    320 oy
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    106 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0,3
    375 oy
  • %0,2
    320 oy
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    106 oy
  • %0,1
    98 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    59 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    59 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    1.461 oy
  • %0,3
    431 oy
  • %0
  • %0
  • %1
    1.461 oy
  • %0,3
    431 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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