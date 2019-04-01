Seçim Çorum Oğuzlar Seçim Sonuçları – Oğuzlar Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Oğuzlar Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Muzaffer Yıldırım
Muzaffer Yıldırım
AK Parti
%52,2
1.152 oy
Orhan Ateş
CHP
%41,8
922 oy
Diğer
%6
134 oy
Çorum - Oğuzlar İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %52,2
  • %41,8
  • %5,6
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • %52,2
  • %41,8
  • %5,6
  • %0
  • %0
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,7
  • %51,9
  • %2,4
  • %0
  • %0
  • %1
  • %44,7
  • %51,9
  • %2,4
  • %0
  • %0
  • %1
Tüm Partiler
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İskilip
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Kargı
yukleniyor
Laçin
yukleniyor
Mecitözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Oğuzlar
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Osmancık
yukleniyor
Sungurlu
yukleniyor
Uğurludağ
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muzaffer Yıldırım AK Parti
  • Orhan Ateş CHP
  • Oğuz Hantal MHP
  • Mahmut Bulut SP
  • Enver Birinci BTP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen2.506
  • Kullanılan oy2.331
  • Geçerli oy2.208
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.738
  • 30 Mar 142.608
  • 30 Mar 142.479
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Oğuzlar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57,8
  • %52,2
  • %5,6
  • %57,8
  • %52,2
  • %5,6
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %41,8
  • %41,8
  • %0
  • %41,8
  • %41,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALC BYT MER İSK KRG MCT ORT OSM SNG BĞZ UĞR DDR LÇN OĞZ
Alaca
yukleniyor
Bayat
yukleniyor
Boğazkale
yukleniyor
Dodurga
yukleniyor
İskilip
yukleniyor
Kargı
yukleniyor
Laçin
yukleniyor
Mecitözü
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Oğuzlar
yukleniyor
Ortaköy
yukleniyor
Osmancık
yukleniyor
Sungurlu
yukleniyor
Uğurludağ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muzaffer Yıldırım AK Parti
  • Orhan Ateş CHP
  • Oğuz Hantal MHP
  • Mahmut Bulut SP
  • Enver Birinci BTP
  • Katılım oranı % 93
  • Toplam seçmen2.506
  • Kullanılan oy2.331
  • Geçerli oy2.208
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.738
  • 30 Mar 142.608
  • 30 Mar 142.479
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Oğuzlar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Oğuzlar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %52,2
    1.152 oy
  • %41,8
    922 oy
  • %5,6
    124 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %52,2
    1.152 oy
  • %41,8
    922 oy
  • %5,6
    124 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0,2
    5 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,7
    1.109 oy
  • %51,9
    1.287 oy
  • %2,4
    59 oy
  • %0,8
    20 oy
  • %0,2
    4 oy
  • %44,7
    1.109 oy
  • %51,9
    1.287 oy
  • %2,4
    59 oy
  • %0,8
    20 oy
  • %0,2
    4 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Çorum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çorum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çorum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 541 / 542
  • %99,8
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %43,3
    63.761 oy
  • %36,7
    54.167 oy
  • %16,4
    24.132 oy
  • %1,9
    2.788 oy
  • %1
    1.486 oy
  • %43,3
    63.761 oy
  • %36,7
    54.167 oy
  • %16,4
    24.132 oy
  • %1,9
    2.788 oy
  • %1
    1.486 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    1.720 oy
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
  • %1,2
    1.720 oy
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • VP
  • TKP
  • %0,3
    375 oy
  • %0,2
    320 oy
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    106 oy
  • %0,1
    98 oy
  • %0,3
    375 oy
  • %0,2
    320 oy
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    106 oy
  • %0,1
    98 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • HDP
  • BBP
  • DP
  • %0
    59 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    59 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    1.461 oy
  • %0,3
    431 oy
  • %0
  • %0
  • %1
    1.461 oy
  • %0,3
    431 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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