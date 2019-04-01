Seçim Tokat Erbaa Seçim Sonuçları – Erbaa Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Erbaa Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ertuğrul Karagöl
Ertuğrul Karagöl
MHP
%52,6
20.455 oy
Hüseyin Yıldırım
Hüseyin Yıldırım
AK Parti
%38,1
14.812 oy
Diğer
%9
3.639 oy
Tokat - Erbaa İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 144 / 144
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %52,6
  • %38,1
  • %8
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • %52,6
  • %38,1
  • %8
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
  • %55,4
  • %0
  • %4,6
  • %0
  • %2,2
  • %37,7
  • %55,4
  • %0
  • %4,6
  • %0
  • %2,2
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
Almus
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Artova
yukleniyor
Başçiftlik
yukleniyor
Erbaa
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Niksar
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
Reşadiye
yukleniyor
Sulusaray
yukleniyor
Turhal
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
Zile
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ertuğrul Karagöl MHP
  • Hüseyin Yıldırım AK Parti
  • Murat Toycan Selçuk İYİ Parti
  • Mustafa Yılmaz SP
  • Bekir Ergün BTP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen45.610
  • Kullanılan oy40.325
  • Geçerli oy38.906
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1441.333
  • 30 Mar 1437.392
  • 30 Mar 1436.083
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erbaa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 144 / 144
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %90,6
  • %52,6
  • %38,1
  • %90,6
  • %52,6
  • %38,1
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %8
  • %8
  • %0
  • %8
  • %8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
Almus
yukleniyor
Artova
yukleniyor
Başçiftlik
yukleniyor
Erbaa
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Niksar
yukleniyor
Pazar
yukleniyor
Reşadiye
yukleniyor
Sulusaray
yukleniyor
Turhal
yukleniyor
Yeşilyurt
yukleniyor
Zile
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ertuğrul Karagöl MHP
  • Hüseyin Yıldırım AK Parti
  • Murat Toycan Selçuk İYİ Parti
  • Mustafa Yılmaz SP
  • Bekir Ergün BTP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen45.610
  • Kullanılan oy40.325
  • Geçerli oy38.906
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1441.333
  • 30 Mar 1437.392
  • 30 Mar 1436.083
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erbaa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Erbaa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 144 / 144
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • Diğer
  • %52,6
    20.455 oy
  • %38,1
    14.812 oy
  • %8
    3.110 oy
  • %1
    404 oy
  • %0,2
    71 oy
  • %52,6
    20.455 oy
  • %38,1
    14.812 oy
  • %8
    3.110 oy
  • %1
    404 oy
  • %0,2
    71 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
    13.613 oy
  • %55,4
    19.997 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    681 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    13.613 oy
  • %55,4
    19.997 oy
  • %0
  • %1,9
    681 oy
  • %0
  • BTP
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0,1
    54 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    54 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    47 oy
  • %4,6
    1.665 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    80 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %4,6
    1.665 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    80 oy
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Tokat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tokat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tokat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 311 / 311
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %2,1
    1.723 oy
  • %0,2
    164 oy
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %2,1
    1.723 oy
  • %0,2
    164 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • TKP
  • DSP
  • BTP
  • Diğer
  • CHP
  • %0,2
    161 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    76 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    161 oy
  • %0,1
    109 oy
  • %0,1
    76 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,2
    4.130 oy
  • %0
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0
  • %5,2
    4.130 oy
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    417 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,5
    417 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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