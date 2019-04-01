Seçim Çanakkale Gökçeada Seçim Sonuçları – Gökçeada Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Gökçeada Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ünal Çetin
Ünal Çetin
İYİ Parti
%56,2
2.004 oy
Muzaffer Dağlar
Muzaffer Dağlar
AK Parti
%29
1.034 oy
Diğer
%15
529 oy
Çanakkale - Gökçeada İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %56,2
  • %29
  • %13,4
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • %56,2
  • %29
  • %13,4
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %33,8
  • %41,9
  • %18,1
  • %0
  • %6,1
  • %0
  • %33,8
  • %41,9
  • %18,1
  • %0
  • %6,1
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
Ayvacık
yukleniyor
Bayramiç
yukleniyor
Biga
yukleniyor
Bozcaada
yukleniyor
Çan
yukleniyor
Eceabat
yukleniyor
Ezine
yukleniyor
Gelibolu
yukleniyor
Gökçeada
yukleniyor
Lapseki
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ünal Çetin İYİ Parti
  • Muzaffer Dağlar AK Parti
  • Ertan Erdoğan MHP
  • Feruh Taşdelen TKP
  • Deniz Sönmez DSP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen4.426
  • Kullanılan oy3.720
  • Geçerli oy3.567
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.987
  • 30 Mar 143.589
  • 30 Mar 143.437
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gökçeada Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %56,2
  • %56,2
  • %0
  • %56,2
  • %56,2
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %42,4
  • %29
  • %13,4
  • %42,4
  • %29
  • %13,4
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
Ayvacık
yukleniyor
Bayramiç
yukleniyor
Biga
yukleniyor
Bozcaada
yukleniyor
Çan
yukleniyor
Eceabat
yukleniyor
Ezine
yukleniyor
Gelibolu
yukleniyor
Gökçeada
yukleniyor
Lapseki
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ünal Çetin İYİ Parti
  • Muzaffer Dağlar AK Parti
  • Ertan Erdoğan MHP
  • Feruh Taşdelen TKP
  • Deniz Sönmez DSP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen4.426
  • Kullanılan oy3.720
  • Geçerli oy3.567
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.987
  • 30 Mar 143.589
  • 30 Mar 143.437
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gökçeada Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Gökçeada Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • MHP
  • TKP
  • DSP
  • %56,2
    2.004 oy
  • %29
    1.034 oy
  • %13,4
    478 oy
  • %0,8
    29 oy
  • %0,4
    14 oy
  • %56,2
    2.004 oy
  • %29
    1.034 oy
  • %13,4
    478 oy
  • %0,8
    29 oy
  • %0,4
    14 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %33,8
    1.163 oy
  • %41,9
    1.441 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %33,8
    1.163 oy
  • %41,9
    1.441 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • BTP
  • CHP
  • HDP
  • BBP
  • %0,1
    4 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    28 oy
  • %0,3
    11 oy
  • %18,1
    623 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    28 oy
  • %0,3
    11 oy
  • %18,1
    623 oy
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %5
    171 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %5
    171 oy
  • %0

Çanakkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çanakkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çanakkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 285 / 286
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • BBP
  • SP
  • %60,6
    46.051 oy
  • %35,4
    26.849 oy
  • %1,3
    986 oy
  • %0,9
    702 oy
  • %0,8
    588 oy
  • %60,6
    46.051 oy
  • %35,4
    26.849 oy
  • %1,3
    986 oy
  • %0,9
    702 oy
  • %0,8
    588 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,4
    293 oy
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,4
    293 oy
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %0,4
    279 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    224 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    279 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    224 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    142 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    5.184 oy
  • %0,2
    142 oy
  • %0
  • %0,1
    80 oy
  • %0
  • %7,3
    5.184 oy
  • HDP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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