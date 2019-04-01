Seçim Çanakkale Bozcaada Seçim Sonuçları – Bozcaada Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bozcaada Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Hakan Can Yılmaz
Hakan Can Yılmaz
CHP
%65,7
1.348 oy
Erdoğan Madak
Erdoğan Madak
AK Parti
%32,3
663 oy
Diğer
%2
41 oy
Çanakkale - Bozcaada İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %65,7
  • %32,3
  • %1,7
  • %0
  • %0
  • %0,3
  • %65,7
  • %32,3
  • %1,7
  • %0
  • %0
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,3
  • %28,5
  • %2,3
  • %0
  • %0
  • %22,9
  • %46,3
  • %28,5
  • %2,3
  • %0
  • %0
  • %22,9
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
Ayvacık
yukleniyor
Bayramiç
yukleniyor
Biga
yukleniyor
Bozcaada
yukleniyor
Çan
yukleniyor
Eceabat
yukleniyor
Ezine
yukleniyor
Gelibolu
yukleniyor
Gökçeada
yukleniyor
Lapseki
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hakan Can Yılmaz CHP
  • Erdoğan Madak AK Parti
  • Özgür Acar MHP
  • Naime Bulut BTP
  • Gencay Konakçı SP
  • Katılım oranı % 83,4
  • Toplam seçmen2.509
  • Kullanılan oy2.093
  • Geçerli oy2.052
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.140
  • 30 Mar 141.963
  • 30 Mar 141.915
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bozcaada Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %65,7
  • %65,7
  • %0
  • %65,7
  • %65,7
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %34
  • %32,3
  • %1,7
  • %34
  • %32,3
  • %1,7
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
Ayvacık
yukleniyor
Bayramiç
yukleniyor
Biga
yukleniyor
Bozcaada
yukleniyor
Çan
yukleniyor
Eceabat
yukleniyor
Ezine
yukleniyor
Gelibolu
yukleniyor
Gökçeada
yukleniyor
Lapseki
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hakan Can Yılmaz CHP
  • Erdoğan Madak AK Parti
  • Özgür Acar MHP
  • Naime Bulut BTP
  • Gencay Konakçı SP
  • Katılım oranı % 83,4
  • Toplam seçmen2.509
  • Kullanılan oy2.093
  • Geçerli oy2.052
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.140
  • 30 Mar 141.963
  • 30 Mar 141.915
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bozcaada Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bozcaada Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • BTP
  • SP
  • %65,7
    1.348 oy
  • %32,3
    663 oy
  • %1,7
    34 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %65,7
    1.348 oy
  • %32,3
    663 oy
  • %1,7
    34 oy
  • %0,2
    5 oy
  • %0,1
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,3
    886 oy
  • %28,5
    546 oy
  • %2,3
    44 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    6 oy
  • %46,3
    886 oy
  • %28,5
    546 oy
  • %2,3
    44 oy
  • %0
  • %0,3
    6 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %22,6
    433 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %22,6
    433 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Çanakkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çanakkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çanakkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 285 / 286
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • BBP
  • SP
  • %60,6
    46.051 oy
  • %35,4
    26.849 oy
  • %1,3
    986 oy
  • %0,9
    702 oy
  • %0,8
    588 oy
  • %60,6
    46.051 oy
  • %35,4
    26.849 oy
  • %1,3
    986 oy
  • %0,9
    702 oy
  • %0,8
    588 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,4
    293 oy
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,4
    293 oy
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %0,4
    279 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    224 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    279 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    224 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    142 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    5.184 oy
  • %0,2
    142 oy
  • %0
  • %0,1
    80 oy
  • %0
  • %7,3
    5.184 oy
  • HDP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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