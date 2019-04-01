Seçim Çanakkale Ezine Seçim Sonuçları – Ezine Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Ezine Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Güray Yüksel
Güray Yüksel
AK Parti
%50,1
4.337 oy
Halil Büyükerol
Halil Büyükerol
CHP
%43,5
3.762 oy
Diğer
%7
552 oy
Çanakkale - Ezine İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 32 / 32
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %50,1
  • %43,5
  • %3
  • %2,9
  • %0
  • %0,4
  • %50,1
  • %43,5
  • %3
  • %2,9
  • %0
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,2
  • %42,9
  • %8,9
  • %0
  • %0
  • %4,9
  • %43,2
  • %42,9
  • %8,9
  • %0
  • %0
  • %4,9
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
Ayvacık
yukleniyor
Bayramiç
yukleniyor
Biga
yukleniyor
Bozcaada
yukleniyor
Çan
yukleniyor
Eceabat
yukleniyor
Ezine
yukleniyor
Gelibolu
yukleniyor
Gökçeada
yukleniyor
Lapseki
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Güray Yüksel AK Parti
  • Halil Büyükerol CHP
  • Ali Tevfik Aytimurer MHP
  • Zühtü Şansal Erdil İYİ Parti
  • İbrahim Telli DSP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen10.045
  • Kullanılan oy8.932
  • Geçerli oy8.651
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.556
  • 30 Mar 148.718
  • 30 Mar 148.397
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ezine Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 32 / 32
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %53,2
  • %50,1
  • %3
  • %53,2
  • %50,1
  • %3
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %46,4
  • %43,5
  • %2,9
  • %46,4
  • %43,5
  • %2,9
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
Ayvacık
yukleniyor
Bayramiç
yukleniyor
Biga
yukleniyor
Bozcaada
yukleniyor
Çan
yukleniyor
Eceabat
yukleniyor
Ezine
yukleniyor
Gelibolu
yukleniyor
Gökçeada
yukleniyor
Lapseki
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Güray Yüksel AK Parti
  • Halil Büyükerol CHP
  • Ali Tevfik Aytimurer MHP
  • Zühtü Şansal Erdil İYİ Parti
  • İbrahim Telli DSP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen10.045
  • Kullanılan oy8.932
  • Geçerli oy8.651
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.556
  • 30 Mar 148.718
  • 30 Mar 148.397
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ezine Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Ezine Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 32 / 32
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %50,1
    4.337 oy
  • %43,5
    3.762 oy
  • %3
    263 oy
  • %2,9
    251 oy
  • %0,2
    16 oy
  • %50,1
    4.337 oy
  • %43,5
    3.762 oy
  • %3
    263 oy
  • %2,9
    251 oy
  • %0,2
    16 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,2
    3.627 oy
  • %42,9
    3.606 oy
  • %8,9
    750 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    11 oy
  • %43,2
    3.627 oy
  • %42,9
    3.606 oy
  • %8,9
    750 oy
  • %0
  • %0,1
    11 oy
  • SP
  • BTP
  • Bağımsız
  • HDP
  • BBP
  • %0,1
    11 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    11 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0
    2 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    48 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    48 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • VP
  • DP
  • TKP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %4,1
    343 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %4,1
    343 oy
  • %0
  • %0

Çanakkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çanakkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çanakkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 285 / 286
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • BBP
  • SP
  • %60,6
    46.051 oy
  • %35,4
    26.849 oy
  • %1,3
    986 oy
  • %0,9
    702 oy
  • %0,8
    588 oy
  • %60,6
    46.051 oy
  • %35,4
    26.849 oy
  • %1,3
    986 oy
  • %0,9
    702 oy
  • %0,8
    588 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,4
    293 oy
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,4
    293 oy
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %0,4
    279 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    224 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    279 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    224 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    142 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    5.184 oy
  • %0,2
    142 oy
  • %0
  • %0,1
    80 oy
  • %0
  • %7,3
    5.184 oy
  • HDP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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