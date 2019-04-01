Seçim Çanakkale Eceabat Seçim Sonuçları – Eceabat Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Eceabat Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Saim Zileli
Saim Zileli
İYİ Parti
%40,8
1.618 oy
Metin Övün
Metin Övün
CHP
%37,6
1.491 oy
Diğer
%21
855 oy
Çanakkale - Eceabat İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • İYİ Parti
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • Diğer
  • %40,8
  • %37,6
  • %20,2
  • %1,2
  • %0
  • %0,2
  • %40,8
  • %37,6
  • %20,2
  • %1,2
  • %0
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %33,7
  • %29,5
  • %36,2
  • %0
  • %0,6
  • %0
  • %33,7
  • %29,5
  • %36,2
  • %0
  • %0,6
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
Ayvacık
yukleniyor
Bayramiç
yukleniyor
Biga
yukleniyor
Bozcaada
yukleniyor
Çan
yukleniyor
Eceabat
yukleniyor
Ezine
yukleniyor
Gelibolu
yukleniyor
Gökçeada
yukleniyor
Lapseki
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Saim Zileli İYİ Parti
  • Metin Övün CHP
  • Adem Ejder AK Parti
  • Engin Derse MHP
  • Hüseyin Kocabıyık BTP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen4.580
  • Kullanılan oy4.051
  • Geçerli oy3.964
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.398
  • 30 Mar 144.044
  • 30 Mar 143.913
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eceabat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %78,4
  • %40,8
  • %37,6
  • %78,4
  • %40,8
  • %37,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %21,3
  • %20,2
  • %1,2
  • %21,3
  • %20,2
  • %1,2
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
AYV BYÇ BGA BZC ÇAN MER ECB EZN GLB GKÇ LPS YNC
Ayvacık
yukleniyor
Bayramiç
yukleniyor
Biga
yukleniyor
Bozcaada
yukleniyor
Çan
yukleniyor
Eceabat
yukleniyor
Ezine
yukleniyor
Gelibolu
yukleniyor
Gökçeada
yukleniyor
Lapseki
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Saim Zileli İYİ Parti
  • Metin Övün CHP
  • Adem Ejder AK Parti
  • Engin Derse MHP
  • Hüseyin Kocabıyık BTP
  • Katılım oranı % 88,4
  • Toplam seçmen4.580
  • Kullanılan oy4.051
  • Geçerli oy3.964
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.398
  • 30 Mar 144.044
  • 30 Mar 143.913
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eceabat Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Eceabat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • İYİ Parti
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • BTP
  • %40,8
    1.618 oy
  • %37,6
    1.491 oy
  • %20,2
    799 oy
  • %1,2
    47 oy
  • %0,2
    7 oy
  • %40,8
    1.618 oy
  • %37,6
    1.491 oy
  • %20,2
    799 oy
  • %1,2
    47 oy
  • %0,2
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %33,7
    1.320 oy
  • %29,5
    1.153 oy
  • %36,2
    1.415 oy
  • %0,3
    10 oy
  • %0
  • %33,7
    1.320 oy
  • %29,5
    1.153 oy
  • %36,2
    1.415 oy
  • %0,3
    10 oy
  • SP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0,1
    2 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    15 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    15 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Çanakkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çanakkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çanakkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 285 / 286
  • %99,7
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • BBP
  • SP
  • %60,6
    46.051 oy
  • %35,4
    26.849 oy
  • %1,3
    986 oy
  • %0,9
    702 oy
  • %0,8
    588 oy
  • %60,6
    46.051 oy
  • %35,4
    26.849 oy
  • %1,3
    986 oy
  • %0,9
    702 oy
  • %0,8
    588 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,4
    293 oy
  • %54,4
    38.387 oy
  • %35,9
    25.357 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0,3
    246 oy
  • %0,4
    293 oy
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %0,4
    279 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    224 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    279 oy
  • %0,3
    262 oy
  • %0,3
    224 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    142 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,3
    5.184 oy
  • %0,2
    142 oy
  • %0
  • %0,1
    80 oy
  • %0
  • %7,3
    5.184 oy
  • HDP
  • VP
  • DP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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